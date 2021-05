Exclusivité pour la fête des mères: célébrations discrètes pour les stars de la télévision Dalljiet Kaur, Hunar Hali, Sonam Arora et le designer Rohit Verma au milieu de la pandémie | Actualités télévisées

La deuxième vague de la pandémie mortelle du nouveau coronavirus a durement frappé l’Inde. Avec la flambée des cas à travers le pays, des restrictions plus strictes et des couvre-feux sont en place pour sauver les gens de l’infection par un virus mutant. Chaque année, la fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai, et cette fois elle tombe le 9 mai.

Pour célébrer le essence de la maternité au milieu de la pandémie de coronavirus COVID-19, il est important d’assurer la sécurité de votre mère et de votre famille. Les visages célèbres de la télévision dans une interaction exclusive avec Zee News Digital ont réfléchi à l’état sombre et à la façon dont les célébrations restent cette fois aussi discrètes.

Hunar Hali:

Ma mère est un génie de la maison avec un cerveau toujours activé par la planification, l’anticipation, l’organisation. Et bien sûr, sa vie a été perturbée à cause du coronavirus surtout au moment où j’ai été touché par le virus, c’est quand j’ai vu ma «One Mom» jouer «de nombreux rôles». Elle a pensé que de loin m’a aidé à me ressaisir et à me remettre sur pied. De quitter la nourriture dabbaest cuisiné par elle devant ma porte. Chanter shabad la nuit au téléphone pour m’endormir alors que j’avais peur la nuit seule à cause de la corona.

En l’honneur de ma mère en ce jour, je lui souhaite une bonne fête des mères. Je n’aurais pas survécu à COVID sans son soutien à coup sûr.

Dalljiet Kaur:

La pandémie a été vraiment éprouvante, rester à la maison est devenu un défi car il est difficile à financer aussi mais je dirais que tant que nous sommes en bonne santé, il n’y a pas de quoi se plaindre. En tant que mère, c’est assez relaxant en fait de rester à la maison car je peux passer plus de temps avec mon fils, je peux le voir et être avec lui et m’assurer qu’il va bien. Mais, aussi très difficile car en ligne, la façon dont ils apprennent tout virtuellement, c’est assez dur pour eux. Il est triste qu’ils manquent des jours d’école et que nous, les mères, ne pouvons pas remplacer les enseignants, mais nous pouvons essayer de faire de notre mieux.

J’avais moi-même contracté le virus, j’ai dû quitter ma maison et j’étais à l’hôpital pendant environ 5 jours. C’était assez effrayant d’être là. Heureusement, j’ai bien récupéré mais c’est dans ma tête que je pensais à Jaden, mon fils. Le fait que je devais rester loin de lui pendant si longtemps, que se passerait-il si quelque chose m’arrivait, que se passerait-il si cela prenait plus de temps pour rentrer chez lui, serait-il d’accord? Toutes ces pensées ont continué à courir dans ma tête. C’était comme un cauchemar. Et maintenant, nous prenons tous les deux très bien soin de rester à l’intérieur. Je ne laisse pas Jaden sortir pour jouer, même si cela me brise le cœur parce qu’un enfant mérite de courir, de jouer, de s’amuser à l’école et les enfants manquent tout cela à cause de la pandémie.

Rohit Verma:

Ma mère est un miracle ambulant. Elle est belle, adoucie sur les bords et trempée avec une épine d’acier. La personne qui nous fait réaliser la présence de Dieu dans chacune de nos vies est notre mère. Elle est ce seul être qui a plus confiance en nous que la confiance que nous avons en nous-mêmes. Notre venue à l’existence est la bénédiction de nos mères. Aucun autre être sur Terre ne peut nous aimer aussi inconditionnellement que nos mères. Nos mères essaient de nous protéger de tout mal et de nous aider de toutes les manières possibles. Et pour nos incroyables mères, nous célébrons une journée chaque année en leur honneur. En ce jour, nous exprimons nos émotions de gratitude et d’amour pour eux. Alors joignons nos mains et inclinons-nous devant nos mères aujourd’hui pour nous donner une vie merveilleuse.

Sonam Arora:

L’année dernière, pendant le confinement, j’étais à la maison avec ma famille. Donc, voici ce que j’ai observé, ma douce maman faisait elle-même toutes les tâches ménagères toute la journée parce que l’aide domestique (femme de chambre) n’était pas autorisée à entrer et avait l’habitude de préparer tous nos plats préférés. Même mon oncle, son frère, était coincé là-bas à cause du verrouillage, alors elle pouvait même prendre soin de sa nourriture. Elle prendrait soin de mes besoins alimentaires, mon père aime les épicés. Elle veillerait donc à répondre aux besoins de chacun.

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse fête des mères!