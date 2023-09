Exclusivité Tiger 3 : les fans de Katrina Kaif et d’Emraan Hashmi recevront bientôt un cadeau spécial ?

Salman Khan, Katrina Kaif vedette Tigre 3 est l’un des films les plus attendus de 2023. Le premier aperçu du film s’intitule Message du tigre ka est sorti récemment et a servi de prélude parfait au teaser et à la bande-annonce qui suivront bientôt. Cependant, la seule chose qui a déçu les fans, c’est qu’ils n’ont pas pu apercevoir Katrina Kaif ou Emraan Hashmi. Katrina Kaif incarne Zoya, Tiger alias la meilleure moitié de Salman Khan dans le film, tandis qu’Emraan Hashmi est présenté pour jouer le méchant dans cette troisième partie du spectacle d’action. Mais si vous avez raté Katrina Kaif et Emraan en prélude, laissez-nous vous dire que vous n’avez aucune raison de vous inquiéter.

Tigre 3: Katrina Kaif et les fans d’Emraan Hashmi recevront bientôt un cadeau spécial

Tigre 3 est réalisé par Maneesh Sharma et produit par YRF. La bannière est connue pour ses étonnantes stratégies de marketing et de promotion et elle excelle également à travailler avec un ensemble de acteurs et à leur donner à tous la même visibilité. Une source haut placée au courant des détails et du développement de Tigre 3 informe BollywoodLife que Katrina Kaif et Emraan Hashmi auront également leurs vidéos de personnages, tout comme Salman. Alors, chers lecteurs et fans, ne vous découragez pas. Les créateurs de Tiger 3 ont prévu des choses qui continueront à se développer et à ajouter à votre enthousiasme pour la sortie éventuelle du film de Salman Khan.

Tigre 3 le réalisateur fait l’éloge de Salman Khan

Maneesh Sharma, qui dirige le troisième volet de la franchise, a félicité Salman en disant qu’il avait donné une performance très nuancée dans le nouveau film à venir. La superstar a apporté un mélange unique d’émotions et de force dans le film très attendu de 2023. Cette fois, Tiger se battra pour le pays ainsi que pour lui-même et sa famille. Ce sera l’agent numéro 1 de l’Inde contre l’ennemi numéro 1 de l’Inde. Tiger Ka Message a donné cette idée très clairement. Salman, alias Tiger, demande à la junte de prouver son innocence pour le bien de son enfant et nous avons vu Salman dans un avatar massif et plein d’action.

Regardez la vidéo de Tiger 3 ici :

Tigre 3 le réalisateur fait une grande révélation

Le dialogue « Jab tak Tiger mara nahi tab tak Tiger hara nahi » est devenu furieux lorsque Tiger Ka Message a été publié le 27 septembre. Il a été rédigé par nul autre qu’Aditya Chopra, chef du YRF. En fait, Chopra a également conceptualisé l’idée de la vidéo promotionnelle. L’équipe Tiger 3 va désormais passer en mode marketing jusqu’au moment de la sortie.