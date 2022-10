Exemples d’e-mails de mise en réseau, tactiques et conseils qui ne sont ni effrayants ni superficiels

À la fin de ma deuxième année d’université, je me suis retrouvé à un carrefour de carrière. La pandémie a frappé quelques mois plus tôt et, comme la plupart des étudiants à travers le pays, j’ai été expulsé du campus et renvoyé chez moi. Alors que je passais le reste de l’année scolaire assis sans rien faire dans ma chambre d’enfant, je n’avais pas d’autre choix que de me débattre avec la question toujours imminente : qu’est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ?

Les médias et la culture ont toujours été mes passions, mais je ne les ai jamais vus comme des voies viables à suivre. Mais la tristesse de la pandémie m’a secoué et j’ai décidé de passer des affaires au journalisme sans portefeuille, sans relations et sans expérience pendant ce qui semblait être le moment le plus inopportun pour changer de carrière. La seule ressource dont j’avais à ma disposition était Internet – et il s’avère que je n’avais pas besoin de beaucoup plus. Au cours des semaines suivantes, j’ai parcouru les profondeurs de Twitter – en lisant des profils de journalistes de mon âge et d’écrivains chevronnés avec des concerts de rêve. J’ai pensé que la meilleure façon d’en savoir plus sur l’industrie était de parler aux gens qui y travaillaient. J’ai envoyé un DM à Twitter à toute personne que je pensais intéressante à distance et j’ai demandé à sauter au téléphone avec eux. À ma grande surprise, personne n’a refusé – et au cours de ces conversations, j’ai appris quels sont les programmes auxquels postuler, les éditeurs à présenter et d’autres écrivains avec qui je devrais essayer de parler.

À l’époque, je ne considérais pas ce que je faisais comme du « réseautage ». J’ai toujours associé le terme à la mise en place d’un faux personnage, à la connexion avec des professionnels sur LinkedIn ou à la discussion avec les recruteurs des entreprises pour lesquelles j’ai postulé. En fait, c’est l’une des plus grandes idées fausses sur le réseautage – et c’est ce qui détourne tant de gens de l’une des compétences les plus cruciales pour bâtir une carrière réussie. Selon HubSpot, 85 % des emplois sont pourvus grâce au réseautage. Soixante-dix pour cent des offres d’emploi ne sont même jamais publiées publiquement, ce qui signifie que de nombreuses opportunités se présentent simplement en parlant aux gens, qu’il s’agisse d’un café formel ou via Twitter DM. C’est une réalité décourageante, en particulier pour ceux qui ne viennent pas de milieux privilégiés ou qui ne sont pas nés avec des relations qui peuvent les aider. Heureusement, il existe de nombreuses tactiques et outils que tout le monde peut utiliser pour renforcer ou créer de nouvelles relations, en particulier à l’ère numérique.

Vous voulez apprendre à réseauter mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici un guide simple qui vous montre que le terme n’est pas aussi effrayant ou effrayant qu’on le prétend. C’est en fait assez intuitif, et comme la plupart des choses, cela devient plus facile plus vous le faites. Alors essayez-le, car parler à la bonne personne peut aller très loin.

Réseautez d’abord avec vos amis

Il n’y a pas d’endroit plus facile pour commencer à réseauter qu’avec des personnes que vous connaissez déjà. Vous pensez peut-être : « Je sais déjà ce que font tous les membres de mon entourage. Comment peuvent-ils m’aider ? Même si nous aimons penser le contraire, le monde ne tourne pas autour de nous. Les gens, même les plus proches de nous, ne pensent pas constamment à nous et à nos besoins. Ils ne peuvent pas non plus lire dans nos pensées.

Un mentor proche, un professeur ou même un ami pourrait savoir que vous êtes vaguement intéressé par quelque chose mais n’a aucune idée que vous êtes activement à la recherche d’un emploi ou pour en savoir plus si vous ne le lui dites pas. Tout au long, ils auraient pu avoir les ressources pour vous aider ou vous présenter à quelqu’un qui pourrait en savoir plus qu’eux. Je parlais de journalisme à quelqu’un et il me disait : « Connaissez-vous telle ou telle chose ? Ils font quelque chose de similaire, et je suis sûr que j’aimerais beaucoup vous en parler ! Cela ne fait jamais de mal de demander une introduction, ou vous pouvez les contacter directement.

Réactiver les connexions lâches (le courrier électronique est votre ami)

Il y a près de 50 ans, le Dr Mark Granovetter, sociologue à l’Université de Stanford, a publié un article influent intitulé “La force des liens faibles”. Dans ce document, Granovetter a montré que ceux que nous considérons comme faisant partie de notre cercle extérieur de connaissances (“liens faibles”) sont plus susceptibles d’être des sources de nouvelles informations et idées que ceux de notre cercle intérieur (“liens forts”).

Dans ses recherches, Granovetter a interrogé 282 travailleurs basés à Boston et a constaté que 84 % avaient obtenu leur emploi grâce à des relations faibles. L’argument est simple : les membres de votre entourage ont généralement les mêmes informations et les mêmes réseaux qui se chevauchent que vous. Il est plus probable qu’une connaissance ait une perspective différente et puisse agir comme un pont vers d’autres réseaux que vous ne pouvez pas voir.

“La nouveauté signifie sortir de votre propre petite bulle sociale, ou, comme nous avons appris à dire,” chambre d’écho “, et parler à des gens que vous ne connaissez pas très bien et qui font des choses que vous n’auriez jamais imaginées”, m’a dit Granovetter dans un email. “Si vous ne connaissez que des personnes avec lesquelles vous travaillez tous les jours, vous n’apprendrez rien de nouveau sur la façon de faire les choses.”

