Exclusivité Ruben Loftus-Cheek: Comment le plan risible de Thomas Tuchel a aidé l’homme de Chelsea à retrouver son meilleur | Nouvelles du football

Lorsque Thomas Tuchel a dit pour la première fois à Ruben Loftus-Cheek qu’il pourrait le jouer à l’arrière droit, le milieu de terrain n’a pas pu s’empêcher de rire.

Loftus-Cheek venait de rentrer à Chelsea pour la pré-saison à l’été 2021 après un prêt d’une saison à Fulham et commençait tout juste à connaître Tuchel, qui a été limogé par Chelsea en septembre de cette année.

Même s’il était confronté à la perspective intimidante d’essayer de pénétrer dans une équipe qui venait de battre Man City 1-0 pour remporter la Ligue des champions, Loftus-Cheek était sceptique quant à l’idée de son entraîneur.

Samedi 12 novembre 17h00



Coup d’envoi 17h30





“Aile arrière?!” répondit-il, attendant presque que son nouveau patron lui dise que tout cela n’était qu’une farce.

Mais le moment “gotcha” n’est jamais venu. “Ouais, je pense que ce serait bien”, a déclaré Tuchel.

Image:

Loftus-Cheek a appris à adapter son jeu sous Tuchel





La silhouette imposante et le grand cadre de Loftus-Cheek ne sont pas exactement les attributs de l’archétype de l’aile arrière. Il avait passé la majeure partie de sa carrière en tant que milieu de terrain offensif ou box-to-box.

“Je ne savais pas quoi en penser”, raconte Loftus-Cheek en exclusivité Sports du ciel avant le voyage de Chelsea à Newcastle le Football du samedi soir. “Il en a parlé et j’ai ri.

“Je n’avais jamais joué en défense dans ma carrière professionnelle.”

Il avait parfois joué largement plus tôt dans sa carrière, mais uniquement avec une mission offensive. C’était quelque chose de complètement étranger pour lui.

Loftus-Cheek trouvait toujours ses marques après 13 mois de blessure lorsque Tuchel a lancé l’idée. Il avait subi une rupture d’Achille en mai 2019 lors d’un match amical d’après-saison en Amérique contre New England Revolution. Untimely ne commence même pas à décrire le revers.

Image:

Loftus-Cheek est aidé après avoir rompu son Achille en Amérique





La saison précédente, Loftus-Cheek avait prospéré sous Maurizio Sarri, jouant un rôle important dans la campagne réussie du club en Ligue Europa, après un prêt à Crystal Palace l’année précédente qui lui avait valu une place dans l’équipe anglaise de la Coupe du monde 2018.

La blessure était si grave que Loftus-Cheek a dû réapprendre à marcher. Même lorsqu’il est revenu à l’action avec Fulham, le milieu de terrain explique, “il a fallu une autre année pour se remettre en forme et se sentir bien”.

“Vous ne pensez jamais avoir une grosse blessure comme ça”, dit-il Sports du ciel. “C’était juste deux ans où je devais juste être fort mentalement et rester positif, ce qui est vraiment difficile. Ce fut une période très difficile.

Telle était la gravité de la blessure, Loftus-Cheek s’est demandé ce qu’il pouvait encore offrir à Chelsea.

“Je ne savais pas quoi penser”, ajoute-t-il, “parce que je n’avais jamais eu une blessure comme ça. Tout ton poids passe par le tendon d’Achille. C’est de là que vient la raideur, la puissance, qui est mon jeu.”

“Si je n’avais pas le pouvoir, alors que puis-je apporter?”

La période de prêt de Loftus-Cheek à Fulham n’a pas été un succès. Il avait obtenu le temps de jeu dont il avait besoin, amassant 30 apparitions en Premier League, mais les Cottagers avaient été relégués.

Image:

Ruben Loftus-Cheek en action pour Fulham lors de son prêt d’une saison en 2020/21





On parlait de Loftus-Cheek pourrait être déplacé, mais Tuchel lui a donné la chance de faire ses preuves. Cependant, il n’a pas testé sa théorie sur la nouvelle position du milieu de terrain avant le printemps.

Tuchel a déployé Loftus-Cheek, pour la plupart, dans un rôle de milieu de terrain profond pendant la saison 2021/22. Cependant, l’Allemand ne lui faisait pas encore entièrement confiance dans les grands matchs, ne lui accordant qu’un seul départ contre l’élite jusqu’à ce que sa position change près de huit mois dans la saison.

