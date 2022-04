Exclusivité Pierre-Emile Hojbjerg : le cycle complet de rétablissement de Christian Eriksen après un arrêt cardiaque | Nouvelles du football

Les images de Christian Eriksen s’effondrant à l’Euro 2020 restent aussi choquantes maintenant, 10 mois plus tard, qu’elles l’étaient lorsque cet incident inimaginable s’est déroulé. Peut-être le seront-ils toujours, en particulier pour ces coéquipiers, ces amis, qui ont vu la quasi-tragédie se dérouler sous leurs yeux.

Même le passage du temps n’a pas facilité la revisite des événements déchirants du 12 juin 2021, c’est pourquoi le milieu de terrain danois de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, qui n’était qu’à quelques mètres d’Eriksen ce jour fatidique, le fait à contrecœur.

« Dans ma tête, une image de ce moment n’est pas très claire », raconte-t-il Sports du ciel. « Évidemment, tout ce scénario était très lourd.

« C’était une contre-attaque, j’ai essayé de le faire entrer, quelqu’un a dégagé le ballon pour une thro-in, et je me suis retourné pour reprendre ma position. Quand j’ai regardé autour de moi, j’ai vu que Christian était au sol. J’ai pensait qu’il avait été poussé ou quelque chose, évidemment.

« Puis, tout à coup, j’ai vu des coéquipiers courir très vite vers lui, et puis, comme vous l’avez vu, la situation est devenue très grave. Il y avait tellement de questions en cours à cette période, dans cette situation. Vous pensez juste que c’est un peu surréaliste en ce moment. »

Image:

Pierre-Emile Hojbjerg (à droite) et Daniel Wass regardent avec horreur les ambulanciers s’occuper du milieu de terrain Christian Eriksen lors du match d’ouverture du Danemark à l’Euro 2020





Hojbjerg préférerait de loin se concentrer sur l’une des plus grandes histoires de retour que le football ait jamais vues. Son coéquipier Eriksen a parcouru un chemin incertain vers la guérison pour atteindre une destination dont peu osaient rêver qu’elle serait jamais possible.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises, l’essentiel est que Christian soit avec nous aujourd’hui », a ajouté Hojbjerg. « Que lui et sa famille puissent avoir la paix avec ça, qu’il revienne faire ce qu’il aime faire et en tirer du plaisir, et que lui et sa famille puissent obtenir la paix et le confort qu’ils méritent.

« La chose principale pour moi et les joueurs autour de lui, c’est qu’il revienne faire ce qu’il aime, qu’il soit ici avec nous aujourd’hui, que sa famille puisse avoir la paix d’esprit et de cœur et qu’ils puissent respirer et profiter de Christian jouant bien sur le terrain, c’est le plus important. »

« Eriksen a bouclé la boucle »

La signature pour Brentford le jour de la date limite en janvier 2022 a scellé le retour d’Eriksen au football d’élite sept mois seulement après son arrêt cardiaque, et ses performances en Premier League ont contribué à jeter les bases d’une réunion émotionnelle avec ses coéquipiers danois pour le mois de mars. match amical contre les Pays-Bas et la Serbie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Eriksen marque avec sa première touche, ce qui en fait un retour de rêve dans le football international après son arrêt cardiaque lors de l’Euro 2020.



Amené à la mi-temps à l’Amsterdam Arena – le stade qu’il appelait chez lui pendant ses jours à l’Ajax – avec le Danemark mené 3-1, Eriksen a produit un tir fléché de marque dans le coin supérieur pour marquer seulement deux minutes dans son international de conte de fées. retour – avec sa toute première touche.

Trois jours plus tard, de retour à Parken, théâtre de sa plus grande bataille sur un terrain de football, Eriksen a marqué lors de son retour contre la Serbie dans un moment d’émotion et d’accomplissement sans précédent qui, d’une certaine manière, a vu ce chapitre le plus difficile du football atteindre un niveau aussi satisfaisant. conclusion.

