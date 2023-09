C’est jeudi! Ce qui signifie un tout nouvel épisode de Toya et Réginae arrive à votre rencontre.

Nous avons un extrait exclusif du nouvel épisode de ce soir Toya et Réginae cela vous mettra vraiment dans vos sentiments. Dans le clip ci-dessous, Toya et Reign passent du temps avec Reginae avant son déménagement prévu et les choses deviennent émouvantes !

Découvrez le clip :

Je suis presque sûr que la plupart des parents peuvent comprendre ce que Toya traverse. Pensez-vous que Reginae va adorer vivre à Los Angeles ou pensez-vous qu’elle finira par revenir à Atlanta assez tôt ?

Voici à quoi d’autre vous attendre du tout nouvel épisode de ce soir Toya et Réginae :

Dans le cinquième épisode, Toya est choquée que Red veuille un autre bébé. Reginae rend visite à son père à Los Angeles. Danielle aide Red à garder un secret pour Toya. Toya et Casey affrontent enfin leurs problèmes. La soirée de jeux en couple de Toya révèle des vérités choquantes.

Cette série a décidément été mouvementée. Nous sommes très excités pour Reginae et avons hâte de voir ses prochains mouvements à Los Angeles. De plus, nous avons toujours su que Toya était une personne extrêmement douce et amusante, mais cette série nous a fait l’aimer et la respecter encore plus.

Un tout nouvel épisode de Toya et Réginae diffusé ce soir, jeudi 21 septembre à 21h sur WeTV.

Allez-vous regarder ?