« Excusez-vous ou déménagez » : la fille du leader du Congrès Aiyar reçoit un avis de RWA suite aux remarques de Ram Mandir | Nouvelles de Delhi

Quelques jours après que la fille du leader du Congrès Mani Shankar Aiyar, Suranya Aiyar, a déclaré qu’elle « s’opposerait à la consécration du Ram Mandir », l’association de protection sociale des résidents (RWA) de Jangpura Extension à Delhi lui a envoyé, ainsi qu’à son père, une lettre demandant des excuses. pour avoir « créé des tensions et de la haine ».

Bien que Mani Shankar Aiyar n’ait pas pu être contactée pour commenter, Suranya a déclaré qu’elle ne vivait pas dans la maison de Jangpura, qui appartient à Mani Shankar Aiyar, selon un affidavit soumis à la Commission électorale indienne (ECI).

Suranya a posté sur Facebook : « L’association de protection des résidents concernée vient d’une colonie où je ne vis pas… Vous me connaissez tous. J’ai étudié, travaillé et fait du militantisme avec des personnes de tous horizons politiques depuis près d’un demi-siècle maintenant en Inde. Je laisse donc mon travail ici sur mes pages Facebook et YouTube pour que vous puissiez réfléchir par vous-mêmes. Je vais essayer d’éviter un cirque médiatique car je crois que nous tous en Inde méritons mieux. Arrêtons de nous maltraiter les uns les autres et essayons plutôt de réfléchir. Jaï Hind ! »

La lettre signée par le Dr Kapil Kakar, président de Jangpura Extension RWA, demandait au duo de « déménager dans une autre colonie résidentielle, au cas où ils penseraient que ce qu’ils ont fait était correct ».

Le RWA a également demandé à Mani Shankar Aiyar de condamner « l’acte » de sa fille. “Au cas où vous pensez encore que ce que vous avez fait en protestant contre la consécration de Ram Mandir à Ayodhya (est correct), nous vous suggérons de bien vouloir déménager dans une autre colonie, où les gens et les RWA peuvent fermer les yeux sur une telle haine”, dit la lettre.

Qualifiant cela d’un « acte de discours de haine », le Dr Kakar a déclaré qu’il était de leur « responsabilité d’assurer des relations cordiales entre tous les résidents ». “Un discours et un acte de haine de la part d’une résidente comme vous, Mme Aiyar, pour avoir annoncé un jeûne de trois jours dans une localité épris de paix, où la plupart des habitants sont venus du Pakistan après avoir perdu toute leur richesse et leur fortune, est extrêmement regrettable”, peut-on lire. la lettre.

La lettre indiquait également qu’Aiyar aurait dû comprendre que le Ram Mandir avait été construit après 500 ans et un jugement de 5-0 de la Cour suprême. « Vous pourriez prendre le couvert de la liberté d’expression, mais rappelez-vous que, selon la Cour suprême, la liberté d’expression ne peut pas être absolue. Nous vous demandons de bien vouloir suivre les normes d’un bon citoyen et de ne provoquer personne en créant la haine et la méfiance entre les gens », indique la lettre. Kakar a également déclaré que lui et RWA comprenaient que les Aiyars vivaient dans la maison de Jangpura Extension.

Réagissant à la « lettre laconique » du Jangpura Extension RWA, le chef du BJP, Amit Malviya, a posté sur X : « Cela devrait servir de message à tous ceux qui pensent qu’abuser des croyances hindoues est une évidence. La Jangpura Extension Welfare Association, dans une lettre laconique, a demandé au chef du Congrès Mani Shankar Aiyar et à sa fille de s’excuser d’avoir souillé la cérémonie du Pran Pratistha à Ram Mandir et de quitter la colonie résidentielle.