« Cela a presque bouclé un peu le cercle, vous pourriez presque y mettre un couvercle », a déclaré Hojbjerg. « C’était beau – honnêtement, c’était très beau. C’était aussi un but fantastique. C’était juste sympa, vraiment bon pour lui, pour nous.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Eriksen a marqué son deuxième but en autant de matchs que le Danemark a affronté la Serbie en amical.



« Le match à domicile que nous avons joué contre la Serbie quand il a marqué, la réaction du public a été très spéciale. Je suis tellement heureux que nous puissions profiter de ces moments ensemble.

« En ce qui concerne le jeu, Christian est un joueur très important pour notre pays. Ses qualités ne font aucun doute, et il en a tellement qui, au final, nous aident à réaliser nos ambitions en tant que pays et en tant qu’équipe.

« Il est le principal centre d’intérêt. Christian est chrétien. Comme avant, comme maintenant. Cela lui va bien, cela nous va bien. Bénissez-le, j’espère qu’il continuera toujours comme ça. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Eriksen rencontre ses coéquipiers du Danemark après avoir été rappelé dans l’équipe



Alors que les quatre premiers pourchassant Tottenham se préparent à une réunion avec l’ancien milieu de terrain Eriksen lorsqu’ils se rendront à Brentford en Premier League le Football du samedi soir – vivre de Sports du ciel – ses qualités ne sont pas perdues pour Hojbjerg, pas plus que celles du contingent danois en bonne santé qui joue à ses côtés dans l’ouest de Londres.

« Il y a Christian, l’autre Christian (Norgaard), Mathias Jensen, l’entraîneur (Thomas Frank), il y a beaucoup de joueurs danois donc ça va être difficile », poursuit-il.

« Brentford a une très bonne équipe, ils sont sur une bonne lancée, ils sont bien organisés, leur public est fantastique. Ils vivent le moment présent et ont beaucoup de confiance à partir de ce moment. Ce sera un grand défi.

« Il est important pour nous de rester calmes et cool et de nous concentrer sur ce qui est important – explorer les points faibles de Brentford, essayer de les punir et gagner les points dont nous avons besoin parce que nous voulons continuer à avancer. »

Image:

Regardez Brentford vs Tottenham en direct sur Saturday Night Football à partir de 17h sur Sky Sports Premier League; coup d’envoi 17h30





Hojbjerg : Pas de cachette dans le top 4 – qui le veut ?

Le voyage des Spurs à Brentford intervient après la défaite à Brighton qui a vu l’équipe d’Antonio Conte perdre du terrain dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, un résultat qui a depuis été aggravé par la victoire d’Arsenal à Chelsea.

Outre le fait de remonter le moral dans la moitié rouge du nord de Londres, la victoire d’Arsenal change très peu en ce qui concerne les objectifs que Tottenham tente d’atteindre. Le défi lancé par Hojbjerg à ses coéquipiers est le suivant : être à la hauteur de l’occasion et montrer à quel point ils veulent le prix offert.

« Il n’y a pas moyen de se cacher des quatre premiers », a-t-il ajouté. « En fin de compte, il y a trois ou quatre équipes dans la course – qui le veut ? Il n’y a pas de cachette.

« Nous pouvons tous nous asseoir et parler autant que nous le voulons, mais il s’agit d’obtenir des points sur le terrain, de montrer la cohérence, la qualité, le désir, de s’assurer que les points finissent dans votre poche et que la réalisation vienne en votre faveur. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Brighton contre Tottenham en Premier League.



« C’est difficile pour moi de m’asseoir ici et de parler parce que l’objectif est très clair. Il est important que nos actions parlent beaucoup plus fort que les mots.

« Il y a beaucoup de grandes équipes dans la course, en Premier League, c’est pourquoi c’est un honneur et un grand défi de jouer en Premier League. Mais je fais beaucoup confiance à mon équipe et je suis sûr que nous avons la qualité pour y parvenir. .

« Cela ne veut pas dire que nous le ferons automatiquement. Nous devrons souffrir, nous battre, surmonter ce défi, mais je crois que nous pouvons le faire. »

Regardez Brentford vs Tottenham en direct sur Saturday Night Football à partir de 17h sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event; coup d’envoi 17h30.