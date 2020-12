Mohamed Elneny affirme qu’Arsenal ne s’est retrouvé qu’à la 15e place en raison d’une période de malchance.

Les Gunners languissent actuellement dans la moitié inférieure de la Premier League après avoir remporté seulement quatre de leurs 11 matches jusqu’à présent cette saison.

Le milieu de terrain égyptien Elneny a été pratiquement toujours présent pour son club ce trimestre, à l’exception d’une absence de deux semaines en raison d’un test positif au coronavirus.

Et il pense, malgré les problèmes notables d’Arsenal devant le but, que leur mauvaise série de résultats est due à un pur malheur.

« Nous nous concentrons sur la Premier League maintenant parce que nous perdons quelques matchs, nous savons que c’est difficile mais nous sommes toujours restés ensemble en équipe », a-t-il déclaré.

« Nous sommes restés ensemble, tout le monde à Arsenal, nous savons qu’il y a plus à venir de nous et nous devons nous battre et tout donner pour entrer dans cette voie gagnante parce que nous le méritons.

« Nous donnons tout sur le terrain et nous avons juste eu de la malchance parfois. Le football est comme ça parfois, mais nous pensons que nous allons revenir à la victoire. »

Il semble qu’il y ait quelque chose dans l’eau aux Emirats, car le point de vue d’Elneny correspond à celui de son coéquipier Rob Holding.