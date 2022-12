Exclusivité Oleksandr Zinchenko: le défenseur d’Arsenal discute de la charge du titre de Premier League, de la blessure de Gabriel Jesus et de la façon dont son amour pour les Gunners l’a presque fait virer | Nouvelles du football

Quelque part dans les archives médiatiques du Shakhtar Donetsk, il y a une vidéo d’un joueur de l’académie de 14 ans montrant ses talents, quand quelqu’un lui demande de révéler son rêve de carrière.

Le jeune garçon était Oleksandr ‘Alex’ Zinchenko et il a déclaré que l’objectif ultime était de jouer pour Arsenal. Le lendemain, un responsable du club du Shakhtar l’a approché.

“Il a dit : ‘Nous devons le filmer à nouveau parce que le club va te virer !'”, se souvient Zinchenko dans une interview exclusive avec Sports du ciel une décennie plus tard. “Ils m’ont dit : ‘dis juste que tu veux jouer pour le Shakhtar, pas pour Arsenal !’

“C’était tellement drôle, j’ai besoin de trouver cette vidéo !”

Oleksandr Zinchenko admet que la blessure de Gabriel Jesus sera un "gros raté" pour Arsenal et il a contacté l'attaquant pour lui offrir son soutien.



L’adoration à long terme pour Arsenal aide à montrer comment la carrière de Zinchenko s’est déroulée dans plusieurs cercles. Le garçon qui a vécu et respiré dans les maillots d’Arsenal malgré sa présence à l’académie du Shakhtar est désormais un acteur clé de la configuration de la première équipe des Gunners. L’homme qui a remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City donne maintenant du fil à retordre à son ancienne équipe en prenant la tête du classement avec son nouveau club.

Arsenal est entré dans la pause de la Coupe du monde avec cinq points d’avance sur City en tête du classement de la Premier League. Ce n’est que la deuxième fois que le club est en tête le jour de Noël depuis sa dernière victoire en championnat en 2004.

Il reste encore six mois et 24 matchs à disputer dans cette saison de haut vol, mais il y a une croyance étouffée – de la part des fans en particulier – qu’ils sont bien placés pour terminer le travail après Noël.

“Je vis dans une région où il y a tellement de fans d’Arsenal, [I see them out] tout en promenant les chiens », explique Zinchenko. « La façon dont ils soutiennent et croient que nous pouvons réaliser quelque chose, c’est incroyable.

“Vous ne pouvez pas imaginer combien d’énergie cela vous donne, rien que de parler à l’un d’entre eux.”

Mais les joueurs partagent-ils cette conviction du titre ? “Nous ne cherchons pas si loin”, dit fermement Zinchenko. “Nous devons nous concentrer sur chaque match et y aller étape par étape.

“Bien sûr, la façon dont les fans nous soutiennent est incroyable et ils méritent le meilleur. Mais je vous le dis, il n’y a que deux choses que nous devons faire : travailler dur et croire.

“En plus, il y a de la cohérence. Il n’y a pas de limite à l’amélioration, il y a beaucoup d’espace dans chaque détail. Chaque point est si important.

Zinchenko (à droite) a remporté quatre titres de Premier League avec Manchester City





“Je le sais par le passé. Quand j’étais à City, nous perdions beaucoup de points très importants contre des équipes où nous étions plus forts [than them] car tout peut arriver dans le football. Si nous avons des occasions de marquer, nous devons toutes les marquer.

“Le plus important est que tout le monde soit humble et professionnel. Comme vous le voyez maintenant, nous n’avons qu’un seul attaquant – mais nous pouvons jouer sans attaquant – et chacun doit jouer son rôle. C’est maintenant le plus important de la saison et nous besoin de se battre pour quelque chose de grand.”

Zinchenko met en évidence un problème pour Arsenal – le premier argument des critiques indiquera pourquoi ils ne peuvent pas renverser City au poste. Une blessure au genou de l’attaquant Gabriel Jesus subie lors de la Coupe du monde exclura le Brésilien pour une période indéfinie après son opération – bien que des rapports aient affirmé que cela pourrait durer jusqu’à trois mois.

Zinchenko (à droite) dit que Jésus sera une grosse perte





Jesus a marqué cinq buts et enregistré cinq passes décisives en 14 matchs pour les Gunners depuis qu’il, comme Zinchenko, est passé de Man City au nord de Londres au cours de l’été.

