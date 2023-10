Exécutions, attentats à la bombe et meurtres d’enfants : comment la Suède est devenue un enfer de gangs dirigé par les barons de la drogue Kurdish Fox & The Greek

La SUÈDE est devenue un bain de sang de gangs en proie à des exécutions, des attentats à la bombe et des enfants soldats saccageant les rues.

Des passants innocents – dont une jeune fille de 12 ans – sont abattus alors qu’un pays autrefois considéré comme paisible et sûr devient un terrifiant paradis de gangsters.

9 La Suède est prise par des gangs violents alors que la police tente de maîtriser le chaos Crédit : AFP

9 Le Premier ministre suédois a appelé les forces armées à contribuer à réduire la violence alors que les explosions et les meurtres se multiplient dans les rues. Crédit : AFP

9 L’année dernière, 90 explosions et 101 tentatives d’attentats à l’explosif ont été enregistrées Crédit : PA

9 Le 25 septembre, deux explosions ont ravagé des immeubles résidentiels dans le centre de la Suède et les ont détruits. Crédit : AFP

La Suède est aux prises avec la violence des gangs depuis des décennies, mais la dernière vague a été exceptionnelle – alimentée par de célèbres barons de la drogue surnommés Kurdish Fox et The Greek.

La police a été mise en état d’alerte, prête à empêcher des meurtres brutaux et des explosions – et les dirigeants du pays se préparent à déployer l’armée.

Alors que le conflit entre gangs déborde des cercles restreints et gagne la rue, des adolescents innocents sont retrouvés morts près de leur famille. maisons après avoir été au mauvais endroit au mauvais moment.

Des vies humaines et des maisons familiales sont réduites en lambeaux au milieu de la guerre des gangs en cours, alors que le pays atteint de manière effrayante le plus haut nombre d’enfants poursuivis pour meurtre depuis 2019.

Aujourd’hui, les autorités sont confrontées à un défi majeur alors qu’elles tentent de redonner à leur pays la destination pacifique qu’il était autrefois.

« Cela a été un processus lent, mais il a commencé à Malmö, dans le sud de la Suède, vers 2010 », explique Nikoi Djane, un gangster devenu criminologue qui a grandi au sein de gangs à Stockholm.

« Et le taux de condamnation est extrêmement faible pour ces crimes, ce qui a contribué à ce que les gens continuent et s’entretuent. »

L’ancien criminel a admis avoir « participé à des violences » lorsqu’il était plus jeune – à une époque où la situation « n’était pas aussi meurtrière qu’aujourd’hui ».

« À cette époque, les tirs et les meurtres n’étaient pas une tendance, donc heureusement, ce n’était pas si grave », a-t-il déclaré.

« Les mêmes situations dans lesquelles j’ai été impliqué à l’époque auraient entraîné des fusillades aujourd’hui. »

Selon Djane, les violences liées aux gangs ont commencé après une série de conflits entre deux groupes qui ont entraîné l’assassinat de passants.

Aujourd’hui, dit-il, cela se résume à « prendre des mesures stratégiques pour gagner des alliances ou créer un conflit en déstabilisant un groupe afin de prendre le pouvoir ».

Djane a déclaré qu’il s’agissait également d’« honneur et de respect », ajoutant : « Le manque de respect est un facteur majeur derrière la fusillade. »

Et comme le taux de condamnation est « extrêmement faible » pour ces crimes, les tireurs sont rarement emprisonnés, ce qui signifie qu’ils sont « dans la rue et en prison ». cible en représailles», a-t-il déclaré.

« Ainsi, pour chaque meurtre non résolu, davantage de cibles sont créées, ce qui équivaut à davantage de meurtres potentiels », a expliqué Djane.

Il y a à peine vingt ans, la Suède avait l’un des taux de décès par habitant dus à la violence armée les plus faibles d’Europe.

Il est désormais en tête du championnat – avec 2,5 fois la moyenne européenne.

L’année dernière, plus de 60 personnes sont mortes dans des fusillades en Suède – le nombre le plus élevé jamais enregistré, et cette année, la situation devrait être la même, voire pire.

