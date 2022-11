Exécution en Alabama dans le cadre du meurtre pour compte d’autrui de la femme d’un prédicateur

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama se prépare à exécuter un homme reconnu coupable du meurtre contre rémunération de la femme d’un prédicateur en 1988, même si un jury a recommandé qu’il soit condamné à la réclusion à perpétuité au lieu de la peine de mort.

Kenneth Eugene Smith, 57 ans, doit recevoir une injection létale dans une prison du sud de l’Alabama jeudi soir. Les procureurs ont déclaré que Smith était l’un des deux hommes qui ont chacun payé 1 000 $ pour tuer Elizabeth Sennett au nom de son mari, qui était profondément endetté et voulait percevoir une assurance.

Elizabeth Sennett a été retrouvée morte le 18 mars 1988 au domicile du couple sur Coon Dog Cemetery Road dans le comté de Colbert en Alabama. Le coroner a témoigné que la femme de 45 ans avait été poignardée huit fois à la poitrine et une fois de chaque côté du cou. Son mari, Charles Sennett Sr, qui était le pasteur de la Westside Church of Christ à Sheffield, s’est suicidé une semaine après la mort de sa femme lorsque l’enquête pour meurtre a commencé à se concentrer sur lui en tant que suspect, selon des documents judiciaires.

Les derniers appels de Smith se sont concentrés sur les difficultés de l’État avec les lignes intraveineuses lors des deux dernières injections létales programmées. Une exécution a été effectuée après un délai, et l’autre a été annulée car l’État était confronté à un délai de minuit pour lancer l’exécution. Les avocats de Smith ont également soulevé le fait que les juges ne sont plus autorisés à condamner un détenu à mort si un jury recommande une peine à perpétuité.

John Forrest Parker, l’autre homme reconnu coupable du meurtre, a été exécuté en 2010. « Je suis désolé. Je ne m’attends jamais à ce que tu me pardonnes. Je suis vraiment désolé », a déclaré Parker aux fils de la victime avant qu’il ne soit mis à mort.

Selon des documents de la cour d’appel, Smith a déclaré à la police dans un communiqué qu’il était “convenu que John et moi commettions le meurtre”, mais qu’il venait de prendre des objets de la maison pour que cela ressemble à un cambriolage. La défense de Smith au procès a déclaré qu’il avait accepté de battre Elizabeth Sennett mais qu’il n’avait pas l’intention de la tuer, selon des documents judiciaires.

La Cour suprême des États-Unis a rejeté mercredi la demande de Smith de revoir la constitutionnalité de sa condamnation à mort.

Smith a été initialement condamné en 1989 et un jury a voté 10 contre 2 pour recommander une peine de mort, qu’un juge a imposée. Sa condamnation a été annulée en appel en 1992. Il a été rejugé et condamné à nouveau en 1996. Cette fois, le jury a recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité par un vote de 11 contre 1, mais un juge a annulé la recommandation du jury et a condamné à mort Smith.

En 2017, l’Alabama est devenu le dernier État à abolir la pratique consistant à laisser les juges annuler la recommandation de condamnation d’un jury dans les affaires de peine de mort, mais le changement n’était pas rétroactif et n’a donc pas affecté les condamnés à mort comme Smith.

L’Equal Justice Initiative, une organisation à but non lucratif basée en Alabama qui défend les détenus, a déclaré que Smith est sur le point de devenir le premier prisonnier d’État condamné par dérogation judiciaire à être exécuté depuis l’abolition de la pratique.

Smith a déposé une plainte contre l’État cherchant à bloquer sa prochaine exécution en raison de problèmes signalés lors de récentes injections létales. Les avocats de Smith ont souligné une exécution en juillet de Joe Nathan James Jr., qui, selon un groupe anti-peine de mort, avait été bâclée. L’État a contesté ces allégations. Un juge fédéral a rejeté le procès de Smith le mois dernier, mais a également averti les responsables de la prison de suivre strictement le protocole établi lors de l’exécution du plan d’exécution de jeudi.

En septembre, l’État a annulé l’exécution prévue du détenu Alan Miller en raison de difficultés à accéder à ses veines. Miller a déclaré dans un dossier au tribunal que le personnel de la prison l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure et qu’à un moment donné, ils l’avaient laissé pendu verticalement sur une civière avant d’annoncer qu’ils s’arrêtaient pour la nuit. Les responsables de la prison ont déclaré qu’ils avaient arrêté parce qu’ils étaient confrontés à un délai de minuit pour que l’exécution commence.

Kim Chandler, l’Associated Press