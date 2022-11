Exécution de Kevin Johnson: sa fille a refusé la demande de voir son père mourir par injection létale | Nouvelles américaines

Une adolescente s’est vu refuser l’autorisation de voir son père mourir par injection létale dans le Missouri après qu’un juge a confirmé une loi déclarant qu’elle était trop jeune.

Kevin Johnson, 37 ans, risque d’être exécuté le mardi 29 novembre pour avoir tiré sur un policier en 2005, alors qu’il avait 19 ans.

Sa fille, Corionsa “Khorry” Ramey, avait deux ans lorsque Johnson a été arrêté pour le meurtre de William McEntee à Kirkwood, Missouri.

Une action en justice d’urgence a été déposée au nom de Mme Ramey, aujourd’hui âgée de 19 ans, par l’American Civil Liberties Union (ACLU) demander à un tribunal fédéral de lui permettre de regarder les derniers instants de son père.

Johnson a mis sa fille sur une liste de témoins pour assister à l’exécution – et elle veut y assister.

Mais la loi du Missouri stipule qu’aucune personne de moins de 21 ans ne peut assister à une exécution.

L’ACLU a fait valoir que la loi violait les droits constitutionnels de Mme Ramey et ne servait à rien, ajoutant que le seuil d’âge n’était “pas raisonnable”.

Cependant, le juge de district américain Brian Wimes a maintenant statué contre l’adolescent et a déclaré qu’il était dans l’intérêt public de “permettre aux États d’appliquer leurs lois et d’administrer les prisons d’État sans intervention des tribunaux”.

Dans une décision écrite, le juge a déclaré que le procès n’avait pas réussi à démontrer “l’inconstitutionnalité”.

Mme Ramey a déclaré dans un communiqué: “J’ai le cœur brisé de ne pas pouvoir être avec mon père dans ses derniers instants”, ajoutant que Johnson a “travaillé très dur pour se réadapter en prison”.

L’adolescente place maintenant ses espoirs sur le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, accordant la clémence à son père.

L’ACLU a appelé l’État du Missouri à “faire le bien” par Mme Ramey, tweetant: “Un juge fédéral a rejeté la demande de Ramey d’assister à l’exécution de son père Kevin Johnson.

“Il n’y a aucune dignité dans un État qui tue ses habitants – et l’État du Missouri peut toujours faire ce qu’il faut à Khorry si le gouverneur accorde la clémence à son père.”

L’avocat de Johnson, Shawn Nolan, a déclaré aux journalistes: “C’est ironique que Kevin ait 19 ans lorsqu’il a commis ce crime et ils veulent toujours aller de l’avant avec cette exécution, mais ils ne permettront pas à sa fille, qui a 19 ans à l’heure actuelle, de parce qu’elle est trop jeune.”

Offre légale d’arrêter l’exécution

Les représentants légaux de Johnson ont également déposé des recours visant à faire cesser son exécution.

Ils ne contestent pas sa culpabilité – mais affirment que le racisme a affecté la décision de demander la peine de mort et la décision du jury de le condamner à mort pour le meurtre de M. McEntee, qui était blanc.

Les avocats disent également que Johnson avait des antécédents de maladie mentale.

M. McEntee, un père marié de trois enfants, faisait partie de plusieurs officiers envoyés au domicile de Johnson pour signifier un mandat d’arrêt le 5 juillet 2005, pour une violation présumée de la probation.

Le frère de Johnson, 12 ans, qui souffrait d’une malformation cardiaque congénitale, s’est effondré et a commencé à avoir une crise.

Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Lorsque M. McEntree est retourné dans la région pour enquêter sur des informations non liées au déclenchement de feux d’artifice, Johnson a tiré sur l’officier à plusieurs reprises.

Selon le groupe de campagne à but non lucratif, Missourians for Alternatives to the Death Penalty, “l’enfance abusive” de Johnson et la mort soudaine de son jeune frère ont conduit à ses “actions regrettables”.

“Kevin Johnson est un père et un grand-père aimant, même depuis la prison, il se consacre à être le meilleur père possible et est resté une présence positive et inébranlable dans la vie de sa fille”, a tweeté l’organisation.

Image:

Kévin Johnson. Photo : Département des services correctionnels du Missouri via AP



“Je resterais à ses côtés et lui tiendrais la main”

Lors d’une conférence de presse antérieure à la décision du juge, Mme Ramey a déclaré qu’elle souhaitait assister à l’exécution pour “la tranquillité d’esprit” et dans le cadre du processus de deuil.

Elle est restée proche de son père, malgré son incarcération.

Mme Ramey a déclaré: “Je suis le parent vivant le plus proche de mon père et il est à moi, à part mon bébé.

“Si mon père mourait à l’hôpital, je resterais à ses côtés et lui tiendrais la main, en priant jusqu’à sa mort.”

L’infirmière auxiliaire s’est rendue au centre correctionnel de Potosi, dans le Missouri, pour présenter son fils, Kiaus, à son grand-père après avoir accouché en septembre.

“Ce fut un moment magnifique mais doux-amer pour moi parce que j’ai réalisé que c’était peut-être la seule fois où mon père pourrait tenir (son) petit-fils”, a-t-elle déclaré.

L’avocate de Mme Ramey, Corene Kendrick, a déclaré que la question de l’âge d’une personne lui interdisant d’assister à une exécution se pose rarement.

Le Nevada est le seul autre État à avoir une limite d’âge de 21 ans, tandis que le gouvernement fédéral et d’autres États n’ont aucune limite d’âge ni aucune exigence pour que les personnes présentes aient au moins 18 ans.