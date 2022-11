Exclusivité Polly Bancroft: Manchester United Women en tête avec le nouveau rôle de «responsable du football féminin» | Nouvelles du football

La nomination de Polly Bancroft à la tête du football féminin à Manchester United l’a positionnée comme l’une des cadres les plus puissantes du football féminin anglais.

Dans ce rôle unique et tout nouveau, Bancroft sera chargé d’aider United à se hisser au sommet du football européen.

Bancroft a lancé le processus pour devenir la première responsable du football féminin de Manchester United, comme toute autre candidature.

“J’ai vu l’annonce !” elle a dit Sports du ciel dans une interview exclusive. “J’ai tout de suite été intéressée par l’ampleur du rôle et l’opportunité qu’a cette marque, à la fois en termes de participation de l’équipe première féminine à la Super League féminine, mais plus largement que cela, la puissance de la marque à l’international également, et la pouvoir pour le bien qu’il apporte.”

Bancroft avait passé les deux dernières années en tant que directeur général de l’équipe féminine de Brighton, après avoir travaillé pour l’UEFA et la FA.

“Apporter l’intégration et la collaboration était ma façon de travailler [at Brighton]”, explique-t-elle. “Il y a certainement un appétit pour faire cela à Manchester United également.

“Il y a tellement de connaissances et d’expérience au sein du club. Ce club sait comment faire du football.

“Et pourtant, il s’agit d’équilibrer cette compréhension des athlètes féminines et du jeu féminin avec la compréhension et l’apprentissage du côté masculin. [It’s about] ces deux mélanges de spécialisation et d’expérience et de les réunir.”

Le rôle, “Head of Women’s Football”, est assez unique dans le football féminin, mais c’est une position que Bancroft pense que nous verrons plus de clubs dans la WSL adopter, car ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas nécessairement traduire leur compréhension du jeu masculin avec précision. celle des femmes.

“Il y a certaines nuances dans le travail avec les athlètes féminines. Nous sommes dans une ligue différente, il y a donc certaines règles et réglementations différentes qui doivent être respectées. Il ne s’agit donc pas d’utiliser un modèle de copier-coller, mais de comprendre les besoins. du jeu, et être capable de naviguer à travers cela.”

Chez United, le poste sera un rôle au sein du conseil d’administration qui combine à la fois des éléments commerciaux et footballistiques.

“Je pense que le rôle comporte différentes couches”, déclare Bancroft. “C’est clair que c’est pour travailler très étroitement avec Marc [Skinner], les joueuses et le staff avec l’équipe première féminine. Mais aussi tout au long du parcours.

“Nous avons huit équipes féminines au sein du club et nous venons également de créer un Emerging Talent Center.

“Donc, il accompagne toutes ces femmes et filles dans le parcours, puis intègre davantage le football féminin au sein du club. Il travaille avec le service de recrutement, les secrétaires de club, le service commercial, le service juridique.

“Et puis je suppose que la troisième couche travaille avec les principales parties prenantes du jeu. Travailler avec la FA, les diffuseurs et notre club de supporters pour développer davantage le jeu féminin.”

Temps forts du match de Super League féminine entre Manchester United et Chelsea



Le fait que le football féminin ne cesse de croître au fil des saisons signifie que bon nombre des défis auxquels Bancroft pourrait être confrontée dans son nouveau rôle ne sont même pas encore évidents.

L’un de ces changements qui est susceptible de se produire est la transition de la WSL loin d’être gérée par la FA, ce que la manager de Chelsea, Emma Hayes, a demandé.

“[We’re] regarder en interne en termes de notre rôle dans ces conversations. Nous avons des membres à travers le club qui sont fortement impliqués dans divers comités différents au sein de la FA, et je pense que nous avons un excellent rôle et une bonne voix… dans ces conversations.

“Il y a beaucoup de dialogue entre les clubs et avec la FA sur le meilleur avenir pour le football féminin. Tout le monde s’engage à trouver le meilleur domicile pour le football féminin à long terme.”

Ce n’est qu’un développement potentiel que Bancroft cherchera à naviguer dans son nouveau rôle. Il y a certainement d’autres défis à un niveau plus quotidien.

“Je pense que parce que l’étendue du rôle est si grande – c’est du football et non du football, il s’agit de définir les priorités pour avoir le plus grand impact.

“Je pense [it’s about] être capable d’être attentif aux différentes demandes qui se présentent, que ce soit dans le marketing, le recrutement et le travail avec le personnel.

“Je pense donc qu’il s’agit simplement d’être vraiment clair sur les priorités, puis de s’en tenir à ses armes et d’utiliser ses connaissances et son expérience, mais de le faire de la bonne manière.”

Notre sélection des meilleurs moments d’Ella Toone en Super League féminine après que l’attaquant a signé une prolongation de contrat avec Manchester United



Evidemment avec un club de la taille de Manchester United, ça reviendra quand même avant tout à ce qui se passe sur le terrain.

Il y a eu trois quatrièmes places consécutives dans la WSL, mais il y a maintenant aussi trois vainqueurs de l’Euro 2022 dans l’équipe à Mary Earps, Alessia Russo et Ella Toone. Les attentes ne feront que croître.

“Il y a eu une croissance rapide. C’est la cinquième saison de la nouvelle ère.

“Nous sommes ambitieux et nous voulons gagner chaque match. Nous voulons participer aux dernières étapes de chaque compétition dans laquelle nous participons. Et tout le monde se rallie vraiment à Marc et à l’équipe de tout le club pour nous aider à réussir.”

À Bancroft, Manchester United aurait peut-être trouvé la dernière pièce de son puzzle.

Regardez Arsenal Women vs Man United Women en direct sur Sky Sports Main Event samedi à partir de 17h15; coup d’envoi 17h30.