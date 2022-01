Exécution de Matthew Reeves – Un condamné à mort handicapé SERA mis à mort en Alabama CE SOIR après la décision de la Cour suprême

Un condamné à mort HANDICAPÉ doit être mis à mort ce soir après que la Cour suprême des États-Unis a levé un sursis à exécution.

Le tribunal a voté 5 contre 4 pour permettre l’exécution par injection létale de Matthew Reeves, 44 ans, a rapporté le Wall Street Journal.

Matthew Reeves (photo) devrait être exécuté ce soir en Alabama

L’heure prévue pour l’exécution était 18 heures, heure locale.

UNE journaliste pour le média local WIAT a indiqué que l’exécution pourrait avoir lieu bientôt car un responsable de la prison a déclaré que des membres des médias seraient transférés sous peu dans la chambre des témoins de l’exécution.

Les responsables de la prison ont déclaré que Reeves avait refusé le petit-déjeuner, le déjeuner et un dernier repas avant l’exécution.

Il n’avait aucune demande spéciale du gouvernement car il risquait la mort pour le meurtre de Willie Johnson en 1996 dans le comté de Dallas, en Alabama.

Reeves aurait des capacités mentales limitées, a rapporté WIAT.

Les experts de l’accusation et de la défense ont testé Reeves pour une déficience intellectuelle et ont découvert que son QI se situait entre 60 et 70, selon la station d’information.

Plus à venir…