C’est une guerre en cours. Ils essaient de faire du mal de toutes les manières possibles Nikoï Djane

Le Premier ministre suédois a été contraint de convoquer le chef des forces armées pour l’aider à freiner la recrudescence des assassinats de gangs – en s’engageant à « traquer » les gangs et à les « vaincre ».

Les gangs recrutent des enfants assassins, « leur fournissent des armes » et leur donnent les adresses de leurs cibles, selon le chef de la police Anders Thornberg.

Des enfants ont également contacté eux-mêmes les gangs pour proposer leurs services en tant que tueurs à gages, a-t-il expliqué.

Thornberg a qualifié les criminels de « impitoyables ».

La Suède a connu plusieurs fusillades mortelles le mois dernier – quatre dans la ville d’Uppsala – dont deux mortelles – et deux à Stockholm, où un garçon de 13 ans a perdu la vie.

L’année dernière, 90 explosions et 101 tentatives d’attentats à l’explosif ont été enregistrées, selon la police suédoise, et jusqu’à présent cette année, plus de 100 explosions ont déjà été enregistrées.

Le 25 septembre, deux puissantes explosions ont ravagé des immeubles résidentiels dans le centre de la Suède, faisant trois blessés graves.

Les bâtiments ont été réduits en ruines, les briques et les sections de fenêtres étant laissées à l’extérieur.

Djane se souvient d’une époque où l’on s’attendait à ce que les membres d’un gang se blessent ou se blessent mutuellement – ​​mais pas au point où les conséquences de leurs querelles étaient mortelles.

Mais il affirme désormais qu’il existe une différence majeure.

Les conflits se sont étendus au-delà des territoires des gangs et ont touché la vie de citoyens innocents, qui ont perdu des êtres chers à cause de cette violence incontrôlable.

« Maintenant, le code de ne pas attaquer la famille et les innocents n’est plus respecté depuis longtemps », a expliqué Djane.

« Toute personne impliquée directement indirectement, des spectateurs innocents, des innocents se ressemblentet les membres de la famille.

« C’est une guerre qui continue. Ils essaient de causer du tort par tous les moyens possibles. S’ils ne peuvent pas vous attraper, ils attrapent votre frère ou votre ami.

Il a déclaré que le frère de son ami avait été assassiné à cause d’une dette de 942 £.

« C’est une bande de sociopathes qui courent dans ces rues », a-t-il déclaré. Les temps.

« Il n’y a pas de place pour l’empathie, sinon vous ne survivrez pas. »

VICTIMES INNOCENTES

En 2020, une jeune fille de 12 ans a été tuée par une balle perdue visant deux criminels lors d’une fusillade en voiture devant un McDonald’s à Botkyrka, au sud de Stockholm, lors d’un incident tragique qui a provoqué une onde de choc à travers le pays.

Une jeune maman et un garçon de cinq ans ont également été pris entre deux feux dans un terrain de jeux à Eskilstuna, à l’ouest de Stockholm, en septembre dernier.

Plus récemment, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lorsqu’un un homme armé a ouvert le feu dans un restaurant dans une petite ville de l’est de la Suède le 22 septembre, dans ce qui, selon les flics, semble faire partie de la spirale croissante de violence parmi les gangs criminels.

La violence est désormais inhabituelle non seulement par son intensité mais aussi par la jeunesse extrême impliquée, qui n’a parfois que 13 ou 14 ans.

Les estimations officielles suggèrent que la moitié des suspects ont moins de 18 ans et les trois quarts ont moins de 21 ans.

Les criminels condamnés de moins de 18 ans sont envoyés dans des maisons de retraite ou des institutions pour jeunes contrevenants, tandis que ceux de moins de 21 ans sont pris en compte en fonction de leur âge, ce qui signifie des peines nettement plus courtes.

C’est ce qu’on appelle « prendre quatre pour devenir un homme de 100 » – ce qui signifie qu’en commettant une infraction grave au nom d’un chef de gang plus âgé, ils acquièrent un statut et une notoriété.

Mais les enfants et les adolescents qui ne font pas partie des gangs sont également pris entre deux feux.

Un garçon de 13 ans a été retrouvé mort dans les bois près de son domicile dans la banlieue de Stockholm le 21 septembre après avoir reçu une balle dans la tête, un exemple effrayant de « violence de gang grossière et totalement imprudente », a déclaré la procureure Lisa dos. Santos dit.

