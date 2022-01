Exclusivité Roy Hodgson: je ne frapperai pas à la porte du propriétaire de Watford pour les signatures | Nouvelles du football

Le manager de Watford, Roy Hodgson, a déclaré Sky Sports Nouvelles il est heureux de travailler avec les joueurs qu’il a actuellement à sa disposition lorsqu’il a été interrogé sur ses plans pour le reste de la fenêtre de transfert.

Hodgson a remplacé Claudio Ranieri, qui a été limogé lundi après trois mois et demi aux commandes, avec Watford 19e au classement, à deux points de la sécurité.

L’Anglais est sans travail depuis son départ de Crystal Palace à la fin de la saison dernière.

« Je n’ai pas encore vu tous les joueurs pour être franc – il y a des joueurs blessés et des joueurs absents de la Coupe d’Afrique des Nations, donc je ne pourrais même pas dire », a déclaré Hodgson.

« Sur le papier, l’équipe est très grande, ils ont beaucoup de mérites sinon ils ne représenteraient pas leur pays comme ils le sont en ce moment, donc il est beaucoup trop tôt pour le dire.

« Mais ce n’est pas mon objectif principal de toute façon. J’ai cinq mois. Mon objectif est d’aider le club à rester dans la ligue et, fondamentalement, je suis plus qu’heureux de le faire avec les joueurs qui sont déjà là.

« Et si le propriétaire décide qu’il veut présenter quelqu’un d’autre, bien sûr, nous examinerons la question, mais il n’y aura pas de frappe à sa porte de mon point de vue, en disant que nous devrions faire ceci et cela, parce que c’est loin, beaucoup trop tôt.

« Comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de joueurs talentueux au club. Il y a eu une vague de recrutement d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Afrique et de très bons footballeurs ont été amenés au club, mais pour gagner des matchs, il ne faut pas juste besoin de footballeurs talentueux dont vous avez besoin pour faire fonctionner l’équipe et le sentiment si vous le souhaitez entre les joueurs et la connaissance de leurs rôles et de ce qui est attendu d’eux.

« C’est toujours quelque chose sur lequel il faut travailler, mais je ne doute pas que si nous pouvons faire une indentation, les joueurs ont la capacité physique, la capacité technique et les compétences requises. »

Hodgson devient le 15e manager permanent de la famille Pozzo depuis la prise de contrôle de Watford en juin 2012.

Lors de ses premiers jours de retour à Watford, Hodgson a ajouté: « Ça a été très bien, c’est agréable d’être de retour, l’attrait du terrain est toujours difficile à détourner, mais j’ai apprécié les premiers jours, ça a été bon. »

Hodgson succède à Ranieri, qui n’avait pas réussi à redresser la situation de l’équipe depuis sa nomination en octobre. Les Hornets sont tombés dans la zone de relégation de la Premier League pour la première fois cette saison après la défaite 3-0 à domicile de vendredi dernier face à Norwich.

Interrogé sur ce qu’il a dit aux joueurs jusqu’à présent, Hodgson a répondu: « Pas grand-chose, je pense que ce qui doit leur être dit doit être dans les séances d’entraînement, il n’y a pas eu de discours ou de réunions Churchillian avec de grandes réflexions sur ce qui est nécessaire. si vous aimez autre chose que l’évidence que nous sommes dans une position difficile, le club doit obtenir suffisamment de points pour rester dans la ligue.

« Personne ne veut sortir de la ligue, nous ne voulons pas, les entraîneurs ne veulent pas, les propriétaires ne veulent pas mais les joueurs ne veulent pas non plus. Nous sommes dans la meilleure ligue dans le monde – c’est là que nous voulons rester, et nous savons que la seule façon d’y parvenir est de bien jouer et de gagner des matchs, alors allons travailler sur la façon dont nous allons faire cela et devenir une meilleure équipe. »

Pourquoi Watford a-t-il opté pour Hodgson?

Le journaliste de Sky Sports News, Gary Cotterill :

« Roy Hodgson est une paire de mains sûres et possède toute l’expérience du monde. Ce sera son 22e emploi en 46 ans de carrière. Il a fait des miracles au Crystal Palace en 2017.

« Quand il est arrivé, ils étaient 0-0-7 – ils avaient perdu leur licence de sensations fortes ! C’était sept défaites en sept matchs, mais à la fin, ils ont réussi à terminer 11e en Premier League et il a fait un travail similaire à Fulham.

Pas de victoires, pas de clean sheets, pas de discipline – Watford se débat Watford est sans victoire en neuf matchs toutes compétitions confondues (D1 L8), sa plus longue série sans victoire depuis décembre 2013 (10). Norwich a connu sa plus grande marge de victoire dans un match de Premier League depuis sa victoire 4-0 sur West Brom en mai 2013, et sa plus grande victoire à l’extérieur de la division depuis septembre 1993, une victoire 5-1 à Everton. Watford a maintenant disputé 30 matchs de Premier League sans feuille blanche (depuis une victoire 3-0 contre Liverpool en février 2020), seul West Brom endurant une telle course plus longue dans l’histoire de la compétition (34 en 2011; Blackburn en 2012 et Loups en 2012 tous deux également sur 30). Depuis le début de 2016-17, seul Arsenal (19) a récolté plus de cartons rouges en Premier League que Watford (18).

« C’est un manager très expérimenté qui a également été à l’Inter Milan, à Liverpool et en Angleterre bien sûr. Il a clairement toujours envie de montrer qu’il peut opérer au plus haut niveau même à son âge.

« Il a quitté Palace par sa propre décision, mais comme il l’a dit Sky Sports Nouvelles la semaine dernière, il a encore faim et croit qu’il peut renverser la vapeur. Peut-être qu’il a attiré l’attention du propriétaire de Watford à la suite de ce qu’il a dit à Sky la semaine dernière !

« Il est déjà allé sur le terrain d’entraînement, après avoir signé des papiers lundi. »

