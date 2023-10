Exécuté en pleurant à cause du lait renversé, Tsukii marque le but de la médaille du Mondial

HANGZHOU, Chine — Junna Tsukii s’est vautrée dans le chagrin après une sortie rapide, mais il ne lui faudra pas longtemps avant de se remettre de son chagrin.

La karatéka philippino-japonaise est décidée à ignorer cette douloureuse perte alors que se profile la plus grande bataille de sa profession.

« J’ai quand même les championnats du monde dans deux semaines. C’est douloureux, mais je dois passer à autre chose », a déclaré Tsukii après avoir raté une médaille en karaté féminin dimanche lors des 19e Jeux asiatiques (Asiad).

Elle devrait. Les Championnats du monde de karaté 2023, du 24 au 29 octobre à Budapest, en Hongrie, sont le rendez-vous de chaque combattant de karaté de la planète.

Tsukii est entré dans l’histoire en remportant l’or aux Jeux mondiaux de 2022 et en remportant deux titres de Karate 1 Premier League, mais jamais de médaille aux Mondiaux.

«Je dois rebondir après ça. Je vais me détendre pendant un jour ou deux, puis commencer à me préparer », a déclaré Tsukii, 32 ans.

Lors de deux participations aux championnats du monde, Tsukii a terminé treizième de sa division à Madrid en 2018 et vingtième à Dubaï en 2021.

Une défaite cinglante face aux Cambodgiens Srey Phea Chonn, 3-2, lors de leur affrontement dans la ronde des 16 -50 kg au gymnase du centre sportif de Linping ici même a privé le pays de la possibilité d’augmenter son nombre de médailles alors que les rideaux tombaient sur le match. grand cadeau.

En tant que dernier athlète philippin à avoir remarqué de l’action lors de ces Jeux, la défaite de Tsukii a cimenté la collection du Groupe philippin avec quatre médailles d’or, deux d’argent et 12 de bronze avant les grandes cérémonies de clôture dimanche soir.

Les Philippines ont décroché la dix-septième place au général, deux médailles d’or derrière leurs voisins d’Asie du Sud-Est, la Malaisie (14e), et ont remporté huit médailles d’or derrière la Thaïlande, qui a terminé huitième au général.

Tsukii a rapidement attaqué Chonn sur le tatami dès l’ouverture et a rapidement marqué avec un droit droit au corps.

Armé de membres plus longs, Chonn, 22 ans, a riposté et a pris le dessus, 2-1, après s’être connecté à deux reprises.

Le Philippino-Japonais Tsukii cherchait patiemment une brèche et en localisait une, frappant à nouveau Chonn dans un échange rapide de frappes pour égaliser le décompte.

Mais Chonn s’est précipitée vers Tsukii, plusieurs médaillées aux Jeux d’Asie du Sud-Est, et s’est faufilée dans une victoire grâce à une rafale de coups de poing qu’elle a déchargés.

Avec huit secondes restantes et son dos contre le mur, Tsukii n’avait d’autre recours que l’attaque, mais le temps n’était pas de son côté alors que Chonn faisait marche arrière pour éviter les blessures.

« Je suis désolé de ne pas avoir pu gagner. Elle l’était plus tôt et mais j’ai réussi le match. À un moment donné, elle m’a attrapé et je n’ai rien touché de son corps, mais l’arbitre m’a donné un penalty et c’était important », a déclaré Tsukii.

Alors que l’arbitre a accordé la victoire à Chonn, Tsukii s’est ensuite effondrée à genoux et a commencé à pleurer de manière inconsolable alors que son coin remettait en question la décision qui était tombée dans l’oreille d’un sourd.

« Nous avons tout donné, nous avons fait de notre mieux, donc nous gardons la tête haute », a ajouté Tsukii après avoir échoué en voulant au moins doubler sa médaille de bronze à l’Asiad 2018 en Indonésie. INQ