Le chef de la police Thornberg a ajouté : « Plusieurs garçons âgés de 13 à 15 ans ont été tués, la mère d’un criminel a été exécutée à son domicile et un jeune homme d’Uppsala a été abattu alors qu’il se rendait au travail. »

Il estime qu’au moins 13 000 personnes sont liées à la pègre suédoise.

Et l’individu au sommet de la chaîne alimentaire est Rawa Majid, 37 ans, mieux connu sous le nom de Renard kurde.

Majid était le chef du gang le plus violent de Suède, Foxtrot, et l’un des plus recherchés du pays jusqu’à son arrestation par la police iranienne le 9 octobre.

Le célèbre chef de gang était poursuivi par la police après avoir été accusé d’avoir perpétré une série d’attentats à la bombe et de fusillades meurtriers à Stockholm.

Il était en fuite depuis 2020, envoyant la police à la poursuite du célèbre criminel. Turquiedont il a obtenu la citoyenneté il y a trois ans.

Majid a été capturé à la frontière turco-iranienne.

Le Premier ministre suédois a déclaré qu’il disposait de « renseignements » non confirmés selon lesquels Majid avait été arrêté le jour tant attendu de son arrestation.

Rien qu’en 2023, Foxtrot a été associé à un grand nombre de morts, notamment de civils pris dans les feux croisés de guerres intestines sanglantes généralement menées par des garçons âgés d’à peine 13 ans.

Douze décès ont été signalés rien qu’en septembre.

Diamant Salihu, auteur de deux livres sur les gangs du crime organisé en Suède, a déclaré : « Rawa Majid est un chef de gang entrepreneurial avec l’ambition de devenir un Pablo Escobar scandinave ».

La terreur de sa bande va continuer à régner, même avec leur patron derrière les barreaux.

Foxtrot et le gang Dalen – dirigé par Mikael « Le Grec » Tenezos, 25 ans – sèment la peur dans plusieurs villes de Suède alors qu’ils se disputent des parts du marché lucratif de la drogue dans le pays.

La querelle entre les deux chefs de gangs se calme et se réchauffe périodiquement – ​​déclenchant une série apparemment sans fin de crimes violents liés à Foxtrot et impliquant des adolescents.

La semaine dernière, un garçon de 16 ans a été jugé, accusé d’avoir exécuté à bout portant un jeune de 15 ans dans un restaurant de sushi de Skogås, dans la banlieue de Stockholm, en janvier.

L’attaque a été menée sur ordre d’un allié du Renard kurde, selon le journal suédois. Aftonbladet.

Se cache également en Turquie l’ancien numéro deux de Majid, Ismail Abdo, un trafiquant de drogue condamné, âgé de 33 ans.

Il se cachait souvent sous les pseudonymes Docteur Phil et The Strawberry pour aider Majid à contrôler son empire criminel – via des applications cryptées.

Mais le 7 septembre, une femme de 60 ans a été abattue chez elle à Uppsala.

La femme était la mère de Strawberry.

Les représailles pour son meurtre sont survenues quelques jours plus tard, lorsqu’une maison de la même ville a été prise pour cible par une foule en colère de gangsters armés d’armes.

Suite à la tragédie, un journaliste suédois Pierre Imanuelsen a déclaré que les policiers du pays préviennent désormais qu’ils ne seront « jamais en mesure d’arrêter les gangs ».

« En d’autres termes, les bombardements et les fusillades presque quotidiens sont désormais devenus la nouvelle norme, ils disent que cela n’a pas été aussi dangereux depuis 1945 », a-t-il écrit.

9 Rawa Majid, également connu sous le nom de Renard kurde, est le chef du gang le plus violent de Suède nommé Foxtrot. Crédit : Police suédoise

9 Mike Tenezos, également connu sous le nom de « Le Grec » est le chef du gang Dalen – un rival du Foxtrot de Majid. Crédit : FOURNI

9 L’ancien numéro deux de Majid, Ismail Adbo – connu sous le nom de « Fraise » – se cache en Turquie Crédit : FOURNI

9 Le Premier ministre suédois a été contraint de faire appel aux forces armées pour lutter contre la recrudescence des meurtres de gangs. Crédit : AFP