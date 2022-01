Exclusivité Tom Saintfiet : l’entraîneur-chef de la Gambie sur l’ascension fulgurante des Scorpions à la Coupe d’Afrique des Nations | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de la Gambie, Tom Saintfiet, est sous les projecteurs avec les vairons africains, le package surprise du tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations de cette année au Cameroun.

Classés 150èmes mondiaux, les Scorpions s’apprêtent à affronter les hôtes pour une place en demi-finale ce week-end au stade Japoma de Douala, en direct sur Sky Sport Football.

Saintfiet a été inondé de messages depuis que son équipe a battu la Guinée 1-0 en huitièmes de finale lundi dernier pour organiser une confrontation en quart de finale avec le Cameroun, mais le patron de la Gambie a révélé dans une interview exclusive à Sky Sports qu’il s’attendait secrètement à ce que ses joueurs prospérer sur la plus grande scène.

« Je me suis toujours adressé aux médias en disant que nous étions les vairons, que nous étions ici pour apprendre et que nous étions les outsiders », a déclaré Saintfiet.

« Nous allons devoir passer par le processus de pré-qualification pour la CAN en 2023 car nous sommes parmi les 12 équipes les moins bien classées du football africain. Cela montre à quel point nous sommes petits mais naturellement mon ambition est de construire quelque chose qui est plus à long terme.

Ablie Jallow fête son but face à la Tunisie



« Nous avons un jeune groupe de joueurs qui peut encore grandir. Il est important que nous profitions de cette première expérience à la CAN pour nous qualifier plus fréquemment – en 2023, 2025 et peut-être même pour être à la Coupe du monde en 2026.

« Au cours des trois dernières années et demie, nous avons prouvé ce que nous pouvions faire en remportant notre groupe de qualification et en faisant match nul avec le Nigeria lors de notre campagne précédente. Nous avons également battu le Maroc lors d’un match amical à l’extérieur. Nous avons eu de bons résultats. résultats contre de grandes nations donc nous savions que nous étions compétitifs.

« Au sein du groupe, notre cible est bien supérieure à ce que nous avons communiqué au public. Nous sommes sur la bonne voie et maintenant nous verrons quelles sont nos limites.

« Vous pouvez rêver, mais sur le terrain, cela doit arriver. »

Pourrions-nous voir des joueurs gambiens en PL bientôt ?

Résumé du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre la Guinée et la Gambie.



« Je sais qu’en ce moment, j’ai deux joueurs en Ligue 2 – Ibou Touray à Salford City et Ebou Adams à Forest Green Rovers. À mes yeux, ils sont fantastiques et peuvent jouer plus haut que ce niveau, avec tout le respect que je leur dois.

« Nous avons Modou Barrow, qui est ex-Swansea et Reading et qui joue maintenant en Corée du Sud [K League 1 club Jeonbuk Hyundai Motors]. Bien sûr, j’ai quelques joueurs qui rêvent de la Premier League.

Nous avons un jeune groupe de joueurs qui peut encore grandir. Espérons que certains pourront bientôt rejoindre la Premier League.

« Mon défenseur central Omar Colley est marié à une Britannique et il est l’un des meilleurs joueurs depuis de nombreuses années en Serie A avec la Sampdoria. Il conviendrait parfaitement à la Premier League.

« Naturellement, notre attaquant Musa Barrow de Bologne est un jeune joueur avec beaucoup de qualités et a été lié dans le passé avec des équipes de Premier League. Il a montré ici au Cameroun son importance pour l’équipe.

« Espérons que certains joueurs pourront bientôt rejoindre la Premier League. »

La Gambie peut-elle continuer à rêver face à ses hôtes ?

Les meilleurs moments du match de Coupe d’Afrique des Nations entre la Gambie et la Tunisie



« Nous ne pouvons pas nous plaindre de la façon dont le tournoi s’est déroulé. En tant que Gambiens, c’est fantastique d’être ici pour la première fois de l’histoire du pays à la Coupe d’Afrique des Nations.

« La Gambie est classée 150e au monde – l’équipe la moins bien classée du tournoi et en tant que débutante, mais nous sommes maintenant en quart de finale contre le Cameroun, pays hôte.

« Naturellement, nous avions des ambitions mais nous ne pouvions pas imaginer cela. Nous savions que nous avions des qualités après avoir remporté notre groupe de qualification contre l’Angola, la RD Congo et le Gabon. Ce sont tous des pays respectés mais nous n’avons jamais eu l’expérience d’un grand tournoi.

« Étant en quart de finale, nous aimons le goût d’être ici. Nous aimerions rester une semaine de plus, mais voyons maintenant ce qui se passe contre le Cameroun. »

Sky Sports diffusera la CAN en direct

Le tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations sera diffusé en direct sur Sky Sports en janvier et février.

Le tournoi, initialement prévu pour se jouer en juin et juillet 2021, se jouera au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2022, avec Sky Sports diffusant les 52 matchs en direct.

Vingt-quatre équipes participeront, le coup d’envoi sera donné le 9 janvier alors que le Cameroun accueillera le Burkina Faso à Yaoundé, avant de culminer en finale le 6 février dans la capitale.