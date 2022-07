Exécution en Alabama malgré l’opposition de la famille de la victime

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama est sur le point d’exécuter jeudi soir un homme qui a été reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie il y a près de trois décennies, malgré une demande de la famille de la victime d’épargner sa vie.

Joe Nathan James Jr. doit recevoir une injection létale à 18 h HAC dans une prison du sud de l’Alabama. James a été reconnu coupable et condamné à mort lors de la mort par balle en 1994 de Faith Hall, 26 ans, à Birmingham. Les filles de Hall ont dit qu’elles préféreraient que James purge la prison à vie. Mais la gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré mercredi qu’elle prévoyait de laisser l’exécution se poursuivre.

Les procureurs ont déclaré que James était brièvement sorti avec Hall et qu’il était devenu obsédé après qu’elle l’ait rejeté, la traquant et la harcelant pendant des mois avant de la tuer. Le 15 août 1994, après que Hall ait fait du shopping avec un ami, James s’est introduit de force dans l’appartement de l’ami, a sorti une arme de sa ceinture et a tiré sur Hall à trois reprises, selon des documents judiciaires.

Un jury du comté de Jefferson a condamné pour la première fois James pour meurtre qualifié en 1996 et a voté pour recommander la peine de mort, qu’un juge a imposée. La condamnation a été annulée lorsqu’une cour d’appel de l’État a jugé qu’un juge avait admis à tort certains rapports de police en preuve. James a été rejugé et de nouveau condamné à mort en 1999, lorsque les jurés ont rejeté les affirmations de la défense selon lesquelles il était sous la contrainte émotionnelle au moment de la fusillade.

Les deux filles de Hall, qui avaient 3 et 6 ans lorsque leur mère a été tuée, avaient déclaré récemment qu’elles préféreraient que James purge la prison à vie.

“J’ai juste l’impression que nous ne pouvons pas jouer à Dieu. On ne peut pas prendre une vie. Et ça ne ramènera pas ma mère », a déclaré l’une des filles, Terryln Hall, à l’Associated Press lors d’un récent entretien téléphonique.

“Nous y avons réfléchi et prié à ce sujet, et nous avons trouvé en nous-mêmes le courage de lui pardonner ce qu’il a fait. Nous souhaitons vraiment pouvoir faire quelque chose pour l’arrêter », avait déclaré Hall, ajoutant que le chemin vers le pardon était long.

«Je l’ai détesté. Je l’ai fait. Et je sais que la haine est un mot si fort, mais j’avais vraiment de la haine dans mon cœur. En vieillissant et en réalisant, vous ne pouvez pas vous promener avec de la haine dans votre cœur. Tu dois encore vivre. Et une fois que j’ai eu mes propres enfants, vous savez, je ne peux pas le transmettre à mes enfants et les faire marcher avec la haine dans leur cœur », a-t-elle déclaré.

Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, avait exhorté Ivey à laisser l’exécution se poursuivre, écrivant qu ‘«il est de notre devoir de veiller à ce que justice soit rendue au peuple de l’Alabama».

“Le jury dans le cas de James a décidé à l’unanimité que son meurtre brutal de Faith Hall justifiait une condamnation à mort”, a déclaré Marshall.

En réponse à la question d’un journaliste, Ivey a déclaré mercredi qu’elle n’interviendrait pas.

« Mon personnel et moi avons recherché tous les dossiers et tous les faits et il n’y a aucune raison de changer la procédure ou de modifier le résultat. L’exécution se poursuivra », a-t-elle déclaré.

James a agi en tant que son propre avocat dans sa tentative d’empêcher son exécution, en envoyant des poursuites manuscrites et des avis d’appel aux tribunaux depuis le couloir de la mort. Un avocat a déposé mercredi le dernier recours auprès de la Cour suprême des États-Unis en son nom.

James a demandé aux juges un sursis, notant l’opposition de la famille de Hall et arguant que l’Alabama n’avait pas donné aux détenus un préavis suffisant de leur droit de choisir une autre méthode d’exécution.

Il a fait valoir que les responsables de l’Alabama, après que les législateurs ont approuvé l’hypoxie azotée comme nouvelle méthode d’exécution, n’ont donné aux détenus qu’une brève fenêtre de temps pour sélectionner la nouvelle méthode et les détenus ne savaient pas ce qui était en jeu lorsqu’ils ont reçu un formulaire de sélection sans aucune explication. L’Alabama ne programme pas d’exécutions pour les détenus qui ont choisi l’azote. L’État n’a pas développé de système d’utilisation de l’azote pour exécuter les condamnations à mort.

Kim Chandler, l’Associated Press