Exécutez les retours de BTS ! Kim Taehyung, Jungkook, Suga et d’autres essaient le fly-yoga ; L’ARMÉE ne peut pas garder son calme [View Tweets]

Exécuter BTS revient! ARMÉE, nous savons que vous attendez ce jour depuis si longtemps ! Les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook reviennent avec un autre épisode de Run BTS et cette fois, ce sera une autre émeute de rire pour tout le monde. Cette fois le Garçons Bangtan va se lancer dans le yoga aérien, comme Jungkook l’était, voler le yoga. Un court teaser de membres de BTS s’essayant au fly yoga a été publié il y a quelques minutes et c’est déjà devenu une énorme tendance sur les réseaux sociaux.

Hollywood News: le nouvel épisode de Run BTS parle de «fly yoga»

Il y a quelques semaines, BTS ARMY, vous avez tous vu le test des compétences télépathiques des membres du BTS. Les membres ont été invités à deviner des lettres et même à atteindre le même endroit en fonction des mots-clés qui leur ont été donnés. Et au deuxième du deuxième épisode spécial de Run BTS, les membres ont été vus en train de discuter d’idées pour le prochain épisode de Run BTS. Et enfin, nous l’avons. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook tenteront le yoga aérien.

Le teaser vidéo de l’épisode spécial Run BTS Fly BTS Fly Part 0 est hilarant et comment ! Cela a commencé avec les membres du BTS discutant d’idées dans lesquelles Suga suggérait de faire quelque chose comme une émission de variétés appelée Genius. Kim Seokjin suggère l’agriculture, Jimin suggère la pole dance, J-Hope suggère une tournée gastronomique, Kim Taehyung suggère l’escrime et Jungkook suggère le fly yoga ! Il semble que tout le monde soit d’accord avec la suggestion du Golden Maknae. Ensuite, nous voyons le membre essayant d’être stable sur la balançoire. Jimin et Jungkook deviennent des enfants alors que RM semble avoir peu de mal. Hobi et Suga sont amusés et n’arrêtent pas de rire.

Vérifiez le teaser Run BTS Fly BTS Fly Part 0 ici:

L’ARMÉE RÉAGIT aux retours de Run BTS

ARMY est définitivement fou du nouveau teaser de Run BTS. Ils ont partagé des images fixes de Youtube et des images de membres faisant de leur mieux pour maîtriser chaque pose sur le tissu de yoga ariel. Découvrez les tweets ici :

En parlant de l’épisode Run BTS, ARMY espérait qu’ils recevraient un nouvel épisode tous les mardis. Mais leurs cœurs ont été brisés quand après deux épisodes spéciaux, Run BTS s’est arrêté.