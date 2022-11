Exclusivité Ralph Hasenhuttl: le patron de Southampton sous pression et pourquoi son équipe «affamée» pourrait bénéficier de la pause de la Coupe du monde | Nouvelles du football

“Je ne ressens pas vraiment de pression, mais certaines personnes me disent définitivement ce que d’autres écrivent ou disent à mon sujet.”

Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a eu sa part de critiques.

Deux défaites 9-0 et plusieurs mauvaises séries depuis sa nomination en décembre 2018 ont conduit à remettre en question la position de l’homme de 55 ans à plusieurs reprises.

Mais en tient-il compte ?

“Je dois dire que je ne lis rien à ce sujet parce que je ne veux pas”, raconte-t-il en exclusivité Sports du ciel avant le choc de son équipe avec Newcastle le Super dimanche. “Ça ne m’aide pas, ça ne m’affecte que négativement.

“Pourquoi devrais-je le faire? Je suis payé pour faire mon travail du mieux que je peux et c’est donc plus facile quand je suis de bonne humeur et pas frustré par ce que les gens disent. La seule chose qui me frustre vraiment, c’est quand on ne fait pas ne gagne pas de matchs ou quand nous ne jouons pas bien.”

L’écriture semblait être sur le mur pour Hasenhuttl après une raclée à domicile 9-0 par Leicester en octobre 2019, mais il y a une fatalité à propos de Southampton lorsque l’Autrichien fait face à un examen minutieux. Bien qu’ils aient perdu leurs trois matchs suivants dans toutes les compétitions, ils n’ont perdu que trois de leurs 14 prochains – une course qui comprenait des victoires contre Chelsea et Tottenham, et un match nul contre Arsenal.

La réponse des Saints à leur deuxième martèlement 9-0 – à Manchester United en février 2021 – a été décevante, mais le club est resté avec Hasenhuttl. Un an plus tard, ils avaient enchaîné une séquence de cinq matchs sans défaite en Premier League, qui comprenait des matchs nuls contre les deux clubs de Manchester et une victoire à l’extérieur à Tottenham.

Pendant ce temps, ils avaient également prolongé leur invincibilité en championnat à St Mary’s à 10 matchs impressionnants, mais ils perdraient alors neuf de leurs 12 matchs restants.

Avance rapide jusqu’à cette saison et, après une victoire impressionnante sur Chelsea, Southampton a perdu quatre matchs de suite avant de faire match nul avec West Ham, battant ses rivaux locaux Bournemouth et gagnant un point mérité contre Arsenal. Six jours plus tard, cependant, ils avaient perdu 1-0 à Crystal Palace.

“Vous devez trouver des moyens d’apprendre de vos défaites et de vos mauvais moments. En tant que club, nous l’avons assez bien fait dans le passé”, a déclaré Hasenhuttl depuis le terrain d’entraînement de Staplewood à Southampton.

“Vous devez accepter que nous aurons 10-15 défaites par saison. Si c’est au début, au milieu ou à la fin, ce n’est pas une si grande différence. Cela arrivera parce que les équipes sont très fortes et même si vous faites des choses très Eh bien, vous pouvez toujours perdre un match.

“Vous devez apprendre à réagir et à vous élever, vous et l’équipe, sinon il ne serait pas possible de se relever et de trouver un moyen de rebondir. Je pense que cela fait partie de notre histoire et nous le savons tous. .”

“La jeune équipe affamée de Southampton ira loin”

Ce fut un été de changement pour Southampton. De nouveaux entraîneurs et un nouveau responsable du recrutement ont été recrutés dans le club avant la saison 2022/23, tandis que 10 nouveaux joueurs sont arrivés à St Mary’s, dont six âgés de 20 ans ou moins.

En moyenne, Southampton a désormais la deuxième équipe la plus jeune (25) et la deuxième formation de départ la plus jeune (24,3) de la Premier League – derrière seulement Arsenal.

Avec Juan Larios (18), Romeo Lavia (18), Samuel Edozie (19), Sekou Mara (20), Gavin Bazunu (20) et Armel Bella-Kotchap (20) rejoignent tous l’équipe de Hasenhuttl lors d’une refonte de 83 millions de livres sterling, une transition phase était à prévoir et le patron de Southampton a souligné l’importance de la patience.

“Nous avons eu beaucoup de changements cet été”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons un bon nom pour faire venir de jeunes joueurs et leur donner leurs premières chances en Premier League. Il y a toujours le risque que tous les jeunes joueurs ne puissent pas y jouer immédiatement parce que la qualité est très élevée, mais nous devons encore essayer .

« Arsenal a connu des moments la saison dernière où il avait un peu de mal, mais la qualité était là et ils se sont améliorés à la fin.

“Je pense que cette équipe a absolument un avenir. C’est une équipe avec laquelle j’aime vraiment travailler, l’intensité et la volonté sont absolument là. Les jeunes gars ont faim et ils veulent se montrer. Les plus âgés s’y habituent maintenant. et leur faire de plus en plus confiance. Nous sommes tous convaincus que nous aurons à un moment donné une très, très bonne équipe.”

