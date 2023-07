Exclusivité Trent Alexander-Arnold: Liverpool doit être presque parfait pour défier Man City pour le titre de Premier League | Nouvelles du football

Trent Alexander-Arnold dit qu’il est « nécessaire » que Liverpool termine plus haut dans le tableau la saison prochaine en Premier League et admet qu’ils devront être « presque parfaits » pour défier Manchester City.

L’équipe de Jurgen Klopp a raté le football de la Ligue des champions en terminant cinquième de la campagne précédente et a terminé avec 22 points de retard sur Manchester City, qui a tout conquis.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était convaincu que Liverpool s’améliorait à la cinquième place, l’international anglais a répondu en exclusivité Sky Sports Nouvelles: « Je pense qu’en tant que club, il faut être honnête. Vous savez, nous respectons toutes les compétitions auxquelles nous jouons, mais si vous nous aviez demandé cette fois l’année dernière, voudriez-vous terminer cinquième, nous aurions tous dit non et encore pareil maintenant.

« Voudrions-nous terminer cinquième la saison prochaine? Non. Nous voulons gagner la ligue, nous voulons être stimulants et être dans les courses au titre et dans le football de la Ligue des champions, donc ne pas être dans cette saison prochaine est décevant.

« Nous savons comment gagner la ligue, nous savons comment défier City et aller de pair avec eux et vous devez être presque parfait tout au long de la saison, donc pour nous, c’est là où nos têtes sont. »

La forme de Trent Alexander-Arnold a été remise en question dans la première moitié de la saison.





Pour devenir presque parfait, Liverpool devra améliorer sa forme à l’extérieur. Des défaites comme celles de Wolves et de Bournemouth leur coûtent cher.

« C’est de la constance », a déclaré Alexander-Arnold. « Tout au long de la saison, nous avons eu de bons résultats contre les grandes équipes, mais nous avons perdu des points et des points bâclés à l’extérieur en particulier, donc ce sont les choses auxquelles nous avons tous naturellement pensé et que nous devons corriger. »

Le joueur de 24 ans a impressionné dans un rôle hybride pour son club dans les dernières étapes de la campagne précédente, jouant comme arrière droit inversé poussant au milieu de terrain.

Il a ensuite joué un rôle de milieu de terrain avancé pour l’Angleterre lors des récents éliminatoires de l’Euro 2024 et a brillé contre Malte et la Macédoine du Nord.

La carte thermique changeante de Trent Alexander-Arnold pour Liverpool lors de la saison de Premier League 2022/23.





Interrogé sur la perspective de jouer dans un rôle similaire la saison prochaine, un sourire éclate et il y a une lueur dans ses yeux.

« Ce n’est pas ma décision », a déclaré Alexander-Arnold. « Je ne joue que là où on me dit de jouer, donc vous savez tout ce que je peux dire, c’est que j’aime jouer au football, j’aime jouer à l’arrière droit, j’aime beaucoup jouer au milieu du terrain.

« C’est quelque part où je trouve de la joie et j’apprécie le défi des deux, donc vous savez que j’aimerais jouer là-bas la saison prochaine, mais ce n’est pas ma décision où je joue. »

À son retour à l’entraînement de pré-saison à Liverpool, Alexander-Arnold rejoindra les recrues du milieu de terrain Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, un duo qu’il décrit comme des « joueurs de rêve » en termes de capacité à utiliser ses compétences pour augmenter son nombre de passes décisives.

Les méthodes d’entraînement de pré-saison de Liverpool sont connues pour être dures et Alexander-Arnold est récemment revenu d’une semaine à un camp d’entraînement de pré-saison dans l’Oregon aux États-Unis pour aider son corps à se préparer : « Ils sont vraiment durs, je le dirais Cela dépend de leur durée. Je dirais que certaines pré-saisons sont plus longues que d’autres.

« De manière générale, je les apprécie, vous savez que j’aime être loin avec l’équipe, voyager, séjourner dans des hôtels et être comme un camp de base ensemble où vous devez créer des liens et apprendre à vous connaître.

« Vous vous rapprochez et vous travaillez tous pour la saison à venir et c’est excitant parce que personne ne sait comment ça va se terminer, mais vous faites ce travail en espérant le meilleur et en vous assurant que tout est à bord . »

Liverpool entame la nouvelle campagne de Premier League à Chelsea le dimanche 13 août en direct sur Sports du ciel.

Les Londoniens de l’ouest ont un nouvel entraîneur-chef en la personne de Mauricio Pochettino, mais le défenseur des Reds cherche un début de saison rapide : « Ils ont eu du mal la saison dernière. Je suis sûr qu’ils ont fait venir un bon entraîneur, ils ont fait venir certains joueurs et se sont débarrassés de beaucoup. Je suis sûr qu’ils essaient juste de trouver de la stabilité et de travailler à partir de là.

« Sous le nouveau manager, ils auront le temps de travailler là-dessus et j’espère qu’ils trouveront la stabilité, mais pour nous et pour moi, je me concentre uniquement sur Liverpool en ce moment et je m’assure que nous partons du bon pied. »

Sky Sports News s’est entretenu avec Trent Alexander-Arnold au centre de performance humaine d’Under Armour à Portland, où il participait à un camp d’entraînement de pré-saison.

Les rencontres de Liverpool en Premier League 2023/24

Liverpool lance la saison de Premier League 2023/24 avec un voyage à Chelsea à Stamford Bridge dans un affrontement qui sera en direct Sports du ciel le dimanche 13 août.

Ce match du week-end d’ouverture sera le premier match de Mauricio Pochettino à la tête des Blues, tandis que le premier derby du Merseyside de la campagne verra Everton se rendre à Anfield le 21 octobre.

L’équipe de Jurgen Klopp affrontera les champions Man City à l’Etihad le 25 novembre et le mois de décembre verra Liverpool affronter des rencontres consécutives à domicile contre Man Utd et Arsenal les 16 et 23 décembre.

Les Reds ont également des matchs délicats à domicile contre Chelsea et à Arsenal les 31 janvier et 3 février, et Man City vient à Anfield le 9 mars, avant que Liverpool ne fasse le voyage à travers Stanley Park pour jouer à Everton la semaine plus tard.

L’équipe de Klopp visite Old Trafford le 6 avril, avec les Reds divertissant les Wolves le dernier jour de la saison.