Mais une blessure offre une opportunité et Zinchenko est pleinement convaincu qu’Eddie Nketiah – le seul attaquant reconnu de l’équipe première à Arsenal – peut en assumer la responsabilité.

“Nous sommes tous derrière lui et le soutenons, bien sûr, c’est un gros manque pour notre équipe”, a déclaré Zinchenko à propos de son ami proche Jesus, d’abord. “L’impact de ce qu’il fait pour le club est incroyable. Je le connais depuis un moment et c’est un grand guerrier et je suis sûr à 100% qu’il sera beaucoup, beaucoup plus fort.

“Depuis que je suis venu ici, [Nketiah] a été incroyable. Honnêtement, même en le regardant la saison dernière, j’ai été beaucoup surpris car ses capacités et ses qualités sont incroyables. Il a un potentiel incroyable et un avenir certain.

“La façon dont il travaille si dur, je n’ai aucun doute sur lui. Bien sûr, il va aider l’équipe autant qu’il le peut et il comprend un peu la pression maintenant. Il devrait réaliser à quel point il sera important pour le reste de la saison.”

La troisième personne à passer de Manchester City à Arsenal ces dernières années est l’actuel manager Mikel Arteta, autrefois assistant de Pep Guardiola au stade Etihad mais qui dirige maintenant un groupe rival aux Emirats.

Zinchenko, Arteta et Guardiola sont tous arrivés ensemble à Man City à l’été 2016. L’Ukrainien avait 19 ans au moment de cette première rencontre et fait partie d’une foule de jeunes joueurs qu’Arteta a aidé à développer au fil des ans.

“Quand je suis arrivé à Man City, il était prêt à être l’entraîneur-chef depuis le premier jour”, a déclaré Zinchenko. “Chacun de ses conseils était si important – c’était exactement ce que le joueur voulait entendre, en particulier pour les jeunes joueurs.

Zinchenko (à droite) fait l’éloge de Mikel Arteta (à gauche) avec qui il a travaillé à Man City





“Après chaque séance, il travaillait beaucoup avec les jeunes joueurs et les exercices, les discussions et les conseils étaient tellement, tellement importants. C’est la qualité incroyable qu’il a.

“Tu peux être un top [former] footballeur, mais vous ne savez peut-être pas ce que vous devez dire ni quand le dire. Il a cette qualité.

“J’ai été surpris depuis que je suis arrivé à Arsenal. Il s’est évidemment amélioré depuis que je l’ai vu la dernière fois à City, il est incroyable. J’espère et je ne doute pas qu’il va grandir en tant que manager à coup sûr.”

Zinchenko s’adressait à Sports du ciel du camp d’entraînement d’hiver de mi-saison d’Arsenal à Dubaï. Il reste deux semaines avant que les Gunners ne reprennent leur saison de Premier League – mais l’équipe retrouve toute sa force avec un seul joueur, le Français William Saliba, à peine utilisé, qui reste à la Coupe du monde.

Faits saillants du match d'Arsenal contre Lyon lors de la Super Coupe de Dubaï depuis le stade Al-Maktoum.



Thomas Partey, Ben White et Matt Turner sont déjà de retour à l’entraînement avec le club, Granit Xhaka, récemment éliminé, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli, Aaron Ramsdale et Bukayo Saka sont en passe de les rejoindre.

Il n’y a pas de répit sous le soleil d’Abu Dhabi d’Arteta et de son équipe d’entraîneurs. Zinchenko lui-même est sur le point de mettre derrière lui les problèmes de blessure au mollet qui l’ont exclu pendant un mois à l’automne, Arsenal s’attendant à ce qu’il soit en forme pour le redémarrage du Boxing Day contre West Ham.

“Certaines personnes pensent que nous nous détendons ici, ce n’est pas le cas”, déclare fermement Zinchenko. “Nous travaillons dur pour nous préparer autant et mieux que possible.

“C’est ce que nous essayons de faire. Nous attendons le reste des gars. Certains d’entre eux sont encore à la Coupe du monde et d’autres rejoignent de jour en jour.

“Nous sommes presque au complet.”

Arsenal vise à relancer la saison comme il l’a terminée avant la pause de la Coupe du monde. Il est temps de voir de quoi ce jeune groupe de joueurs est vraiment fait, avec leur Gunner pur et dur qui aide à la charge.

