Excuses émises après la vidéo N-word du joueur de Chelsea Mykhailo Mudryk

Des excuses ont été présentées au nom du joueur de Chelsea Mykhailo Mudryk après avoir semblé utiliser le mot N dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

L’attaquant, qui a rejoint Chelsea en provenance du Shakhtar Donetsk ce mois-ci dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 70 millions d’euros, récitait les paroles d’une chanson sur TikTok dans un article de l’année dernière.

Il a maintenant supprimé la vidéo.

“Mykhailo est profondément désolé pour toute infraction causée par la vidéo publiée sur son compte TikTok en juillet dernier”, a déclaré son représentant. aurait déclaré au journal Sun.

“Alors que son intention était uniquement de réciter les paroles d’une chanson, Mykhailo regrette sa décision et accepte de tout cœur que ce n’était pas approprié. La vidéo a depuis été supprimée.”

Chelsea n’a pas répondu à une demande de commentaire

Le groupe antiraciste Kick it Out a déclaré qu’il condamnait l’utilisation du mot N quel que soit le contexte.

“Le mot N est profondément offensant et l’utilisation de ce terme par des personnalités du football ne peut servir qu’à éloigner les gens du jeu. Il est important que les footballeurs utilisent leur plate-forme importante de manière positive, et nous sommes encouragés de voir que Mykhailo Mudryk a reconnu le mal causé par son utilisation de cette insulte offensante”, a déclaré Kick it Out.

Mudryk, un international ukrainien de 22 ans, a fait ses débuts à Chelsea contre Liverpool au début du mois et fait partie d’une refonte de l’équipe par les propriétaires américains Todd Boehly et Clearlake Capital.