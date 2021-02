Exclusivité USA TODAY: Bill Gates discute de la lutte contre le changement climatique, affirme que les objectifs énergétiques et d’émissions de Joe Biden sont à portée de main

WASHINGTON – Bill Gates est un optimiste en matière de changement climatique.

Le cofondateur de Microsoft et philanthrope mondial de la santé a déclaré que les quatre dernières années avaient été une opportunité gâchée de lutter contre la menace d’un réchauffement de la planète et que le leadership américain sur la question avait diminué sous Donald Trump.

Mais il a déclaré que la réalisation des objectifs ambitieux du président Joe Biden de décarboner le secteur de l’énergie d’ici 2035 et d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050 était à portée de main. Autrement dit, si les défis du stockage et du transport d’énergie propre sont relevés, l’énergie nucléaire de prochaine génération fait toujours partie du portefeuille et le gouvernement fédéral intensifie ses investissements dans la recherche et le développement de matériaux de construction neutres en carbone pour les rendre beaucoup moins chers.

« Mon objectif est de dire que nous avons besoin d’un plan », a déclaré Gates à USA TODAY lors d’une récente interview. « Les gens qui pensent qu’un plan est facile ont tort. Les gens qui pensent qu’un plan est impossible ont tort. C’est super dur et très large, mais c’est faisable. »

Gates a écrit un nouveau livre, « Comment éviter une catastrophe climatique: les solutions que nous avons et les percées dont nous avons besoin » (Knopf) détaillant ses idées pour faire face à une crise qui, selon les experts, provoque une augmentation des températures, une élévation du niveau de la mer et des catastrophes naturelles devenir plus fréquent et plus intense. Le livre sera mis en vente mardi.

Dans une interview de grande envergure, l’investisseur milliardaire a expliqué comment les «choses faciles», telles que les voitures électriques et la première partie de la production d’énergie propre, ont été largement réalisées. Il a déclaré que l’accent doit être mis sur la recherche de moyens de réduire l’empreinte carbone des secteurs agricole et industriel, comme le développement d’un processus «vert» de fabrication de ciment et d’acier abordable.

5 livres à ne pas manquer: « La montée et la chute de Stan Lee », Bill Gates sur la manière d’éviter une catastrophe climatique

Le coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui consacre des milliards à des initiatives de santé mondiale, s’est entretenu avec USA TODAY sur le changement climatique. Ce qui suit est une transcription légèrement révisée de ce qu’il avait à dire:

Question: Votre travail sur le climat rivalisera-t-il avec l’investissement de votre fondation dans la santé mondiale en termes de portée, d’ampleur et de ressources?

Répondre:Non, les dollars consacrés à la santé mondiale sont nettement plus élevés. J’ai dépensé quelques milliards en affaires climatiques. Je dépenserai au moins quelques milliards de plus, mais ce ne sera pas à l’échelle de notre travail de santé mondiale.

Q: Le président Biden a publié plusieurs décrets sur le changement climatique le mois dernier pour rejoindre le traité de Paris, donner la priorité aux politiques scientifiques dans les agences fédérales et suspendre les forages pétroliers sur les terres publiques pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2050. Est-ce suffisant?

UNE:Il fait les bonnes choses, mais nous n’avons toujours pas de plan. Quand vous regardez les dépenses de R&D pour des choses comme l’acier ou le ciment au sein du gouvernement américain, c’est minime parce que le département de l’énergie ne s’est jamais considéré comme le «Comment fabriquez-vous l’acier?» «Comment fabriquez-vous du ciment?» «Comment éviter le méthane de vache?» Département. Et nous manquons considérablement de R&D.

Suite:Biden donne la priorité au changement climatique en tant que préoccupation de sécurité nationale et interrompt le forage pétrolier sur les terres publiques

Q: S’agit-il uniquement d’investir?

UNE: Il existe de nombreuses politiques pour aider à amorcer des choses comme l’acier vert et le ciment vert. La chose clé à laquelle les États-Unis doivent réfléchir est que notre responsabilité envers le monde en matière de climat ne consiste pas seulement à réduire les émissions américaines à zéro. Parce que les États-Unis ont plus de la moitié de la capacité d’innovation du monde, c’est à nous d’innover pour que ce que j’appelle la prime verte tombe.

Q: Vous ne mentionnez jamais le président Donald Trump dans votre livre. Dans quelle mesure son déni du climat et ses efforts pour ignorer la crise ont-ils freiné la capacité du pays à atteindre les objectifs ambitieux que la planète doit atteindre selon vous?

UNE: Lorsque vous essayez de collecter des fonds pour des vaccins pour les pays pauvres, tout le monde se dit « Où sont les États-Unis? » Et c’est la même chose sur le climat. Ces quatre dernières années, il y a eu des progrès mais, sans les États-Unis, totalement insuffisants. Et je ne pense pas que nos plus gros problèmes soient les négationnistes. Les deux factions qui me préoccupent le plus sont les gens qui disent: «Hé, c’est là, mais c’est trop cher. Ça fait trop mal. Et puis les gens qui pensent que c’est facile comme on peut résoudre ça en 10 ans. Ce n’est pas plus scientifique que de nier que le changement climatique n’existe pas.

