Exclusivité Zenobia Shroff – Hollywood Life

Mme Marvel n’était pas seulement une histoire de super-héros de passage à l’âge adulte, c’était une histoire de famille. Zénobie Shroff a joué le rôle de Muneeba Khan, la mère féroce et redoutable de Kamala dans la série Disney +. HollywoodLa Vie a parlé à Zenobia de l’histoire de son dernier rôle et de l’avenir de la famille Khan.

L’un des moments les plus émouvants de la série a été lorsque Muneeba a donné à Kamala son nouveau costume. Zenobia a parlé du tournage de ce moment monumental mère-fille. «Je pense que nous avons fait cette scène plusieurs fois de différentes manières. Ce n’était pas la scène la plus facile à faire pour moi personnellement, mais c’était aussi une scène charnière dans la relation entre Muneeba et Kamala », a déclaré Zenobia. “Si vous regardez l’arc du premier épisode au dernier, elle a finalement conquis sa mère, et sa mère se rend compte que cet enfant a effectivement des pouvoirs, et qu’elle n’est tout simplement pas dans sa tête tout le temps. Je pense que c’était une belle fin en disant: “Nous sommes de votre côté”. Nous vous soutenons. Nous espérons que vous y allez.

Elle a poursuivi: «Je pense qu’il y a un certain nombre de très belles scènes car, au final, c’est une histoire sur la lignée. Kamala obtient ses pouvoirs de Muneeba, Muneeba obtient ses pouvoirs de Sana, etc. Comme Sana [Amanat], notre créatrice, dit : c’est l’histoire de quatre femmes très fortes. C’était aussi très important. Non seulement nous sommes sud-asiatiques, mais c’est une histoire maternelle et non patriarcale.

Zenobia entre dans l’histoire de Marvel en étant la première mère sud-asiatique du MCU. L’actrice a admis qu’il était “très gratifiant” de faire partie du changement de jeu Mme Marvel. “Je travaille comme acteur depuis 35 ans, et nous n’avons jamais vu de maman sud-asiatique dans le MCU, donc il y a 30 ans si vous m’aviez dit que cela se serait produit, même les 20 dernières années. Au cours des 10 dernières années, cela commençait en quelque sorte à se figer un peu, donc pour être la première mère sud-asiatique dans le MCU, le poids de notre histoire ne m’est pas perdu », a-t-elle déclaré.

Zenobia a ajouté : « Je fais ça depuis très longtemps. Je l’ai dit dans de nombreuses interviews, on m’a dit de changer de nom et de passer en blanc, ce qui est une phrase horrible, et d’avoir un accent américain et c’est la seule façon de travailler. Être une série régulière et avoir la famille Khan, la première famille sud-asiatique, n’est vraiment pas seulement historique, mais cela fait en sorte que tout mon voyage défile devant mes yeux d’une manière très profonde et profonde.

La famille Khan sera ensuite vue dans le prochain film Les Merveillesqui sortira le 28 juillet 2023. Zenobia espère que Marvel explorera davantage les pouvoirs de Muneeba à l’avenir.

« Jusqu’à présent, nous avons seulement vu qu’ils sont passés par elle d’Aisha à Sana et de Sana à Muneeba. Maintenant, Muneeba les a donnés à son enfant, et ils sont exposés à travers Kamala. Mais ils sont passés par Muneeba, alors allons-y. Voyons ce que Muneeba a à offrir, car c’est une jolie femme qui déchire. Elle n’est pas une violette qui rétrécit », a plaisanté Zenobia. Tous les épisodes de Mme Marvel sont maintenant diffusés sur Disney +.

