Le président américain Joe Biden s’est excusé pour 5000 soldats de la Garde nationale dormant dans un parking à l’extérieur du Capitole américain, et la Première Dame leur a apporté des biscuits, au milieu des informations selon lesquelles jusqu’à 200 soldats auraient attrapé Covid-19.

Biden a téléphoné vendredi au général Daniel R. Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, pour s’excuser et lui demander ce qu’il pouvait faire, ont déclaré aux journalistes des responsables de son administration. Pendant ce temps, la Première Dame Jill Biden a été envoyée sur le terrain du Capitole pour distribuer des biscuits aux pépites de chocolat à certains membres de la Garde.

Première dame @DrBiden livré des biscuits aux pépites de chocolat aux soldats de la Garde nationale au Capitole. pic.twitter.com/u01G9T2ioD – CSPAN (@cspan) 22 janvier 2021

Il n’y a pas eu de mention de l’un ou l’autre d’entre eux abordant une déclaration d’un responsable américain selon laquelle jusqu’à 200 membres de la Garde nationale ont été testés positifs pour le coronavirus lors du déploiement d’une semaine à Washington, DC.

Plus de 25000 soldats ont été déployés à Washington, DC pour assurer la sécurité de l’inauguration de Biden, alors que les démocrates affirmaient que les troubles du 6 janvier au Capitole équivalaient à un « insurrection » contre le gouvernement par des partisans du président sortant Donald Trump. L’inauguration avant le National Mall verrouillé et vide s’est déroulée sans aucune menace pour la sécurité.

Jeudi, Politico a raconté qu’environ 5000 soldats ont fini par passer la nuit dans un parking non chauffé, avec seulement deux toilettes et sans électricité ni accès Internet. On ne sait toujours pas qui a réellement donné l’ordre à la garde de quitter le bâtiment des bureaux du Sénat Dirksen, la police du Capitole ayant nié avoir quoi que ce soit à voir avec cela.

L’affaire du garage a dérangé les législateurs des deux côtés de l’allée. Trois gouverneurs républicains ont déjà ordonné aux troupes de leurs États de se retirer de DC.

« Ce sont des soldats, ce ne sont pas les serviteurs de Nancy Pelosi, » Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré à Fox News vendredi matin. «C’est une mission à moitié armée à ce stade, et je pense que la chose appropriée est de les ramener à la maison.»

Ses collègues Greg Abbott du Texas et Chris Sununu du New Hampshire ont annoncé que leurs unités de la Garde nationale partiraient également. Cependant, même les démocrates étaient en colère.

« Ce n’est pas une façon pour nos héros d’être traités, » Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré vendredi. «Heureusement, aucun de nos gardes – aucun des gardes du New Jersey – n’a dû faire face à un tel manque de respect. Les troupes du NJ auraient été placées dans divers hôtels de la région de Washington.

Le Pentagone a annoncé vendredi qu’environ 19000 soldats de la Garde faisaient leurs bagages et quittaient Washington, un processus qui, selon eux, prendrait de 5 à 10 jours et comprendrait des dépistages de coronavirus. Politico a rapporté vendredi qu’une centaine de soldats avaient attrapé le virus à un moment donné au cours du déploiement, un responsable américain anonyme affirmant plus tard dans la journée que ce nombre pourrait atteindre 200.

Près de 7000 soldats resteront à Washington jusqu’à la fin janvier, a rapporté le New York Times, tandis que le sénateur Chris Murphy (D-Connecticut) a déclaré à Politico que leur présence pourrait être nécessaire. «Dans un avenir prévisible.»

