Excusez nous? Un professeur de l’Université Cornell qualifie l’attaque terroriste du Hamas d’« exaltante » – Twitchy

Les collèges et les universités – en particulier l’Ivy League – ont clairement exprimé ouvertement leur soutien au Hamas et leur haine d’Israël après l’attaque terroriste du 7 octobre en Israël.

Non satisfait d’être en reste par Harvard ou Yale, un professeur de l’Université Cornell a mis son grain de sel dans l’attaque terroriste :

Un professeur de l'Université Cornell qualifie l'attaque terroriste du Hamas d' »exaltante » et « excitante »

Ce ne sont pas les mots que nous utiliserions. Horrible, barbare, terrifiant : il existe de nombreux adjectifs, mais « exaltant » et « excitant » ne figurent pas sur cette liste.

Le New York Post a les détails:

Le professeur a déclaré que l’attaque coordonnée du 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont brisé des murs de béton et sont entrés en parapente en Israël pour assassiner sans discernement des civils, « a modifié l’équilibre politique et brisé l’illusion d’invincibilité » d’Israël, qui a imposé un blocus sur la bande de Gaza. depuis que le groupe terroriste Hamas a pris le pouvoir en 2007.

Les images du discours passionné de Rickford ont également été partagées avec The Post par deux autres pronostiqueurs. Ils ont refusé de dire quand et où exactement le rassemblement a eu lieu, mais tous deux se sont dits choqués par ces remarques effrontées.

Ces propos ont été tenus lors d’une manifestation pro-palestinienne par Russell Rickford, professeur agrégé d’histoire à l’école de premier plan d’Ithaca, à New York, et publiés en ligne dimanche par un étudiant qui les a qualifiés de « honteux ».

C’est aussi grave que le tweet le laisse entendre.

Le professeur Cornell a trouvé le massacre du Hamas exaltant et carrément excitant.

Cela laisse perplexe.

Trop. Comme l’a souligné Bill Maher, il ne s’agit pas d’une petite partie de la gauche.

Oui, il devrait l’être.

C'est tellement insensé, mais pas surprenant, de voir cela de la part de profs de l'Ivy League qui ont rarement ressenti le moindre inconfort personnel (lui-même fils de 2 profs !), veulent que les universités mobilisent des « équipes de réponse aux préjugés » pour lutter contre les microagressions les plus mineures, mais applaudissent viol et meurtre

Les mêmes personnes qui disent que « les mots sont de la violence » ont tout à fait raison de qualifier d’« exaltant » le meurtre brutal de 1 400 Israéliens (y compris des nourrissons et des jeunes enfants).

C’est ainsi depuis un moment ; ils sont juste plus ouverts à ce sujet maintenant.

C’est une question légitime à poser, car des personnes ont été licenciées pour bien moins cher.

Nous vous voyons @Cornell et nous sommes horrifiés. Honte!!!

Nous verrons si Cornell répond au contrecoup.

Le professeur parle depuis un lieu de énorme privilège, étant donné qu’il est sain et sauf dans le centre de New York. Être dans une zone de guerre pourrait changer son avis sur la question.

Et ils enseignent à toute une génération d’étudiants. Ouais.

Les gauchistes ne croient pas à la liberté d’expression et veulent la réglementer.

La gauche change certainement d’avis lorsqu’elle est tenue de respecter ses propres règles.

Presque n’importe quelle autre personne serait licenciée et traînée pour avoir dit cela.

Université Cornell… c'est dégoûtant et inquiétant.

Oui c’est le cas.

Même Ted Cruz s’est prononcé sur ce point :

Malade et dégoûtant.

Fait @Cornell partagent le point de vue de son professeur radical selon lequel l'attaque terroriste du Hamas – assassinant plus de 1 200 Juifs, violant des femmes et des enfants et décapitant des nourrissons – « était exaltante » ?

