Excuses et responsabilité: pourquoi la relation entre le prince Harry et le prince William est dans une impasse

Cette semaine marque la première fois en plus de deux ans que le prince Harry et le prince William vivent à proximité l’un de l’autre – à 150 mètres l’un de l’autre, pour être exact.

Cette semaine, Harry et son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, sont temporairement de retour dans leur ancienne résidence anglaise alors qu’ils assistent au sommet One Young World pour un voyage de travail de cinq jours. Pendant ce temps, William et son épouse Kate Middleton, duchesse de Cambridge, ont récemment déménagé dans leur maison de Windsor. C’est la première fois que les frères séparés vivent l’un près de l’autre depuis 2019.

Au cours des deux dernières années, la relation des frères a subi sa part de drame.

“Il y a un effort risible à suggérer [Harry and Meghan] ont été évités”, a déclaré une source Omid Scobie, auteur du livre “Finding Freedom”, ajoutant que les Sussex ont gardé leur itinéraire axé sur le travail aussi serré que possible afin de ne pas être loin de leurs enfants trop longtemps. “La vraie histoire est qu’ils n’ont jamais contacté les Cambridges.”

Une autre source a déclaré à Scobie : “En regardant [the coverage], vous seriez pardonné de penser que certains membres de la famille ont eu leur mot à dire. Ils n’ont pas.”

La relation entre les frères est maintenant au point mort. Comme le dit Scobie, cela revient au prince Harry qui veut rendre des comptes et au prince William qui veut des excuses.

“Les gens veulent désespérément que des mesures soient prises, mais dans les coulisses, il n’y a pas eu de mouvement”, a déclaré une autre source à Scobie. “Quoi [Harry] attend sa responsabilité… De nombreuses lignes ont été franchies par William. Il a été au centre d’un certain nombre de moments douloureux, qu’il s’agisse des actions de son propre personnel ou de lui tourner le dos lorsqu’un soutien était nécessaire. C’était une période sombre et une période que, jusqu’à présent, William n’était pas prêt à déballer.”

Dans le même temps, le prince William “attend toujours” des excuses de Harry pour “rendre publics des détails sur des affaires familiales privées”, a ajouté la même source. “Quand vous regardez les faits nus, il devient évident pourquoi c’est à peu près le même état de choses qu’il y a des années.”

En août, un porte-parole des Sussex a annoncé qu’ils “sont ravis de rendre visite à plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur début septembre”.

Plus tôt cette semaine, Markle a prononcé son premier discours depuis sa démission en tant que membre de la famille royale lors du sommet One Young World à Manchester lundi en tant que conférencière principale.

L’ancienne actrice a expliqué : “Je doutais de moi et je me demandais, je me demandais si j’étais assez bonne pour être là.”