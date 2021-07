Exécutions, stérilisations et banquets cannibales – Dans l’histoire brutale de la Chine alors que les communistes célèbrent leurs 100 ans

Les exécutions ignobles, la torture brutale, la stérilisation forcée, le cannibalisme et les camps de concentration – ce ne sont là que quelques-unes des horreurs prétendument commises par le Parti communiste chinois.

Et pendant ce temps, le président Xi Jinping a salué le « grand rajeunissement de la nation chinoise » par la Chine lors des célébrations du centenaire du régime au pouvoir depuis 1949.

15 Les Ouïghours sont rassemblés dans des camps de prisonniers par le Parti communiste

15 Une femme, reconnue coupable de meurtre, crie en entendant le verdict avant d’être emmenée pour être exécutée en Chine

15 Des criminels chinois se préparent à être condamnés – dont 11 condamnés à mort Crédit : AFP – Getty

15 Le moine tibétain Palden Gyatso montre certains des appareils de torture électriques qui ont été utilisés sur lui dans une prison chinoise Crédit : Alamy

Présentant une image brillante et soigneusement mise en scène au reste du monde, les communistes ont tenté de retranscrire leur horrible histoire de procès-spectacles, d’exécutions, de certaines des pires tortures imaginables et peut-être même de génocide.

Les stérilisations forcées du peuple ouïghour, la brutalité des opposants politiques, les massacres de manifestations, etc. ont tous caractérisé le pouvoir du parti qui continue de positionner la Chine pour défier l’ordre mondial.

S’exprimant aujourd’hui sur la place Tiananmen à Pékin, Xi portait un costume préféré de son prédécesseur Mao Zedong, qui, du même podium, a proclamé la République populaire de Chine en 1949.

Mais Mao, dont l’énorme portrait domine la place, était l’un des pires tyrans du monde moderne – créant un régime totalitaire pour réaliser sa vision tordue d’un socialisme.

Tous ceux qui se mettaient sur son chemin étaient exécutés, emprisonnés dans des camps de travail cruels ou morts de faim dans les famines grâce à la politique agricole ruineuse du dictateur corpulent.

On estime que 65 millions de Chinois ont péri pendant le règne de Mao.

Et le règne du président Mao n’était que le début d’une violation des droits de l’homme par le Parti communiste – le régime étant censé exécuter plus de personnes que le reste du monde réuni.

La Chine exécute plus de personnes chaque année que tous les autres pays réunis, et son recours à la peine capitale reste enveloppé d’un voile de secret serré Sacha Deshmukh

Dans sa 100e année, le parti qui a désormais un pouvoir absolu sur 1,4 milliard de personnes, a livré une version sélective de l’histoire.

Des films, des campagnes de « tourisme rouge » et des livres dansent sur l’histoire de la violence du régime – et aucune mention n’est faite des atrocités brutales qui devraient continuer.

Sacha Deshmukh, PDG par intérim d’Amnesty International UK, a déclaré à The Sun Online : « Sous les dirigeants successifs, les autorités chinoises ont écrasé toute opposition pacifique – des étudiants de la place Tiananmen en 1989 à génération après génération d’avocats, de militants des droits humains et de minorités religieuses et ethniques.

« Le récent internement de masse et la torture de centaines de milliers de minorités principalement musulmanes au Xinjiang ont été particulièrement choquants. »

15 Le président Xi Jinping s’est vanté de la puissance de sa nation à l’occasion du 100e anniversaire du Parti communiste Crédit : Alamy

Il a poursuivi : « En utilisant un vaste réseau de centres de « transformation par l’éducation », les autorités chinoises tentent de forcer les gens à se soumettre à une vision du monde nationaliste et dominée par le Parti communiste.

« La Chine exécute plus de personnes chaque année que tous les autres pays réunis, et son recours à la peine capitale reste enveloppé d’un voile de secret serré.

« Et après avoir persécuté des millions de personnes avec sa politique notoire de l’enfant unique pendant plus de 30 ans, même maintenant, la Chine essaie toujours de contrôler les choix de vie des gens avec son maximum de trois enfants. »

Mao a déclenché l’« évolution culturelle » frénétique au cours des années 1960, qui était une tentative voilée d’éliminer toute opposition.

Tous les professionnels – médecins, enseignants, avocats – ont été visés dans la grande purge des classes moyennes.

Des amis, des voisins et même des membres de la famille se sont dénoncés, qu’ils soient coupables ou non – avec des exécutions comprenant des décapitations, des ébullitions, des éviscérations. enterrements vivants et lapidations.

15 Des Ouïghours sont alignés et placés dans des trains dans une vidéo divulguée prétendument en provenance de Chine

15 Les Ouïghours sont assis avec les yeux bandés sous la surveillance des gardes du Parti communiste

Pendant la Révolution culturelle, il y a eu plusieurs dizaines de cas de cannibalisme rituel d’« ennemis de classe », dont les enfants ont également été tués au cas où ils se vengeraient à l’avenir.

La Chine réprime les atrocités de la soi-disant révolution – mais il a été enregistré que des « banquets de chair » ont été organisés – souvent avec le signe de responsables locaux.

On prétend que des centaines de personnes ont été mangées au cours de cette période – bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il s’agissait de la politique officielle de Mao ou des communistes.

Mao est mort en 1976 et Deng Xiaoping a pris le pouvoir – libéralisant l’économie et ouvrant les portes à l’Occident, offrant une main-d’œuvre bon marché.

