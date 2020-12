La récente vague de pardons du président Trump a exaspéré le commentariat libéral, en particulier son sauvetage de sa famille, de ses associés et des criminels de guerre. Cependant, Trump continue simplement une longue tradition de clémences controversées.

«Pour Trump, qu’il s’agisse de corruption, de mensonge aux forces de l’ordre ou même de crimes de guerre, la justice ne s’applique pas à ceux qui lui ont été fidèles» lire un éditorial de USA Today publié mercredi. Cette déclaration a donné le ton à la couverture médiatique de la salve d’ouverture des grâces de fin de mandat du président Donald Trump, qui a vu des associés de campagne, des hommes d’affaires corrompus et même des criminels de guerre se libérer ces derniers jours.

Parmi plus de deux douzaines de noms graciés figuraient d’anciens agents de campagne Paul Manafort, Roger Stone et George Papadopoulos, qui ont tous été pris au piège dans l’enquête sur le «Russiagate» du conseiller spécial Robert Mueller, sans doute par trop de zèle.

Plus controversé, Trump a accordé mercredi la clémence à Charles Kushner, le père du gendre de Trump et conseiller principal de la Maison Blanche, Jared. Charles Kushner a été reconnu coupable de contributions illégales à la campagne, d’évasion fiscale et de falsification de témoins en 2005, et sa grâce semblait entièrement une faveur de la famille.

Encore moins défendable a été le pardon par Trump mardi de quatre mercenaires de Blackwater condamnés pour le massacre de civils en Irak en 2007.

«Le pouvoir de pardon est traditionnellement considéré comme un instrument de miséricorde et de justice, un moyen de réparer les torts», continue l’éditorial de USA Today. «Il est maintenant tout à fait clair que, pour le président Donald Trump, le pouvoir de grâce n’est qu’une autre voie de corruption.» Le Guardian a déclaré jeudi que les pardons de Trump «Avilir la présidence», tandis que le New York Times a accusé Trump d’abuser de son pouvoir de pardon « Pour tout ce que ça vaut. »

Pour mettre les choses en contexte, le magazine Fortune a comparé l’utilisation par Trump de son pouvoir de clémence à ses prédécesseurs. Alors que Trump a jusqu’à présent pardonné son «Copains politiques», lire un article mercredi, ses prédécesseurs «A utilisé le pouvoir de grâce pour lutter contre les injustices systémiques, telles que les peines racistes pour drogues, ou pour lutter contre des riffs politiques plus larges dans le pays.»

Jusqu’à présent, donc «Orange Man Bad», mais ce n’est pas tout à fait vrai.

Bill Clinton et son frère Roger montent dans leur voiturette de golf au terrain de golf Maple Run à Thurmont, Maryland, 1997 © Reuters / Mark Wilson





Trump n’était pas le seul président à accorder des pardons à sa famille et à ses amis. Clinton a gracié son demi-frère de trafic de cocaïne Roger en 2001, seulement pour que Roger soit de nouveau arrêté pour conduite en état d’ébriété plusieurs semaines plus tard. Il a également suscité de vives critiques pour avoir gracié le fugitif fiscal milliardaire Marc Rich, après que l’épouse de Rich ait fait don de plus d’un million de dollars aux démocrates, dont 100000 dollars à la candidature d’Hillary Clinton au Sénat de New York et 450000 dollars à la bibliothèque présidentielle de Bill.

Adressage «Injustice systémique», il semble, a un prix élevé.

Clinton, si son utilisation des pardons en dit long sur lui, avait un faible pour les radicaux violents. Lors de son dernier jour en fonction en 2001, Clinton a gracié l’héritière du journal devenue militante et voleuse à main armée Patty Hearst ainsi que Susan Rosenberg et Linda Evans, deux anciens membres du groupe militant de gauche The Weather Underground. Rosenberg avait été attrapé avec plus d’une demi-tonne de dynamite et Evans a été reconnu coupable d’avoir aidé à bombarder le Capitole américain en 1971.