Lorsque le moment est finalement venu pour l’expérience de Tuchel, Loftus-Cheek a eu un impact instantané. Il a contribué à deux buts alors que Chelsea battait Southampton 6-0 en avril quelques jours seulement avant un quart de finale retour monumental de la Ligue des champions au Real Madrid.

Tuchel est resté avec lui au Bernabeu alors que Chelsea a gagné 3-2 dans la nuit, mais a été envoyé par les vainqueurs éventuels de la compétition après une tête en prolongation de Karim Benzema, perdant 5-4 au total. Loftus-Cheek a de nouveau été impliqué dans un mouvement radical qui a conduit à l’ouverture du score de Mason Mount.

Image:

Loftus-Cheek se bat avec Vinicius Jr sur le flanc droit du Bernabeu





Le changement de position offrait à Loftus-Cheek des tonnes d’espace pour conduire. Tout son travail acharné pendant la rééducation pour retrouver son pouvoir après la blessure a porté ses fruits.

“Dans le jeu moderne, les ailiers ont beaucoup d’influence dans le dernier tiers”, déclare Loftus-Cheek à propos de son rôle nouvellement adopté. “Ce n’est pas comme un véritable défenseur. C’est comme un hybride – il peut attaquer et défendre.”

“J’ai joué là-bas et j’ai bien joué”, ajoute-t-il.

Il faisait peut-être partie de la ligne de fond, mais Loftus-Cheek avait son mot à dire dans l’attaque de Chelsea. Plus que cela, il assumait une plus grande responsabilité et retrouvait la forme qu’il avait avant sa blessure, quelle que soit sa position.

Loftus-Cheek est devenu un pilier de l’équipe de Chelsea cette saison sous Tuchel et son successeur Graham Potter – dans les zones centrales et larges – avec 13 des 15 matchs, en commençant 10 d’entre eux.

Le joueur de 26 ans, cependant, soutient que sa meilleure position est au milieu du parc.

“Je suis à l’aise n’importe où sur le terrain”, dit-il, “mais j’ai toujours été milieu de terrain central. C’est là que je peux influer le plus sur le jeu avec mon physique, quand je suis capable de monter et descendre dans les deux cases.”

Sous Potter, Loftus-Cheek a passé la plupart de son temps au milieu de terrain central et fait ses preuves dans la salle des machines. Mason Mount est le seul joueur de Chelsea à avoir couru plus en Premier League cette saison que Loftus-Cheek, qui surpasse ses coéquipiers en duels gagnés, en fautes gagnées et en prises terminées.

Le plus notable, sa performance contre Manchester United le mois dernier lors du match nul 1-1 à Stamford Bridge. Après le remaniement de son manager pour empiler le milieu de terrain avec un diamant, Loftus-Cheek a été la clé pour reprendre le contrôle des visiteurs, qui avaient été dominants en première mi-temps.

Image:

Loftus-Cheek est redevenu un joueur clé pour Chelsea





Aucun joueur de Chelsea n’a réussi plus de tirs ni intercepté le ballon plus que lui. Il était également le joueur le plus fautif sur le terrain contre United. Le milieu de terrain commence à livrer quand ça compte.

Loftus-Cheek admet qu’il n’était pas sûr de pouvoir revenir au niveau requis pour jouer pour Chelsea. “Oh oui,” dit-il, “je pense que tu as des doutes, mais c’est juste important – même quand tu as des doutes – de continuer.

“En revenant de cela, je savais que cela allait prendre beaucoup de temps car j’avais perdu beaucoup de muscle et c’était la partie la plus difficile mentalement – continuer à faire le travail.

“J’ai toujours dû croire que je pouvais revenir au même point. Maintenant, je me sens vraiment bien et mieux qu’avant la blessure. Je suis vraiment fier de moi d’avoir pu revenir ici.”

Jamie Carragher a déclaré célèbre sur Foot du lundi soir : “Vous êtes soit un ailier raté, soit un défenseur central raté. Personne ne grandit en voulant être arrière latéral. Personne ne grandit en voulant être un Gary Neville”.

Loftus-Cheek n’était ni l’un ni l’autre. Mais son badinage avec le poste a été essentiel pour restaurer sa confiance et le ramener à son meilleur niveau. Loftus-Cheek n’est peut-être pas un ailier de bout en bout, mais le plan de Tuchel a certainement fonctionné.

Regardez Newcastle vs Chelsea sur Football du samedi soirvivre de Sky Sports Premier League, à partir de 17h ; coup d’envoi 17h30.