Mais d’horribles violations des droits de l’homme ont continué – et toute personne tombant sous le coup du Parti communiste a été arrêtée.

15 Le président Mao aurait supervisé la mort de quelque 65 millions Crédit : Getty

Certains détenus rapportent avoir été contraints de porter des casques en métal avant d’avoir la tête battue contre les murs.

D’autres méthodes de torture incluent le fait d’être suspendu par les bras et battu, d’être attaché ou enchaîné dans des positions douloureuses et de recevoir des décharges électriques.

Le monde a réalisé à quel point le Parti communiste était encore oppressif lors de la répression de 1989 contre les manifestants pour la démocratie dirigés par des étudiants sur la place Tienanmen – où se déroulent aujourd’hui les célébrations du parti au pouvoir.

La Chine n’a jamais donné de chiffre officiel sur le nombre de personnes décédées, mais les estimations varient de plusieurs centaines à 2 600.

Suite au massacre, des milliers de personnes ont été détenues, torturées, emprisonnées ou exécutées à l’issue de procès inéquitables accusés de crimes « contre-révolutionnaires ».

Et aujourd’hui, des groupes de défense des droits humains pensent que la Chine a détenu plus d’un million de musulmans ouïghours contre leur gré au cours des dernières années.

Des centaines de milliers de personnes ont été incarcérées dans un réseau de ce que l’État appelle des « camps de rééducation » – mais que certains ont surnommés des « camps de concentration ».

Il existe également des preuves qu’ils sont utilisés comme travail forcé dans des usines produisant des produits pour des marques occidentales bien connues.

Des femmes auraient été stérilisées et certains anciens détenus du camp auraient également affirmé avoir été torturés et abusés sexuellement.

Et depuis les années 90 et jusqu’aux années 2000, on prétend que la Chine a cherché à « éradiquer » le mouvement religieux Falun Gong, en mettant en œuvre des tactiques telles que la torture, le prélèvement d’organes, le travail forcé et la « rééducation ».

Les victimes ont affirmé avoir été soumises à des tortures telles que l’enfoncement d’épingles sous leurs ongles, des décharges électriques, le gavage et d’autres méthodes prétendant infliger un maximum de douleur et d’humiliation.

15 Une impression d’artiste d’un « banc de tigre » ou d’une « chaise de tigre » prétendument utilisé par la Chine Crédit : BAODIUCAO

15 Illustration d’un bâton à pointes de fabrication chinoise Crédit : Amnesty International

15 Manifestations détaillant certaines allégations de torture et de passages à tabac du Falun Gong Crédit : Alamy

15 La photo de Tank Man est devenue le symbole de l’esprit des manifestants Crédit : PRESSE ASSOCIÉE

15 Les corps de civils gisent parmi des vélos mutilés près de la place Tiananmen à Pékin Crédit : PRESSE ASSOCIÉE

On prétend toujours que la Chine utilise des méthodes de torture cruelles, affirment des groupes de défense des droits de l’homme.

Les outils de torture comprennent des chaises de retenue en fer, des bancs de tigre – dans lesquels les jambes des individus sont étroitement liées à un banc, avec des briques progressivement ajoutées sous les pieds de la victime, forçant les jambes vers l’arrière.

Le pays a été qualifié de pire bourreau du monde alors que l’État tue des milliers de personnes chaque année à l’aide de pelotons d’exécution, d’injections létales et de camionnettes de la mort mobiles.

Le nombre de corps serait plus important que le reste du total combiné de 657 dans le monde.

On pense que le nombre réel de personnes tuées par le Parti communiste est incroyablement élevé – mais le régime les garde étroitement cachés comme secrets d’État.

15 Photos montrant des responsables chinois chargeant un homme à l’arrière d’un « van d’exécution »

15 La condamnation publique de 55 personnes dans un stade – dont certaines ont été transportées pour être tuées Crédit : Reuters

Le chercheur d’Amnesty International Chine, Kai Ong, a précédemment expliqué à The Sun Online comment la Chine organise souvent des rassemblements de masse pour annoncer la condamnation à mort de personnes lors de procès publics de style médiéval.

Mme Ong a déclaré: « Chaque juin, les gouvernements locaux organisent souvent des rassemblements de masse, au cours desquels les étudiants, les enseignants et le public sont invités à assister au tribunal prononcer la peine de mort contre des personnes reconnues coupables de crimes liés à la drogue. »

Les pelotons d’exécution et les injections mortelles sont deux méthodes d’exécution préférées.

Les coups mortels ont été légalisés par le régime dans les années 90 et sont parfois administrés dans l’un des « fourgons d’exécution » mobiles de l’État.

Aujourd’hui marque également le 24e anniversaire du retour de Hong Kong à la domination chinoise – une date autrefois marquée par des manifestations de masse contre Pékin à l’intérieur de l’ancienne colonie britannique.

Il y a un an, la Chine a imposé une loi draconienne sur la sécurité nationale à la ville en réponse à d’énormes manifestations en faveur de la démocratie, souvent violentes.

La mesure a vu des militants inculpés, des slogans anti-Chine criminalisés et même la fermeture d’un journal critique alors que la loi plonge la ville autrefois libre dans ce qu’Amnesty International appelle une « urgence des droits humains ».

Quatre militants ont défilé jeudi avec une banderole près de la réception officielle de l’anniversaire – suivis par 200 policiers, une fraction des milliers déployés à travers la ville pour dissuader les groupes pro-démocratie de se mobiliser.