Hasenhuttl : Nous devons être plus impitoyables

Bien que leur position dans le tableau de la Premier League suggère le contraire, Southampton n’a pas eu de mal à se créer des occasions cette saison. Au cours de leurs 13 matchs de championnat, ce n’est que lors des défaites contre les Wolves et Manchester City qu’ils ont réussi moins de neuf tirs en 90 minutes. Cependant, ces tirs n’ont conduit qu’à 11 buts marqués – le troisième plus bas de la division.

“Nous pouvons certainement être plus impitoyables”, déclare Hasenhuttl. “La défense se sent un peu plus stable cette saison, mais en attaque, je pense que nous manquons de vitesse à certains moments et de qualité à certains moments. Nous essayons de créer des occasions d’une manière différente et nous avons marqué de beaux buts, mais pas assez.”

Lorsqu’on lui a demandé si un attaquant était une cible prioritaire avec la fenêtre de transfert de janvier à seulement huit semaines, il a répondu : “Nous avons encore deux matchs en Premier League et ensuite nous analyserons la première moitié de la saison en détail. Nous verrons ce que nous devons faire.”

“La pause de la Coupe du monde pourrait être bénéfique”

Avant la réouverture du marché des transferts, cependant, il y a une pause de mi-saison sans précédent pour la Coupe du monde de cette année au Qatar.

Le premier tournoi à avoir lieu pendant l’hiver de l’hémisphère nord a créé un cauchemar logistique pour les ligues européennes dont les listes de matches sont encombrées pendant cette période, pas plus que la Premier League.

Mais la compétition arrive sans doute à un bon moment pour Southampton, avec seulement une poignée de membres de l’équipe première de Hasenhuttl susceptibles de se rendre au Moyen-Orient.

“Quelques joueurs doivent de toute façon partir en service international, mais ils reviendront également un peu plus tôt, nous avons donc une chance de les amener tous au camp d’entraînement et de passer la majeure partie de la pause avec nous”, a déclaré Hasenhuttl.

“Après la pause de Covid, nous sommes revenus plus forts car nous avons très bien utilisé le temps pour analyser la saison. J’espère que nous pourrons faire de même avec celle-ci.”

“Quatre ans à la tête, une nouvelle expérience pour moi”

Après avoir pris en charge Southampton en décembre 2018, Hasenhuttl est le quatrième entraîneur le plus ancien de la Premier League – seuls Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Thomas Frank sont en poste depuis plus longtemps.

Réfléchissant à son mandat à St Mary’s, l’ancien patron du RB Leipzig a déclaré: “C’est assez long dans le football moderne. C’est la première fois de ma vie que je travaille aussi longtemps pour un club.

“C’est toujours plus facile d’entrer dans un club, d’avoir un bon impact, de passer deux bonnes années et de passer à la suivante. C’est ce que j’ai fait les années précédentes.

“Cette fois, j’ai essayé de rester plus longtemps et j’ai essayé d’apprendre à renouveler mon style et ma façon de travailler avec l’équipe. Je pense que c’est une expérience très importante et certainement un travail plus difficile, je pense, car il faut trouver de nouvelles façons de motiver, former et créer des stratégies. C’est définitivement quelque chose de nouveau pour moi.”

Les gestionnaires PL les plus anciens toujours en poste Nom club Nommé Jürgen Klopp Liverpool Octobre 2015 Pep Guardiola Ville de Man juillet 2016 Thomas Franck Brentford octobre 2018 Ralph Hasenhüttl Southampton Décembre 2018 Brendan Rodgers Leicester Février 2019

Hasenhuttl: le succès de Newcastle “pas surprenant”

Hasenhuttl prépare Southampton pour la visite de Newcastle de haut vol dimanche, en direct sur Sports du ciel. Les Magpies font le long voyage vers la côte sud dans l’espoir de prolonger leur invincibilité en Premier League à neuf matchs.

L’équipe d’Eddie Howe n’a perdu qu’une seule fois en championnat cette saison – une défaite 2-1 à Liverpool le 31 août – et une série de trois victoires consécutives les a propulsés à la quatrième place.

“Ils ont très bien fait. De toute évidence, ils ont fait beaucoup pendant la fenêtre de transfert et en préparation pour cette saison”, a déclaré Hasenhuttl.

“Une combinaison d’être une équipe affamée et d’avoir toujours les bons moments et les bons joueurs choisis est quelque chose de très impressionnant, mais pas très surprenant.”

Dans le même match la saison dernière, Newcastle est revenu de l’arrière pour gagner 2-1 à St Mary’s et s’éloigner de 10 points de la zone de relégation. C’est un résultat qui a également mis fin à l’impressionnant home run invaincu de Southampton de 10 matches de Premier League.

Près de huit mois plus tard, le tableau est très différent. Newcastle a remporté deux fois plus de matchs et encaissé la moitié du nombre de buts que Southampton cette saison. Il y a déjà 12 points d’écart entre les deux équipes.

“Vous savez à quoi vous faites face et vous connaissez la qualité qu’ils ont”, a ajouté Hasenhuttl. “Je crois toujours que lorsque nous passons une bonne journée à la maison, nous avons des opportunités de les faire un peu lutter.”

Southampton vs Newcastle est en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 13 heures le Super Sunday; coup d’envoi 14h.

Les matches de Southampton avant la Coupe du monde

6 novembre : Newcastle (H) – coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

9 novembre : Mercredi de Sheffield (H) – coup d’envoi 19h45

12 novembre : Liverpool (A) – coup d’envoi 15h

