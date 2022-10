Exclusivité Steve Cooper: le patron de Nottingham Forest sur sa prolongation de contrat, la pression de la Premier League et l’union de sa nouvelle équipe | Nouvelles du football

“Je veux être le gars qui se lève à l’avant et peut montrer que nous pouvons nous en sortir.”

C’était la déclaration déterminée du patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, lorsque nous nous sommes assis vendredi sur le terrain d’entraînement du club, quelques heures seulement après la confirmation qu’il avait reçu une prolongation de contrat pour faire exactement cela.

“Cela me permet de parler de ce que ce travail signifie pour moi, de ce que ce club signifie pour moi et les supporters, et me donne aussi l’occasion de dire à quel point je suis déterminé à réussir”, confie-t-il passionnément à propos de l’actualité. “Vous ne voulez pas seulement réussir dans les bons moments – si vous aimez vraiment pour qui vous travaillez, vous voulez réussir dans les périodes difficiles.”

Forest est certainement dans une période difficile maintenant. L’annonce du nouveau contrat de Cooper, qui court jusqu’en 2025, a été quelque peu surprenante, étant donné qu’il avait répondu à des questions sur la perspective qu’il quitte Forest à la suite de leur raclée 4-0 contre Leicester, son rival des East Midlands, lundi soir.

Cooper a décrit la performance de l’équipe dans ce match – contre une équipe de Leicester auparavant sans victoire qui approchait elle-même du mode crise – bien en deçà des attentes.

Le vaste recrutement de Forest cet été – 23 arrivées au total – a de nouveau été souligné comme un obstacle par les critiques et les statistiques sur le terrain étaient alarmantes.

Contre leurs rivaux, Forest a été devancé et sprinté de manière significative.

En fait, les 47 sprints supplémentaires réalisés par les joueurs de Leicester étaient le plus grand écart entre deux équipes en Premier League cette saison.

Il y avait aussi d’autres exemples des défauts de Forest jusqu’à présent dans cette campagne : concéder en grappes (il y avait 109 secondes entre les deux premiers buts de Leicester), concéder à distance (pour le sixième match consécutif et trois fois en première mi-temps) , et souffrance lors des coups de pied arrêtés.

Faits saillants de la victoire de Leicester sur Nottingham Forest en Premier League



Cette cinquième défaite en Premier League sur le spin a laissé Forest en bas du tableau et, dans le monde impitoyable de la gestion du football, a semblé laisser Cooper vulnérable.

Cependant, au grand plaisir de nombreux fans de Forest – qui apprécient la promotion tant attendue de la saison dernière et la refonte de l’équipe requise à la fin de celle-ci – les propriétaires du club l’ont soutenu.

Alors, où sont les signes que les choses pourraient tourner pour Forest ? Cooper est catégorique sur le fait que l’affichage de lundi était inacceptable, mais il a également bon espoir et un succès optimiste peut être atteint lorsque tous ces nouveaux arrivants sont mélangés, reprenant les points positifs de leur première saison en Premier League après 23 ans.

“J’espère que lundi était une valeur aberrante – il doit l’être”, a déclaré Cooper. “Il y a des matchs que nous n’avons pas gagnés mais en termes d’analyse de la performance, tout n’a pas été mauvais. Si vous regardez la première mi-temps contre Bournemouth et Fulham, où nous n’étions pas seulement en tête mais nous contrôlions des moments du jeu. Fulham, sans le ballon, on le contrôlait.

Le manager de Nottingham Forest, Steve Cooper, a déclaré que son équipe devait encore s’améliorer après l’annonce de sa prolongation de contrat au club.



“Mais lundi c’était un peu plus amplifié parce que c’était Football du lundi soir et aucune autre équipe ne jouait. C’était la pire nuit pour jouer comme ça, c’est sûr. Mais nous devons faire face à cela parce que c’est ce que c’était.

“Il doit y avoir une réelle détermination à corriger cela. Qu’il s’agisse de statistiques de course … Il y avait tellement de parties de ce match qui étaient complètement à l’encontre de ce que je voulais que l’équipe soit.”

Créer une culture avec 23 nouveaux joueurs

Image:

Nottingham Forest a signé 23 joueurs dans la fenêtre de transfert d’été





Créer l’unité et la compréhension indispensables de l’équipe au milieu d’une campagne implacable de Premier League s’est, sans surprise, avéré loin d’être facile. Mais plutôt que de recourir à des astuces fantaisistes, Cooper aborde le défi de manière plus holistique.

Peu importe les soirées d’équipe, les normes établies au jour le jour uniront ce groupe, dit-il. Cela prendra du temps – mais l’annonce de vendredi suggère que le conseil de Forest est également clair à ce sujet.

“Je crois fondamentalement que pour créer une bonne culture, un bon environnement, un bon esprit, il s’agit de comportements quotidiens”, déclare Cooper. “Ouais, vous pouvez avoir des repas d’équipe, toutes ces choses peuvent aider un peu mais c’est un flux quotidien de relations, de formation, d’apprendre à me connaître, les membres du personnel.