L’exemple peut-être le plus célèbre de renflouement d’un associé politique a été le pardon de Gerald Ford à Richard Nixon en 1974, après que Nixon ait démissionné dans la honte au milieu du scandale du Watergate. La décision de Ford a épargné à Nixon une prochaine enquête du Congrès sur sa prétendue obstruction à la justice, permettant à Nixon de se retirer de la vie publique en paix. De même, en 1992, George HW Bush a décidé de gracier une foule de hauts responsables de l’administration Reagan, y compris le secrétaire à la Défense Caspar Weinberger, pour leur implication dans la vente illégale d’armes à l’Iran pour financer les rebelles de droite Contra au Nicaragua.

Et, bien que le pardon de Trump à quatre criminels de guerre soit choquant, ce n’est pas sans précédent. Richard Nixon a libéré le lieutenant William Calley d’une palissade de l’armée en 1971, plusieurs mois après avoir été condamné à la prison à vie pour 22 chefs d’accusation de meurtre prémédité lors du désormais tristement célèbre massacre de My Lai en 1968 au Vietnam. Nixon a sous-estimé le contrecoup que la libération de Calley déclencherait, disant à Henry Kissinger en privé que « La plupart des gens ne donnent pas comme ** t » sur les civils vietnamiens, mais la commutation a été créditée pour avoir tourné l’opinion publique contre la guerre au Vietnam.

Oscar Lopez Rivera parcourt la Cinquième Avenue à bord d’un char lors de la parade nationale portoricaine à Manhattan, New York, le 11 juin 2017 © Reuters / Andrew Kelly





Barack Obama a été salué pour avoir commué la peine de prison (un acte distinct du pardon) du lanceur d’alerte de l’armée Chelsea Manning. Cependant, Obama a également fait preuve de clémence envers Oscar Lopez Rivera, un terroriste portoricain dont l’organisation paramilitaire, les FALN, a mené plus de 130 attentats à la bombe aux États-Unis entre 1974 et 1983.

Alors qu’une poignée de médias protestaient contre la libération de Rivera de prison, le Guardian l’a qualifié de «Activiste de l’indépendance portoricaine», et par le Boston Globe comme un homme qui «Mérite la liberté.»

L’organisation de Rivera a tué au moins six Américains, commis des vols, menacé de faire sauter une installation nucléaire et pris des otages au siège de l’élection Carter-Mondale à Chicago et au siège de la campagne George HW Bush à New York en 1980, avant de comploter l’enlèvement. du fils de Ronald Reagan un an plus tard. Cependant, Obama n’était pas le seul président américain à avoir accordé une grâce aux FALN. Jimmy Carter a libéré trois hommes armés FALN de prison en 1979, après avoir tiré sur des membres du Congrès de la galerie de la Chambre en 1954, en blessant cinq. Bill Clinton a gracié 16 autres membres de l’organisation en 1999.

Malgré les discours des médias sur l’avilissement et la corruption, l’utilisation des pardons par Trump a jusqu’à présent été cohérente avec celle de ses prédécesseurs. Trump, cependant, a été relativement restreint dans son utilisation de ce pouvoir, pardonnant à moins de personnes que n’importe quel président de l’histoire. Barack Obama se démarque dans l’histoire récente, ayant accordé 1 927 grâces au moment où il a quitté ses fonctions en 2017. Trump, à ce jour, en a délivré 73.

À moins d’un mois de l’inauguration de Joe Biden, Trump a encore amplement le temps de combler l’écart. Des experts et des militants des deux côtés de l’allée politique ont appelé le président à pardonner au fondateur de WikiLeaks Julian Assange et au lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden, ainsi qu’au fondateur de ‘Silk Road’ Ross Ulbricht. Joe Exotic, le gardien de zoo flamboyant et mentalement dérangé rendu célèbre dans la série documentaire « Tiger King » de Netflix, compte parmi les candidats marginaux présentés par les partisans de Trump.

