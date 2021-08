Exclusivité Virat Kohli: le capitaine indien parle à Dinesh Karthik de son poste de capitaine, de sa volonté de gagner et de sa forme physique | Nouvelles de cricket

Le capitaine indien Virat Kohli parle de sa personnalité passionnée sur le terrain dans une interview exclusive avec Dinesh Karthik de Sky Sports.

Lors d’un entretien exclusif avec Dinesh Karthik de Sky Sports avant la série de tests de l’Inde en Angleterre, le capitaine Virat Kohli parle de son état d’esprit de cricket, discutant de son attitude fougueuse sur le terrain, de son processus de réflexion au bâton, de son dévouement à la forme physique, au leadership , les réseaux sociaux et plus encore. Voici Kohli dans ses propres mots…

KOHLI SUR LA FEISTINES

« Pour moi, une partie de cricket consiste à faire gagner votre équipe. Je peux très bien apprécier le processus de frappe dans les filets, sourire et m’amuser, mais quand vous êtes sérieux, vous êtes sérieux.

« Dans la vie, je n’ai à rivaliser avec personne. Je n’ai pas besoin d’être fougueux ou agressif. Mais quand j’entre sur le terrain, je vais donner à 120% chaque match auquel je joue et personne ne peut compter contre ça Je vais jouer de cette façon et c’est qui je suis.

« Je ne resterai pas là à vouloir que les gens fassent quelque chose que je ne suis pas capable de faire en premier. Chaque ballon est un événement et je me lancerai autour de chaque ballon pendant tout le test match, même si c’est à la 90e après le cinquième jour .

« Chaque instant est une opportunité de faire gagner votre équipe et c’est exactement pourquoi vous entrez sur le terrain. Vous devez faire en sorte que ce temps compte. Nos carrières sont si courtes de toute façon, même si vous jouez depuis 20 ans. Quand vous êtes sur le domaine, vous en profitez absolument.

« J’aime laisser les choses couler. Je ne cherche pas nécessairement à mettre des filtres ou des restrictions parce que je sens que je dois être moi-même, mon moi organique. Si vous n’aimez pas ça, c’est bien mais est-ce que ça va faire me changer ? Pas du tout. »

KOHLI SUR L’INDISPENSABLE

Mon père a dit : « Je ne vais pas payer un centime pour le faire jouer, s’il peut jouer de son talent, alors soit, sinon, ce n’est pas fait pour lui ». Cela m’est resté à vie. J’ai toujours compté sur moi-même et sur ce que je peux faire en tant qu’individu d’abord. Quand mon dos est contre le mur, il n’y a qu’un seul chemin pour moi et c’est vers l’avant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me frayer un chemin à nouveau. Virat Kohli

« Quand j’entre sur le terrain, je dois croire que je suis le meilleur. Je ne laisserai personne penser que je suis un jeu d’enfant sur le terrain. Ce n’est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, c’est croire en mes propres capacités.

« Très bien, vous avez le ballon en main, mais si vous vous trompez, vous savez que vous allez courir. Si vous me sortez et que vous lancez un grand sort, chapeau à vous. Mais la prochaine fois, je serai ici encore une fois, alors assurez-vous d’apporter votre jeu A. C’est l’état d’esprit à ce niveau.

« Si vous montrez des vulnérabilités ou des peurs, ils vont vous dévorer. Je dois être aussi intrépide que possible. Si je m’en vais, je veux sortir à mes conditions. Je pourrais aussi bien faire une erreur stupide et sachez que c’est ce que je dois corriger.

« Je ne vais pas là-bas pour prouver que quelqu’un a tort, mais je me mets dans une position où je veux faire des choses spéciales et gagner des séries spéciales. Si 50 000 personnes dans un stade ont l’impression que cela ne peut pas être fait, je me mettrai au défi de dire ça peut.

« Je l’ai vu un certain nombre de fois où ma conviction dans la façon dont je vois la situation a été bien plus puissante que les doutes de milliers de personnes au même endroit. Dans n’importe quelle situation, je crois que je peux le faire.

KOHLI SUR LE FITNESS

Kohli salue la discipline et la longévité de Cristiano Ronaldo alors qu’il se délecte des raisons pour lesquelles il admire l’attaquant de la Juventus et du Portugal Kohli salue la discipline et la longévité de Cristiano Ronaldo alors qu’il se délecte des raisons pour lesquelles il admire l’attaquant de la Juventus et du Portugal

« C’est arrivé en 2012. Je pensais » cet IPL, je vais dominer tout le monde « , mais l’IPL a commencé et quelques matchs n’ont pas marché dans mon sens.

« Mon état d’esprit est complètement tombé à l’autre bout. Je mangeais tout ce qui était en vue. Je mangeais horriblement, je dormais horriblement, mes habitudes étaient partout.

