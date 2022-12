Exclusivité Ryan Porteous: le défenseur d’Hibernian dit qu’il veut «se mettre au défi» dans une «ligue différente» | Nouvelles du football

Le défenseur hibernien Ryan Porteous a raconté en exclusivité Sports du ciel qu’il veut se défier dans une “ligue différente” pour devenir un “partant régulier” pour l’Ecosse.

Hibs a annoncé le mois dernier que l’international écossais avait rejeté un nouveau contrat, son contrat actuel expirant à la fin de la saison.

Le joueur de 23 ans serait une cible pour les équipes de championnat Millwall et Stoke, tandis que l’équipe italienne d’Udinese aurait été liée à un déménagement.

Le patron des Hibs, Lee Johnson, pense qu’Ibrox est le lieu idéal pour que ses joueurs montrent leur vrai talent et insiste sur le fait que Porteous ne sera pas vendu à bon marché en janvier



Porteous a déclaré en exclusivité à propos de son avenir: “J’aime l’idée de passer dans une ligue différente et de me tester là-bas.

“Je pense qu’il y a beaucoup de garçons qui ont quitté le football écossais qui ont chuté et prospéré, que ce soit dans le sud ou à l’étranger.

“Je suis ouvert aux idées et maintenant il essaie de trouver celle qui me convient le mieux.”

Les Rangers, contre qui les Hibs reprennent leur campagne de Premiership écossaise à Ibrox jeudi en direct sur Sky Sportsont également fait l’objet de rumeurs comme une autre destination potentielle pour Porteous.

Interrogé sur un transfert au club de Glasgow, il a déclaré: “J’aime vraiment l’idée de passer à une autre ligue et de me mettre au défi.

« Ça ne se passerait pas trop bien, alors nous verrons. »

“Je veux être un partant régulier pour l’Ecosse”

Porteous a fait ses débuts en Écosse en septembre





Porteous a remporté sa première sélection écossaise en septembre alors qu’il débutait le match nul et vierge de la Ligue des Nations contre l’Ukraine et nourrit l’espoir d’être un pilier aux côtés de Steve Clarke.

Il a déclaré: “Il arrive probablement un moment au même endroit où je ne me développe pas en tant que joueur aussi vite qu’il y a 18 mois, il y a deux ans.

“Donc, si je peux être sorti de ma zone de confort, j’espère que cela me développera plus rapidement en tant que joueur et que je pourrai régulièrement être appelé pour l’Écosse et être un partant régulier pour l’Écosse.

“Chaque fois que vous partez avec l’équipe nationale, vous revenez à l’entraînement et c’est un peu un retour en arrière parce que c’est un niveau si élevé, une si grande intensité à l’entraînement et dans les matchs, alors vous essayez juste d’aider les garçons et dites-leur ici qu’au plus haut niveau c’est très élevé.

“Après avoir parlé à John McGinn, il a dit que c’était comme ça à Aston Villa tous les jours. C’est quelque chose auquel je veux vraiment aspirer.”

“Partir gratuitement ne sera jamais agréable”

Porteous a fait ses débuts aux Hibs en juillet 2017 et a fait plus de 150 apparitions pour le club





Porteous est libre de parler à d’autres équipes en janvier, mais l’équipe d’Edimbourg pourrait chercher à le vendre dans la fenêtre de transfert d’hiver.

“Je n’ai jamais été malheureux ou instable ici”, a-t-il déclaré. “Ce n’est jamais agréable de voir des fans se retourner un peu contre vous, mais c’est le football.

“Je comprends cela, je suis aussi un fan et si un joueur qui a joué régulièrement ces dernières années partait potentiellement gratuitement, alors ça ne va jamais être bien mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons à la fin du journée.

Interrogé sur sa décision de rejeter un nouveau contrat chez Hibs, il a déclaré: “C’était très difficile, quelque chose que je n’ai pas pris à la légère et que je n’ai pas accéléré.

“Je suis ici depuis longtemps, j’ai senti que je progressais très bien en tant que joueur et peut-être que cela arrive à ce stade de la carrière de chacun où vous devez être sorti de votre zone de confort, voir un nouveau défi, prenez cela dans votre foulée et voyez à quel point vous pouvez devenir bon en tant que joueur.

“C’est une courte carrière, il y a eu beaucoup de joueurs qu’ils ont quittés du club qu’ils aiment et qui ont fait de grandes choses, donc je suis prêt à franchir cette étape.

Interrogé sur la difficulté de la décision, il a répondu: “Bien sûr. Si c’était une décision que j’avais prise rapidement, elle aurait été prise beaucoup plus tôt dans la saison.

“C’était évidemment difficile à faire pour moi et ma famille, mais je pense que c’est la bonne et j’ai hâte de passer à l’étape suivante.”

“Je serais peut-être resté chez Hibs si on m’avait proposé un nouveau contrat plus tôt”

Le joueur de 23 ans a marqué 12 buts aux Hibs





Hibs a annoncé en novembre que Porteous avait rejeté l’offre “d’un nouvel accord hautement amélioré”, mais il a admis que si l’offre avait été faite 18 mois plus tôt, il serait peut-être resté à Easter Road.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose aurait pu le retenir chez Hibs, il a répondu: “Peut-être pas à ce stade. Mais il y a 18 mois, il y a deux ans, si une offre similaire était sur la table, je pense que pour plus de sécurité pour moi et ma famille, ce serait ‘ ai été une évidence.

“S’il y avait une offre après la saison, nous avons terminé troisième et avons atteint deux finales de coupe similaires à celle-ci, il aurait été difficile de dire non. Mais nous sommes là où nous en sommes. Je pense que j’ai fait la meilleure chose pour moi-même et pour ma famille aussi.

“J’ai signé un contrat de cinq ans et demi quand j’avais 18 ans et je pense que tout au long de cette période, il y a eu plusieurs offres qui sont arrivées dans le club et j’ai été plus qu’heureux de rester parce que j’avais l’impression que je devenait un meilleur joueur.

“Nous sommes maintenant dans une situation où il nous reste encore trois matchs jusqu’à l’ouverture de la fenêtre de janvier et je suis engagé à 100% envers le club.”