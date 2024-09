Excursion scolaire dans le Wisconsin : enfants et adultes blessés dans un accident de tracteur et de chariot dans un verger de pommiers

Une excursion dans un verger de pommiers du Wisconsin a tourné au vinaigre après qu’au moins 17 personnes, dont des enfants, ont été blessées à la suite du renversement d’un tracteur.

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, le chef adjoint du district d’incendie de Chippewa, Corey Jeffers, a déclaré que deux chariots à foin tirés par un tracteur se sont renversés dans le verger de pommiers Bushel et Peck à Lafayette, dans le Wisconsin.

Selon Jeffers, trois patients ont été transportés avec des blessures mettant leur vie en danger, cinq avec des blessures graves et neuf autres ont été transportés en ambulance. Un patient a été évacué par avion et les autres ont été emmenés à l’hôpital dans des véhicules personnels.

Les autorités n’ont pas communiqué les détails des blessures.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le shérif du comté de Chippewa, Travis Hakes, a déclaré que plusieurs enfants ainsi que leurs parents et accompagnateurs étaient en chariot à travers le verger lorsque l’incident s’est produit.

Hakes a déclaré que le chariot avait perdu le contrôle alors qu’il descendait la pente et que lorsqu’ils ont essayé de l’arrêter, il s’est brusquement renversé.

« Lors d’incidents comme celui-ci, il est impératif de se concentrer sur la sécurité des victimes, ainsi que sur les efforts de réunification entre les enfants et leurs parents », a-t-il déclaré. « Je me suis personnellement rendu sur les lieux et j’ai aidé à calmer les enfants, ainsi qu’à les réunir avec leurs parents. »