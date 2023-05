Exclusivité Tom Grennan: je transporte un fan de Coventry d’Argentine à Wembley mais je serai dans un bus à toit ouvert si nous parvenons à battre Luton

Tom Grennan a payé pour qu’un fan de Coventry City s’envole d’Argentine pour assister à la finale des barrages au stade de Wembley.

La popstar est une fervente fan des Sky Blues et a fait le geste généreux de permettre au supporter, nommé Lauti, d’assister à l’événement phare contre Luton.

3 Grennan a payé pour qu’un fan de Coventry se rende à Wembley depuis l’Argentine Crédit : Getty

3 Les Sky Blues s’affrontent à Wembley dans l’espoir d’être promus en Premier League Crédit : Getty

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés avec le vainqueur prêt à gagner une place en Premier League, mais Grennan lui-même ne peut pas y assister en raison de ses engagements à se produire au Big Weekend de Radio One à Dundee.

Mais bien que le joueur de 27 ans ne puisse pas être là lui-même, il a déclaré à talkSPORT qu’il tenait à réaliser le rêve du fan avec qui il a beaucoup en commun.

Il a déclaré: « Je ne peux pas aller à la finale des barrages malheureusement parce que je fais un festival ce week-end mais je suis ce garçon qui s’appelle Lauti d’Argentine depuis que je suis devenu fan de Coventry parce que je sais qu’il est devenu un fan en même temps qui était en 2018.

«Nous avons vu Coventry passer de la Ligue 2 et monter dans le classement de la Ligue 1, du Championnat et, espérons-le, maintenant, de la Premier League.

« J’ai vu Lauti tweeter sur la façon dont il devait vendre sa voiture pour se rendre à Wembley et je me suis dit: » Non, ça n’arrive pas, tu peux avoir ma place et je paierai pour que tu viennes « .

« Je ne le fais pas pour autre chose que l’amour du football et s’il est là pour voir Coventry être promu, quel moment. Tous les fans de Coventry, c’est une expérience différente quand vous allez voir Coventry. Il y a là une énergie et un amour que je n’avais jamais vraiment ressentis auparavant dans le football et c’est pourquoi je suis tombé amoureux du club.

« Je veux juste qu’il en fasse l’expérience et me fasse savoir comment c’est. »

Mais alors que Lauti profitera de l’action à Wembley, Grennan dit qu’il a déjà effacé son agenda pour une éventuelle soirée de promotion avec les Sky Blues la semaine prochaine.

3 Grennan dit qu’il sera dans le bus à toit ouvert de Coventry s’ils font le travail Crédit : Getty

Il a déclaré : « Ça a été une saison incroyable et quel travail a fait Mark Robins. L’équipe vient juste de s’en sortir, mais je vois que c’est un match un peu difficile.

« Je pense que ça va être un bon. Le soleil va être au rendez-vous donc je suis dégoûté de le rater, pour être honnête.

« Si Coventry gagne, j’ai déjà réservé ma place dans le bus (à toit ouvert) lundi, donc ça se passe. »