Q: Vous ne pensez donc pas que Trump a fait reculer la cause de manière irréparable?

UNE: Nous ne sommes pas pires qu’il y a quatre ans. Il n’a pas fermé les laboratoires nationaux. Il n’a pas réduit le budget de R&D. Il y a des choses pour lesquelles il va être difficile de se remettre en forme. Mais c’est toujours possible. Entre maintenant et 2050, c’est 30 ans. Nous n’avons pas utilisé quatre ans de ces 34 années aussi bien que nous aurions dû, mais il est toujours possible de résoudre ce problème.

Q: Dans votre livre, vous parlez de la nécessité pour le gouvernement fédéral de jouer un rôle clé dans les changements climatiques en limitant les émissions de gaz à effet de serre et en aidant le secteur des énergies propres à croître. Mais les quatre dernières années ne nous ont-elles pas montré à quel point le gouvernement peut être peu fiable en tant que partenaire et que le secteur privé ferait mieux de résoudre ce problème directement?

« La législation climatique la plus importante jamais vue »: Comment le projet de loi de dépenses fédéral s’attaque au réchauffement de la planète

UNE: Eh bien, sans gouvernement, nous ne réussirons pas. Si vous prenez un produit comme l’acier vert, il n’y a pas d’acier vert, car la prime verte est tellement très élevée. Et vous savez que vous avez besoin de toute la puissance des universités et des laboratoires nationaux pour s’unir pour faire un travail comme celui-là. Vous savez que l’une des approches implique l’hydrogène propre, mais ces projets sont très coûteux et ils ne sont tout simplement pas économiques aujourd’hui, alors je ne sais pas s’il existe un moyen pour le secteur privé de résoudre un problème comme celui-là.

Q: Selon vous, quelles nouvelles technologies prometteuses peuvent le mieux lutter contre le changement climatique?

UNE: Malheureusement, aucune technologie unique ne suffira. Mais je vois vraiment des exemples fantastiques de l’énergie révolutionnaire de choses qui semblent assez étonnantes. … Il y a une entreprise qui s’appelle Quidnet. Ils pressurisent l’eau et la poussent sous terre. Et c’est une façon de stocker l’énergie qui peut être effectuée presque partout dans le pays.

Q: Vous avez mentionné l’importance du stockage d’énergie.

UNE:L’un des dilemmes du climat est que ces sources intermittentes comme le vent et le soleil peuvent être fermées pendant de longues périodes. Comme quand il y a un typhon sur le Japon ou un front froid sur le Midwest des États-Unis, vous obtenez même jusqu’à quelques semaines où le vent et le solaire ne généreraient presque rien. Et, vous savez, les batteries que nous avons aujourd’hui, elles deviennent assez bonnes pour les voitures, mais elles doivent être environ 20 fois meilleures que cela pour fonctionner dans ce mauvais temps, cette intermittence saisonnière où les gens s’attendent toujours à obtenir de l’électricité.

Q: De nombreux Américains considèrent toujours l’énergie nucléaire comme dangereuse ou non environnementale en raison des déchets qu’elle produit. Pouvons-nous atteindre les objectifs de zéro net dont nous parlons sans l’énergie nucléaire?

UNE: Eh bien, il y a essentiellement trois façons de gérer la fiabilité du système électrique. L’un est d’avoir un miracle dans le stockage de l’énergie. Si nous n’obtenons pas le miracle, les deux seules sources d’électricité 24 heures sur 24 à grande échelle seraient la fission nucléaire et la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est suffisamment précoce pour qu’il soit très improbable qu’elle puisse constituer une grande partie de la solution 2050. Et donc, au moins maintenir les investissements dans la fission nucléaire, qui génère environ 20% de l’électricité américaine. Je pense que c’est sage.

Q: Les opposants aux changements dramatiques de l’approvisionnement énergétique nécessaires pour atteindre une émission nette zéro d’ici 2050 affirment que cela ravagera les communautés dont les économies dépendent fortement de l’industrie des combustibles fossiles.

UNE: C’est une préoccupation légitime. … Trente ans en termes de politiques de l’emploi, nous devrions pouvoir contribuer au financement de certaines transitions. Nous devrions être en mesure de nous assurer que les personnes entrant sur le marché du travail sont formées pour les nouveaux emplois qui y seront.

Q: Dans votre livre, vous suggérez que l’une des mesures que les individus peuvent prendre pour s’attaquer au problème climatique est de se présenter aux élections. Pourquoi pas toi?

UNE:Je pense que l’impact de mon travail actuel est la meilleure utilisation de mon talent lorsque je sélectionne des entreprises et des scientifiques et que je regarde à travers le système ici. Je ne serais pas bon pour le poste.