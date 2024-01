Exercice ou entraînement : la différence et pourquoi c’est important

Lorsqu’il s’agit de fitness, les mots « exercice » et « entraînement » sont souvent utilisés de manière interchangeable.

Un gars qui va régulièrement à la salle de sport et fait au hasard des appareils de musculation et un peu de cardio pourrait dire qu’il s’entraîne. Ce même gars est frustré de ne faire aucun progrès en termes de force ou d’apparence malgré son entraînement régulier.

Le problème est que ce type fait de l’exercice et ne s’entraîne pas.

La distinction entre les mots « exercice » et « entraînement » peut sembler pédante, mais la comprendre peut être une étape importante dans la réalisation de vos objectifs de remise en forme.

Aujourd’hui, nous allons approfondir la différence entre ces deux idées.

Qu’est-ce que l’exercice ?

Commençons par définir l’exercice. L’exercice peut être décrit comme toute activité physique qui améliore ou maintient la forme physique et la santé globale d’une manière ou d’une autre. général chemin. Le but de l’exercice est de bouger vigoureusement votre corps afin de brûler des calories, d’avoir chaud et de transpirer, et peut-être de ressentir une pompe. Certaines personnes font de l’exercice pour générer des endorphines de bien-être ou rester en bonne forme.

Il n’y a rien de mal à faire de l’exercice. Un exercice vigoureux régulier offre de nombreux avantages, notamment une meilleure santé cardiaque, une meilleure humeur et une meilleure qualité du sommeil. Bouger régulièrement votre corps peut aider à réguler votre métabolisme et à contrôler votre poids.

Bien que l’exercice soit universellement reconnu comme bénéfique, il ne s’agit pas d’un entraînement. La formation va au-delà du simple exercice.

Qu’est-ce que la formation ?

Quand quelqu’un dit qu’il suit une formation, cela signifie qu’il travaille activement à l’amélioration d’un spécifique aspect de leur performance physique. Il se peut qu’ils essaient de devenir plus forts, de courir plus loin/plus vite ou d’améliorer leur physique.

Atteindre ces objectifs nécessite d’adopter une approche systématique et intentionnelle de l’exercice. La formation est cette approche systématique et intentionnelle.

Lorsque vous vous entraînez, vous suivez un programme intentionnellement conçu pour susciter des adaptations afin que vous puissiez améliorer une capacité donnée.

Par exemple, si vous voulez devenir plus fort, vous devez suivre un programme où se produit une surcharge progressive. Pour que les adaptations produisant de la force se produisent, vous devez ajouter de plus en plus de stress à vos muscles et à votre système neuromusculaire en soulevant des poids de plus en plus lourds ou en variant les degrés de volume ou de fréquence de vos répétitions/séries. Le programme de musculation le plus basique prend la forme d’une progression linéaire, dans laquelle vous ajoutez du poids à la barre à chaque entraînement jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le faire. Une fois que cela se produit, vous devez modifier votre programme d’entraînement en ajustant les répétitions, les séries et les fréquences. Tous ces changements s’effectuent à travers le prisme du paradigme de l’entraînement : s’engager systématiquement et intentionnellement dans une activité physique pour atteindre l’objectif de devenir plus fort.

Si vous êtes un coureur, l’entraînement consisterait à suivre un programme avec différents degrés d’intensité et de volume sur une longue période afin de courir plus loin et plus vite.

Dernièrement, mon objectif de remise en forme a été de grossir et de ciseler mon physique. Par conséquent, ma formation est conçue dans ce sens. Je suis un programme conçu pour faire travailler certains groupes musculaires et j’ajoute du poids et des répétitions à chaque entraînement afin de pouvoir stimuler la croissance de mes muscles.

Le facteur distinctif entre l’exercice et l’entraînement réside dans l’intention et la concentration. L’exercice ne nécessite pas de programme et n’est pas pratiqué avec un résultat concret en tête. L’entraînement vise à conditionner le corps à fonctionner à un niveau supérieur et à atteindre des objectifs spécifiques. Cela nécessite un plan, du dévouement et un engagement à progresser au fil du temps.

Bien que l’entraînement soit généralement associé aux activités sportives ou athlétiques, il ne se limite pas au domaine des activités physiques. Vous pouvez également l’étendre à d’autres domaines comme la musique, l’écriture et l’adresse au tir. Prenez de la musique : vous pouvez prendre une guitare et gratter des airs aléatoires pendant une demi-heure chaque jour simplement parce que vous l’appréciez. Même si aborder la guitare de cette manière peut être agréable, cela ne garantit pas que vous vous améliorerez. Pour vous améliorer, vous devrez concevoir intentionnellement un programme de pratique qui perfectionne vos compétences. S’améliorer nécessite une pratique délibérée. La formation n’est qu’une autre façon de parler de « pratique délibérée ».

Exercice ou entraînement : lequel vous convient le mieux ?

Alors, quelle approche adopter, faire de l’exercice ou s’entraîner ? La réponse dépend de vos objectifs et priorités individuels. Si votre objectif principal est de maintenir votre santé et votre bien-être en général, l’exercice seul est généralement suffisant. Vous avez la liberté de choisir des activités que vous aimez et qui correspondent à votre style de vie. Qu’il s’agisse de randonnée, d’Ultimate Frisbee ou de jeu de basket-ball, tant que vous faites 60 minutes d’activité par jour, vous devriez être en mesure de maintenir votre santé physique et mentale globale.

Cependant, si vous aspirez à devenir plus fort, à développer vos muscles ou à améliorer votre temps de 5 km, vous ne pouvez pas vous contenter de faire de l’exercice ; il faut s’entraîner. Ces objectifs nécessitent une approche plus structurée et intentionnelle.

Si vous vous sentez satisfait de votre routine d’exercice, continuez.

Si vous vous sentez frustré de constater que malgré un entraînement régulier, vous n’avez fait aucun progrès dans votre condition physique, alors il est peut-être temps de passer de l’exercice à l’entraînement.