Exercice aérien massif de l’OTAN pour simuler une attaque contre un pays membre : « notre ligne rouge »

L’OTAN s’apprête à lancer son plus grand déploiement d’armée de l’air de son histoire dans le cadre d’un programme d’entraînement destiné à stimuler une attaque contre un pays allié, ont annoncé mercredi des responsables.

L’exercice – baptisé Air Defender 23 – aura lieu lundi au-dessus de l’Allemagne et impliquera 10 000 participants et 250 avions de 25 pays, dont 100 avions et 2 000 membres du personnel des États-Unis, comme l’a rapporté pour la première fois le média allemand DW.

Les exercices visent à assurer une réponse coordonnée des alliés de l’OTAN en vertu de l’article 5 de la charte de l’alliance, qui stipule qu’une attaque contre un pays membre de l’OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres.

« Nous montrons que le territoire de l’OTAN est notre ligne rouge, que nous sommes prêts à défendre chaque centimètre de ce territoire », aurait déclaré le lieutenant-général de l’armée de l’air allemande Ingo Gerhartz.

Le commandant allemand a également insisté sur le fait que ces exercices sont censés être de nature purement défensive et ne voleront pas à proximité de l’espace aérien russe.

« Nous n’effectuerons, par exemple, aucun vol vers Kaliningrad. Ceci est destiné à être défensif », a-t-il déclaré.

Pourtant, l’ambassadrice américaine en Allemagne, Amy Gutmann, a déclaré que les exercices seront substantiels et « absolument impressionnants pour tous ceux qui regardent ».

« Cela démontrera sans l’ombre d’un doute l’agilité et la rapidité de notre force alliée de l’OTAN en tant que premier intervenant », a-t-elle déclaré aux journalistes. « Je serais assez surpris si un dirigeant mondial ne prenait pas note de ce que cela montre en termes d’esprit de cette alliance, ce qui signifie la force de cette alliance. »

« Et cela inclut [Russian President Vladimir] Poutine », a-t-elle ajouté.

Des questions se sont immédiatement posées sur la manière dont les exercices aériens massifs affecteront le trafic aérien civil, et les responsables de l’OTAN ont cherché à apaiser les inquiétudes en notant que les perturbations seraient « minimes ».

« Nous prévoyons des interruptions minimales dans le flux des compagnies aériennes civiles », a déclaré Michael Loh, directeur de l’US Air National Guard, depuis Berlin.

Gerhartz a déclaré que bien que des mesures aient été prises pour s’assurer que le trafic aérien n’est pas perturbé, il a également noté que « vous n’obtenez pas la sécurité gratuitement ».

« Si nous voulons démontrer que nous sommes prêts à défendre ce pays et cette alliance, nous devons l’accepter », a-t-il déclaré.

