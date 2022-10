Exclusivité Pablo Fornals: le milieu de terrain de West Ham sur l’évolution du style cette saison, le démarrage lent de la saison et le fait d’être papa pour la première fois | Nouvelles du football

Il n’y a pas si longtemps, David Moyes gravissait la liste des favoris en tant que prochain limogeage de la direction de la Premier League. Deux années de travail acharné, une demi-finale de Ligue Europa et des classements consécutifs dans le top sept pourraient-ils se défaire en quelques semaines?

Non, il s’avère. Les Hammers se sont depuis frayé un chemin dans le top 10 avec une confortable victoire 2-0 contre Bournemouth lundi soir, leur cinquième victoire consécutive à domicile. Ils ont remporté trois de leurs cinq derniers matches de championnat, après l’un de leurs sept précédents.

Quelque chose a commencé à cliquer au stade de Londres avec des sourires sur des visages auparavant sombres et un été coûteux de dépenses qui commence maintenant à porter ses fruits. Il y a des signes d’évolution autour de l’est de Londres, où les Hammers ont surperformé pour atteindre ces finitions consécutives dans les places européennes.

L’objectif est d’y rester, mais sept matchs dans la nouvelle saison et avec une victoire à leur actif, West Ham semblait plus susceptible de limoger David Moyes que d’atteindre à nouveau le top sept. Oui, les trois victoires depuis sont venues contre des équipes qu’ils s’attendraient normalement à battre, à Wolves, Fulham et Bournemouth, mais le style que Moyes cherche à construire a également commencé à faire son apparition.

dimanche 30 octobre 15h00



Coup d’envoi 16h15





Le manager a construit une grande partie de son succès depuis son retour autour des attributs bruts de Michail Antonio, de la force physique de Declan Rice et de Tomas Soucek au milieu de terrain et, finalement, de la capacité de West Ham à effectuer une transition rapide à la pause. Mais les choses changent avec l’arrivée du recordman Lucas Paqueta, un joueur plus à l’aise avec le ballon qu’en courant, et même l’ancien milieu de terrain de Swansea Flynn Downes, qui a commencé dans le trou pour la dernière victoire de lundi.

Contre Southampton plus tôt ce mois-ci, West Ham avait 61% du ballon, contre Bournemouth en forme 55% et même 46% à Anfield la semaine dernière – seul Manchester City a eu plus de possession contre Liverpool cette saison. Ce n’est pas le West Ham d’autrefois, déclare Pablo Fornals, un homme qui a été là tout au long de leur ascension de lutteurs de relégation à demi-finalistes européens.

“Je ne pense pas que nous jouons comme avant”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Notre football s’est beaucoup amélioré, nos joueurs se débrouillent très bien et ce n’est pas comme le West Ham qui avait l’habitude de courir beaucoup et d’aller bien sans le ballon, nous avons intensifié et montré que nous pouvions aussi avoir le ballon. Nous voyons beaucoup plus de balle que par le passé.

“J’aimais vraiment la façon dont nous jouions avant, mais c’est un peu différent, je pense que cela a à voir avec les joueurs que nous avons signés, ils ont beaucoup de qualité et peut-être que nous devons simplement évoluer vers une meilleure équipe avec eux ici.

“Tout le monde devait s’installer au début de la saison, il y avait les nouveaux joueurs, le nouveau style, beaucoup de petites choses qui nous ont empêchés de gagner des matchs et de jouer aussi bien que nous le devrions.”

Le plan de match plus imposant des Hammers est lié à une reprise de la conversion des tirs – qui, avant la victoire contre Bournemouth, était la troisième pire de la ligue avec seulement 6,1%, soit moins de la moitié de celle de la saison dernière. Alors que la confiance est lentement revenue dans l’équipe, leurs performances, leurs résultats et maintenant leur capacité à trouver le fond du filet se sont sans surprise améliorés en synchronisation.

Fornals est l’homme qui a marqué son premier but de la saison – qui n’est venu qu’à son quatrième match – avec une frappe à longue portée déviée pour battre Aston Villa. C’était l’un des trois seuls buts de leurs sept premiers matchs, mais avec des occasions créées, mais pas terminées, la confiance est restée dans le camp des Hammers.

Il a déclaré: “Nous essayons toujours de travailler pour marquer des buts, c’est le désir de tous les attaquants de marquer des buts pour l’équipe, mais parfois le ballon ne veut pas entrer dans le filet.

“D’autres fois, j’ai eu la chance de marquer le premier but de la saison, il a dévié et est entré donc on ne sait jamais comment ça va se passer. Mais plus nous essayons, plus nous aurons de chances et c’est le chose importante. Nous avons fait beaucoup contre Bournemouth, et nous devons continuer comme ça.”

Fornals a été remplacé dans huit de ses neuf départs en championnat cette saison, derrière seulement Bryan Mbeumo et Adam Armstrong sur l’ensemble de l’élite, avant de se retrouver complètement exclu de la formation de départ contre Bournemouth. Peu de joueurs ont montré un rythme de travail et une attitude aussi positifs depuis son arrivée au stade de Londres en 2019, mais alors que les Hammers cherchent à s’établir dans les places européennes, la concurrence s’est inévitablement intensifiée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de West Ham contre Bournemouth, les emmenant dans la moitié supérieure du tableau pour la première fois cette saison



Toute déception ressentie par l’international espagnol est engloutie à son retour à la maison, avec l’ajout à sa jeune famille d’un fils aîné en novembre dernier – et comme tout nouveau parent en attestera, cela a changé sa perspective.

“Cela a beaucoup changé ma vie, comme vous vous en doutez”, a-t-il déclaré. “C’est beau d’arriver à la maison et de voir quelqu’un qui t’attend avec le sourire, et ça me fait réaliser que le football, bien sûr, c’est important, mais maintenant tu as quelqu’un qui a été fait par toi et ta femme, et ta famille est ce qui compte vraiment le plus.

“Tout a été difficile, c’était tout nouveau pour moi ! Mais ce fut un processus merveilleux d’avoir cette nouvelle petite personne qui a tellement besoin de vous, et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous en avez besoin aussi. Il n’est pas venu voir nous jouons encore, mais il le fera.”

West Ham affronte Manchester United le Super dimanche ce week-end, et bien que les Hammers soient confrontés à une tâche difficile à Old Trafford contre une équipe en si bonne forme à domicile, leur propre forme et leur performance à Anfield ont suscité un air de conviction.

“Nous devons être les mêmes qu’à Liverpool, nous avons été très bons dans ce match”, a déclaré Fornals. “Probablement mieux en deuxième mi-temps qu’en première, mais nous les avons défiés et avons créé des occasions.

“Nous y allons aussi pour défier Manchester United. Nous l’avons fait contre Tottenham et avons obtenu un match nul, nous l’avons fait contre Chelsea et nous aurions dû obtenir un match nul, nous allons essayer de battre tout le monde.

“J’essaie de regarder autant de matchs que possible, ce qui est moins facile maintenant que j’ai un bébé, mais je sais qu’ils se débrouillent très bien et qu’ils créent également leur propre style – mais nous voulons être là où ils sont en ce moment, et leur faire face aidera cela.”

Regardez Man Utd contre West Ham en direct sur Sky Sports Premier League le dimanche à partir de 16h ; coup d’envoi à 16h15.