Tendre la main à cet ami d’un ami qui travaille dans un domaine qui vous intéresse pourrait vous ouvrir à encore plus de cercles. Vous n’avez pas besoin d’avoir une raison spécifique pour vous reconnecter autre que d’être intéressé par l’autre personne et ce qu’elle fait. Les gens sont généralement toujours ouverts à parler d’eux-mêmes, surtout quand c’est avec quelqu’un qui essaie d’apprendre d’eux. Un e-mail peut être aussi simple que :

Salut [their name],

J’espère que tu vas bien! Mon nom est [your name] et je suis [brief sentence of your experiences or what you’ve been working on]. je suis vraiment intéressé par [field/industry/job] et je me souviens avoir entendu [friend’s name] dans lequel vous travaillez [field/industry/job]. Si vous avez le temps, j’aimerais en savoir plus à ce sujet et vos expériences! Merci et au plaisir d’avoir de vos nouvelles.

Meilleur,

[your name]

“Homo sapiens a évolué à partir des singes, et les singes sont très sociaux”, a déclaré Granovetter. “Il existe de nombreuses études sur leurs réseaux, donc en termes d’évolution, nous sommes déjà prédisposés à être sociaux.”

Cependant, l’accès au capital social n’est pas accessible à tous de la même manière. “La recherche (et pas seulement ma recherche) est cohérente avec la conclusion que le capital social a tendance à être plus limité pour les Afro-Américains et les autres groupes minoritaires que leurs homologues blancs”, Danielle Taana Smith, professeur d’études afro-américaines à l’Université de Syracuse et Directeur du programme spécialisé de l’Université Renée Crown, dit. “J’encouragerais les personnes appartenant à des groupes minoritaires à rechercher des personnes qui peuvent être des alliés, à rechercher des mentors et à nouer des relations étroites avec elles.” Les organisations professionnelles et les programmes de mentorat par les pairs qui existent dans les universités et les entreprises sont un bon point de départ, dit Smith.

Google et les réseaux sociaux sont aussi vos amis

Avec la possibilité de trouver et d’atteindre des personnes avec une recherche rapide sur Google, le réseautage n’a jamais été aussi facile – et est devenu encore plus accessible depuis que la pandémie a imposé des contraintes sur les événements en personne.

Les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Instagram et Facebook peuvent être utilisées pour bien plus que simplement partager des expériences avec des amis. Selon le secteur dans lequel vous travaillez ou que vous cherchez à rejoindre, ces plates-formes peuvent servir de moyen de contacter les gens de manière décontractée. Faire une première introduction via DM pourrait conduire à un e-mail ou à un appel téléphonique plus formel, en particulier si vous avez des amis ou des abonnés communs. Cela peut être aussi simple que de dire quelque chose comme “Bonjour, [their name], J’espère que tu vas bien! je suis [your name] et j’ai vu que tu travaillais dans [specific job/role]ce qui m’intéresse vraiment ! [sentence talking about your own experiences] Si vous avez le temps, j’aimerais en savoir plus sur ce que vous faites. Si oui, indiquez-moi un bon moyen de vous joindre ! »

Pendant ce temps, les sites de réseautage professionnels comme LinkedIn ne sont pas seulement utiles pour se connecter avec ceux des secteurs comme les affaires ou la technologie (entre autres), mais aussi pour établir une présence numérique. Cultiver et mettre à jour un profil qui reflète vos intérêts, vos compétences et vos expériences encourage les personnes et les entreprises à vous contacter – vous ouvrant à des opportunités que vous ne connaissez peut-être même pas.

“D’une certaine manière, l’accès à Internet a encore démocratisé le monde, car il a offert des opportunités à tous”, déclare Smith. « Pour les groupes minoritaires, ou ceux qui n’ont traditionnellement pas accès au capital social, Internet est un moyen d’accéder à l’information. C’est une façon de former des organisations qui ne se trouvent peut-être pas dans votre zone géographique. Dans un sens très réel, cela élargit votre accès aux ressources sociales.

Restez en contact et envoyez toujours une note de remerciement

L’étape la plus importante mais la plus négligée du réseautage est peut-être de rester en contact avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Après un appel téléphonique ou une conversation autour d’un café, n’oubliez pas d’envoyer une note de remerciement à la personne qui a pris le temps de vous parler. Il est toujours préférable de mentionner des anecdotes spécifiques de votre conversation, ainsi que de réitérer vos expériences et ce qui vous intéresse. N’hésitez pas à être bref :

Salut [their name],

J’espère que tu vas bien! Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me parler [topic]. J’ai beaucoup appris de notre conversation et j’ai surtout beaucoup aimé entendre parler de [their experience/what they talked about]. [Sentence about an action you plan on taking going forward/what you took from the conversation.] Bonne chance et restez en contact!

Meilleur,

[your name]

Fantômer quelqu’un après qu’il a offert son temps et ne tendre la main que si vous avez besoin de quelque chose de sa part est un moyen inefficace d’établir de véritables liens et rendra probablement l’interaction transactionnelle. Comme vous le feriez avec toute autre relation, il est important de vérifier de temps en temps – en demandant à l’autre personne ce qu’elle a fait, ainsi qu’en l’informant des nouvelles expériences que vous avez pu avoir.

Après tout, le cœur du réseautage consiste à apprendre à créer et à renforcer des relations significatives et durables. Ce n’est pas aussi effrayant ou extraterrestre qu’on pourrait le penser.

Thérèse Xie est un écrivain indépendant pour des publications telles que Pitchfork, Teen Vogue, NPR et The Nation.