« Quand j’ai terminé l’IPL, je suis rentré chez moi, je suis sorti de la douche le premier jour, je me suis vu dans le miroir et j’ai eu honte. C’était comme regarder un autre être humain.

« Je me suis dit ‘si tu veux jouer au cricket au plus haut niveau, ce n’est pas comme ça que tu peux gérer.’ Dès le lendemain, j’ai tout changé dans mon alimentation et dans la façon dont je m’entraînais. À partir de là, c’était une obsession. »

KOHLI SUR LA CONDUITE DE LA CULTURE DE L’INDE

Kohli dit que l’Inde doit faire preuve d’une folie implacable et d’une poursuite de l’excellence chaque jour pour gagner en Angleterre cet été Kohli dit que l’Inde doit faire preuve d’une folie implacable et d’une poursuite de l’excellence chaque jour pour gagner en Angleterre cet été

« J’ai réalisé ce que je voulais en tant que leader, c’est-à-dire créer une culture où les gens recherchent l’excellence chaque jour. À chaque séance d’entraînement, personne ne perd son temps et c’est pour moi tellement important.

« Je préférerais avoir une heure d’entraînement de qualité plutôt que de rôder pendant deux heures à faire l’idiot pendant une heure entre les deux. Je ne vois plus personne faire ça.

« C’est absolument précis, absolument professionnel. Vous savez que si vous voulez jouer pour l’Inde, vous devez être en forme.

« Après le départ du MS Dhoni, le cricket a évolué – le rythme du jeu a commencé à monter d’un cran et nous avons évolué avec le temps. Les résultats des cinq ou six dernières années sont là pour tout le monde. Nous sommes probablement la seule équipe du cricket mondial tout le monde se méfie quand nous voyageons. »

Se promener dans la rue (en Angleterre) est relaxant, telle est la réalité de notre vie à la maison. Je ne peux me plaindre de rien dans la vie mais penser à descendre la rue en Inde n’est même pas un rêve pour nous. Nous sommes tous des êtres humains et nous voulons juste un peu de normalité de temps en temps et nous détendre. Virat Kohli sur la gloire

KOHLI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« Je sais pertinemment que les gens sont affectés par cela, ils le prennent très, très au sérieux, mais pour moi, ce n’est que du bruit.

« Ce sont des lettres tapées par quelqu’un dans une section de commentaires, alors pourquoi cela devrait-il déranger qui que ce soit ? Pourquoi accorder autant d’importance à une personne dont vous n’avez aucune idée de qui elle est ? Restez fidèle à qui vous êtes et réalisez votre propre potentiel.

« Utilisez les médias sociaux pour les bonnes raisons et ne les laissez pas vous contrôler. Vous contrôlez à quel point vous voulez les regarder. Si vous avez publié des choses, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter si un millier de personnes vous abusent. en ligne

« J’ai été hué par 40 à 50 000 personnes régulièrement quand j’entre dans le stade. Si je commence à me concentrer là-dessus, je ne peux pas jouer au ballon. C’est l’occasion pour moi de dire ‘les choses sont contre moi, tester moi-même à quel point je suis bon’. Je pense que la même chose peut être appliquée en ce qui concerne les médias sociaux. «

KOHLI DANS L’ESPRIT EN TANT QUE CAPITAINE

Kohli dit qu’il incombe aux joueurs d’assurer la survie du cricket de test à l’avenir Kohli dit qu’il incombe aux joueurs d’assurer la survie du cricket de test à l’avenir

« Tout ce que j’ai fait depuis que je suis entré dans l’équipe indienne a toujours été pour l’équipe indienne. Comment puis-je améliorer cet environnement dans lequel je fais partie ?

« Je ne veux pas que nos joueurs gaspillent les mois et les années que j’ai perdus à essayer de comprendre les choses. J’ai trouvé la formule du succès et je veux que ces gars la découvrent tôt afin que la transition avec le cricket indien puisse être très fluide. Il ne devrait pas prendre les jeunes deux ou trois ans après que les seniors soient partis pour reconstituer une équipe.

« Peu importe si un gars qui se présente au bowling a 140 matchs de test et vous en avez quatre, si vous avez plus confiance en vous que lui le jour où vous pouvez le surpasser. C’est ce que j’ai essayé d’inculquer.

« Ne vous laissez pas tromper par ces normes consistant à jouer 30 ou 40 Test Matchs – car même après 80 ou 90 Tests, si vous n’êtes pas dans un bon état d’esprit, l’expérience ne compte pour rien et vous allez quand même décrocher la première balle glisser.

« Même dans les moments les plus difficiles, l’état d’esprit est simple. Allez-y et amusez-vous. Profitez du moment. Affrontez la peur, regardez-la dans les yeux et dites » Je vais continuer à venir vers vous « .

« C’est comme ça que je vis ma vie. Je ne fais jamais rien à moitié-moitié ou quelque chose dont je ne suis pas convaincu. »

