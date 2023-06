Exercice et psoriasis : brisez ces mauvaises habitudes

La chaleur élevée et l’humidité hors normes d’un cours de yoga chaud pourraient déclencher une poussée. Le chlore dans une piscine peut assécher la peau et provoquer des démangeaisons. La friction causée par le fait de s’asseoir sur un siège de vélo ou de tenir une barre de danse peut également irriter la peau, explique Rosalyn George MD, fondatrice du Wilmington Dermatology Center.

Avant de vous glisser dans ces leggings ou de dérouler votre tapis dans un cours de yoga chaud, considérez ceci : les mêmes séances d’entraînement qui contrôlent votre poids, protègent contre le diabète de type 2 et réduisent le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral – tous les problèmes de santé qui vont de pair avec le psoriasis – pourraient aggraver l’état de votre peau.

« L’exercice est très important car il réduit le stress et l’inflammation qui peuvent aggraver le psoriasis », déclare George. « Avant d’exclure un exercice spécifique, trouvez quelque chose que vous aimez et essayez-le plusieurs fois pour voir s’il s’agit d’un entraînement que votre psoriasis peut tolérer. »

Porter des tissus synthétiques : Le polyester et le psoriasis ne font pas bon ménage. Les tissus synthétiques emprisonnent la transpiration et peuvent aggraver le psoriasis. Au lieu de cela, choisissez des tissus qui évacuent l’humidité, explique Ross Radusky MD, dermatologue au Dermatology Treatment and Research Center.

« Si vous transpirez, les plaques de psoriasis seront plus inconfortables », dit-il. « Cela vous empêchera de vous entraîner au maximum. »

Porter des vêtements serrés : Vos leggings et débardeurs ajustés préférés pourraient frotter contre les lésions et les aggraver. La friction des vêtements serrés pourrait également causer de nouvelles lésions, dit George.

Les sweats et les t-shirts surdimensionnés offrent un espace supplémentaire pour que votre peau puisse respirer mais n’entravent pas vos mouvements.

S’habiller pour impressionner : Il peut être difficile de se présenter à un groupe de coureurs en sweat et à manches longues lorsque tous les autres coureurs sont vêtus de shorts de sport et de soutiens-gorge ou débardeurs de sport. Mais, quand il s’agit de vêtements d’entraînement, George dit que le confort est roi.