“C’est une alimentation goutte à goutte quotidienne pour s’améliorer, mettre couche après couche chaque jour. C’est ce que nous devons faire, même si nous devons goutter rapidement !

lundi 10 octobre 19h00



Coup d’envoi 20h00





“Nous devons également parler de la situation et ne pas hésiter ou l’ignorer. Nous avons tous ces nouveaux joueurs, nous sommes en Premier League pour la première fois [in years]il y a d’autres choses qui posent des défis… reconnaissez-le, parlez-en, parlez de la façon dont nous allons le gérer, continuez à revoir et c’est ainsi que nous pouvons créer des liens en faisant des choses ensemble.

“Quand ce genre de choses [unity] est à son meilleur, c’est avec un groupe qui a traversé l’épreuve du temps. Nous n’avons pas cela. Nous avons perdu l’élan de l’année dernière. Normalement, quand une équipe monte, vous voyez tellement d’histoires d’eux qui continuent.

“Pas seulement du championnat à la Premier League, même de la Ligue deux à la Ligue un, de la Ligue un au championnat, il est difficile de jouer contre une équipe promue parce qu’ils ont cette unité, cet esprit, cet effort commun qu’ils ont tous traversé. Nous n’avons pas été capable de le faire. Nous avons dû recommencer à bien des égards. Nous devons donc construire cela à coup sûr. “

La force motrice derrière tout ce travail est l’enthousiasme de Cooper quant à la qualité de cette équipe quand – si – elle finit par se solidifier. “C’est pour moi la vraie motivation”, a déclaré Cooper, se penchant en avant avec enthousiasme.

“Quand les gens parlent de Nottingham Forest, il s’agit de signer des tas de joueurs, d’en perdre cinq d’affilée… ce que j’ai dit aux joueurs – et j’espère qu’ils pensent la même chose – c’est que tout cela nous a donné une opportunité incroyable de montrer qui nous sommes.

“La motivation pour moi vient à travers et en dehors. J’espère vraiment que nous le ferons. Et si nous le faisons – je ne sais pas combien de temps cela prendra – mais quand nous le ferons, je suis sûr que ce sera un super endroit et nous nous en sortirons tous mieux. C’est ce que nous visons.

Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest se dit ravi que le manager Steve Cooper ait signé un nouveau contrat pour rester au club jusqu’en 2025.



Cooper s’est entretenu avec le patron de Leicester, Brendan Rodgers, après la défaite de lundi au King Power Stadium. Dans les limites d’un terrain rival, lui et son ancien collègue de Liverpool – qui avaient subi une forte pression pour contrer la mauvaise série de résultats de son équipe – ont discuté de l’examen minutieux des managers de Premier League lorsque les temps sont durs. Mais surtout juste le jeu qu’ils aiment tous les deux.

“Jusqu’à ce que vous le fassiez réellement, vous ne comprenez pas très bien ce que cela fait”, déclare Cooper à propos de la pression de la gestion dans l’élite. “Il y a un respect là-bas [with Rodgers]. Je suis allé discuter avec lui – comme il l’a fait [with me] après le match de la FA Cup l’an dernier.”

À cette occasion précédente, Forest avait été le grand gagnant, 4-1 en février. Ils étaient alors sur une ascension remarquable, ramassant des scalps de Premier League dans la coupe alors que Cooper les faisait sortir de la zone de relégation du championnat et vers la gloire des barrages. Aucun club du Championnat n’a gagné plus de points que Forest après sa nomination en septembre dernier.

La perspective de cette réalisation remarquable a été retenue par le conseil d’administration, qui lui a donné de l’espace avec ce nouveau contrat et a fait appel à un directeur sportif pour s’occuper des décisions à plus long terme.

Image:

L’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper, lors de la défaite à Leicester





“Nous pouvons parler autant que nous voulons – allez livrer”

“J’ai vraiment ressenti le soutien des supporters et je ressens une bonne connexion avec les joueurs, ce qui est important, et avec tous les autres membres du club”, déclare Cooper à propos de la confiance qui lui est accordée.

“Il n’y a aucun droit”, ajoute-t-il, lorsque son bilan des 12 derniers mois est mentionné. “Le football et le sport d’élite ne fonctionnent pas comme ça et ça me va. Je pense à court terme – à quoi ressemble l’entraînement aujourd’hui, à quoi ressemble la préparation pour le prochain match et faire tout ce qu’il faut pour tirer le meilleur parti de aujourd’hui.”

Il se félicite également de l’arrivée de Filippo Giraldi dans ce rôle technique de “stratégie”. Mais malgré des développements positifs en dehors du terrain, Cooper sait que ce qui compte maintenant, c’est ce qui s’y passe, avec l’arrivée d’Aston Villa le Football du lundi soir au City Ground sa grande priorité.

“Après lundi, il y a eu un mélange de déception, de frustration, un peu de colère, [a feeling] nous avons laissé tomber les supporters, couplés à la faim, à la motivation et au désir de faire les choses correctement », a déclaré Cooper. « Réparer les choses est la chose la plus importante.

“Nous pouvons parler autant que nous voulons – allez livrer. Cela commence par moi. Ne pensez pas que je ne me regarde pas parce que je le suis. Mais s’il y a quelque chose qui doit être corrigé – et il y a – le seul moyen faire ça dans le football, c’est gagner des matchs.”

Contrat signé et cacheté. Il est maintenant temps de livrer à nouveau.

