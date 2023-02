Exécution prévue pour un homme du Missouri reconnu coupable du meurtre de 4 personnes

Un homme du Missouri reconnu coupable du meurtre de sa petite amie et de ses trois jeunes enfants il y a près de deux décennies doit être exécuté mardi – mais son avocat a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’essayer de l’arrêter.

L’avocat Kent Gipson demande au tribunal d’accorder un sursis à exécution et de nommer un maître spécial pour examiner le cas de Raheem Taylor, arguant que son client est innocent et que son exécution serait un “événement constitutionnellement intolérable”. Une demande similaire à la Cour suprême du Missouri a été rejetée lundi soir et les procureurs ont déclaré que la revendication d’innocence de Taylor était “un non-sens”.

Taylor, 58 ans, devrait mourir mardi soir à la prison d’État de Bonne Terre, Missouri.

Le problème est le moment des meurtres. Taylor a longtemps soutenu qu’il était en Californie quand Angela Rowe, sa fille de 10 ans Alexus Conley, sa fille de 6 ans AcQreya Conley et son fils de 5 ans Tyrese Conley ont été tués en 2004.

Un médecin légiste a d’abord déclaré que la famille avait probablement été tuée peu de temps avant la découverte des corps. Au procès, le médecin légiste avait une opinion différente, affirmant que la famille avait probablement été tuée beaucoup plus tôt, alors que Taylor était encore dans le Missouri.

Le Midwest Innocence Project, la NAACP nationale et plusieurs groupes de défense des droits civiques et religieux du Missouri ont également appelé à un sursis à exécution.

Le mois dernier, les avocats de Taylor ont demandé au procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, de demander à un juge une nouvelle audience sur la revendication d’innocence, comme le permet une loi relativement nouvelle du Missouri. Bell a refusé, ne trouvant aucun “cas crédible d’innocence”. Lundi, il a réitéré sa conviction que le jury « avait bien rendu le verdict ».

Le gouverneur républicain Mike Parson a rejeté une demande de clémence lundi, rejetant la “revendication d’innocence intéressée” de Taylor.

Taylor et Rowe vivaient avec les enfants dans une maison de la banlieue de St. Louis à Jennings. Taylor a embarqué sur un vol pour la Californie le 26 novembre 2004.

Le 3 décembre 2004, la police a été envoyée à la maison de Jennings après que des parents inquiets ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de Rowe. Les agents ont trouvé les corps de Rowe et de ses enfants. Tous les quatre avaient été abattus.

Lors du procès de Taylor, le médecin légiste Phillip Burch a déclaré que les meurtres auraient pu se produire deux ou trois semaines avant la découverte des corps, bien avant le voyage de Taylor en Californie.

Mais Gipson a déclaré que plusieurs personnes, dont des proches de Rowe et un voisin, ont vu Rowe vivant dans les jours qui ont suivi le départ de Taylor de Saint-Louis. Pendant ce temps, la fille de Taylor en Californie, Deja Taylor, a affirmé dans un dossier judiciaire qu’elle et son père avaient appelé Angela Rowe et l’un des enfants lors de sa visite. Le dossier du tribunal indique que la mère et la sœur de Deja Taylor ont corroboré son histoire.

Bob McCulloch, qui était le procureur élu du comté de St. Louis au moment des meurtres, a déclaré que la revendication d’innocence de Taylor était “un non-sens” et que les alibis fournis par sa fille et ses proches étaient “complètement inventés”.

McCulloch a déclaré à l’Associated Press que des preuves suggéraient que Rowe et les enfants avaient été tués dans la nuit du 22 novembre ou du 23 novembre, à un moment où Taylor était encore à Saint-Louis. Il a noté que Rowe passait généralement environ 70 appels ou SMS sortants chaque jour. À partir du 23 novembre, elle n’en a fait aucun.

Pendant ce temps, l’ADN du sang de Rowe a été trouvé sur les lunettes de Taylor lors de son arrestation et un parent qui l’a emmené à l’aéroport a vu Taylor jeter une arme à feu dans les égouts, a déclaré McCulloch. Les autorités pensent que Taylor a tiré sur Rowe lors d’une violente dispute, puis a tué les enfants parce qu’ils étaient des témoins.

L’exécution serait la troisième en trois mois dans le Missouri. Kevin Johnson a été exécuté en novembre pour avoir tué un policier en 2005. Amber McLaughlin a été mise à mort le 3 janvier pour avoir tué une femme en 2003. Il s’agirait de la première exécution d’une femme transgenre aux États-Unis.

Jim Salter, Associated Press