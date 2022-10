Exécutez BTS: Jimin comme as, Jungkook comme espiègle et plus

Exécuter BTS est finalement revenu avec un épisode après environ cinq semaines. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont été vus en train de faire du yoga volant lors d’un gala. La majorité de la partie comprenait des échauffements et des étirements afin que le Garçons Bangtan ne pouvait pas faire face à beaucoup de difficultés lors de l’exécution des postures sur le hamac. Après avoir regardé l’épisode de Run BTS, les garçons s’intègrent dans différentes catégories d’étudiants. Oui, tu l’as bien lu. Exécutez le BTS Flying Yoga l’épisode a distribué 6 types de mèmes étudiants et nous voici avec le même:

Exécutez BTS : Jimin, l’as ou le meilleur

Dans le dernier épisode de Run BTS, Park Jimin alias Jimin a été vu en train d’impressionner non seulement l’enseignant mais aussi les autres membres. Jimin réussissait toutes les postures que le professeur enseignait ou présentait, et avec aisance aussi. Les autres membres tels que J-Hope, Suga, RM et Jin ont été impressionnés par la flexibilité et l’agilité de Jimin. Jimin s’inscrit définitivement dans l’as de la classe ou le meilleur de la catégorie de classe.

Exécutez BTS : Jungkook/RM le genre espiègle

L’épisode Run BTS est la principale tendance de Nouvelles d’Hollywood. En parlant de l’épisode, Kim Namjoon alias RM et le Golden Maknae Jungkook ont ​​été vus s’amusant beaucoup. Alors que Jungkook s’amusait beaucoup, RM était plutôt froid. Ils ont tous les deux réussi à faire les postures et à s’amuser aussi. Ainsi, ils rentrent dans le genre espiègle qui a réussi à faire des tâches/réussir la catégorie.

Exécutez BTS : Taehyung, passez juste gentil

Kim Taehyung ne s’est pas soucié de réussir toutes les postures et a fait sa part, mais était un peu décontracté. Il était plutôt cool dans le cours de Flying Yoga et ne se souciait pas d’être un spectateur quand les choses semblaient difficiles. Il entre dans cette catégorie qui travaille autant que pour réussir des examens. Ouais, ce genre.

Run BTS : Suga, le sincère

Min Yoongi alias Suga entre dans cette catégorie dans laquelle l’étudiant travaille très dur mais manque d’une manière ou d’une autre. Suga était très sincère, faisant de son mieux dans toutes les postures, mais il a également beaucoup lutté. Il a également encouragé les membres lorsqu’ils semblaient fatigués.

Exécutez BTS : J-Hope, désemparé et effrayé par tout

Dans le dernier épisode de Run BTS, Jung Hoseok alias J-Hope a été vu sans aucune idée de chaque posture et le professeur l’a presque aidé à chaque fois. Il a beaucoup lutté aussi. Il a essayé de copier les autres mais avait très peur de le faire. Ainsi, Hobi entre dans la catégorie des personnes ignorantes et effrayées.

Exécutez BTS : Jin, la survie est difficile

Kim Seokjin alias Jin appartenait à la catégorie des pauvres dans toutes les matières. Bien qu’il ait tout tenté avec sincérité, Jin a également été vu en train de lutter pour survivre sur les bases. Il a diverti non seulement l’enseignant et les membres, mais aussi l’ARMÉE. Si vous n’avez pas encore vu l’épisode, c’est par ici :

Exécuter les retours BTS

Pendant ce temps, ce fut un moment joyeux pour les ARMY lorsque Big Hit a publié un teaser de l’épisode de Run BTS il y a quelques jours. Ils attendaient avec impatience le nouvel épisode d’hier et n’ont pas du tout été déçus. L’épisode de Flying Yoga Run BTS était plus chaotique que jamais. Les Bangtan Boys ont tenté le yoga aérien pour adopter de bonnes postures afin de pouvoir publier sur leurs réseaux sociaux.