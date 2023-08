Exclusivité Nathan Ake: comment le défenseur de Man City est devenu «fondamental» pour les triples vainqueurs de Pep Guardiola | Nouvelles du football

Le syndrome de la première saison est une affection courante pour les nouveaux arrivants à Man City sous Pep Guardiola. L’histoire de Nathan Ake n’est pas différente. Il a enduré beaucoup de frustration et a exigé plus de patience que la plupart, mais sa détermination porte maintenant ses fruits.

Ake a passé ses deux premières saisons dans et hors de l’équipe incapable de trouver une place de départ régulière. Lorsqu’il a été question de déménager à Chelsea l’été dernier, il est apparu que son aventure dans la ville pourrait être terminée avant même qu’elle ne commence vraiment. Heureusement pour lui, et pour City, le transfert ne s’est jamais concrétisé.

Ake a disputé plus de matchs en route vers le triplé qu’au cours des deux dernières saisons combinées. Et, bien qu’il revienne tout juste d’une blessure, c’est lui qui a été choisi pour débuter la finale de la Ligue des champions à Istanbul tandis que Kyle Walker était assis sur le banc. Selon les mots de Guardiola, Ake était devenu fondamental.

S’adapter aux exigences exhaustives de Guardiola peut prendre du temps. Mais il y a une autre facette du gagnant obsédé par les détails que nous voyons gesticuler sauvagement sur la ligne de touche chaque semaine. Un côté plus patient qui n’est peut-être pas assez reconnu.

« Guardiola a été énorme pour moi », a déclaré Ake Sports du ciel. « Ayant eu ma première saison qui n’a pas été géniale en termes de blessures et de temps de jeu et n’ayant pas joué de mon mieux quand je jouais, il a toujours gardé cette confiance en moi.

« Il aurait pu dire, ‘Non, ce n’est pas ça’, après la première saison. Mais il m’a toujours parlé et m’a dit, ‘Ne t’inquiète pas, continue, les chances viendront’. La deuxième saison m’a donné la confiance nécessaire pour continuer et à partir de là, j’ai commencé à gagner en confiance, à apprendre davantage de lui et à comprendre ce qu’il veut de plus. »

Alors, comment un défenseur presque dépourvu de défenseur peut-il redresser sa fortune si rapidement pour devenir un pilier clé de l’une des équipes britanniques les plus prospères de tous les temps?

Pep Guardiola explique pourquoi le « défenseur exceptionnel » Ake est venu bien à Man City



« Ces joueurs jouent bien parce que lorsqu’ils ne jouaient pas, ils étaient les plus généreux, les plus empathiques et les plus engagés », a déclaré Guardiola. Sports du ciel d’Ake en mars de la saison dernière.

« Quand cela arrive, vous n’avez pas de regrets, vous êtes préparé parce que vous vous prépariez et que vous ne trouviez pas d’excuses. Le karma, ou quoi que vous vouliez dire, ça marche.

« C’est pourquoi il mérite de jouer car c’est un défenseur exceptionnel. Il est incroyable sur les coups de pied arrêtés, son attention sur ce dont nous avons besoin dans le processus est vraiment bonne dans les espaces courts. C’est pourquoi il joue. »

Le passage de Guardiola à une nouvelle forme a été un autre catalyseur derrière l’ascension d’Ake. Se dispensant des arrières latéraux plus offensifs Joao Cancelo et Oleksandr Zinchenko, Guardiola a construit sa ligne de fond avec ce qu’il a appelé quatre défenseurs « appropriés », pas très différents de la façon dont Tony Pulis avait l’habitude de mettre en place ses équipes à Stoke.

En finale de la Ligue des champions, c’était Manuel Akanji, John Stones, Ruben Dias et Ake. Contrairement à Pulis, Guardiola a utilisé Stones pour se déplacer au milieu de terrain afin de créer une surcharge. Dias a ancré la défense au centre, laissant Akanji et Ake couvrir les espaces de chaque côté.

Guardiola avait besoin de défenseurs dans des positions larges en qui il pouvait avoir confiance contre des attaquants intérieurs de classe mondiale. « J’ai appris cette saison que lorsque vous jouez contre Bukayo Saka, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Mohamed Salah ou Sadio Mane, vous avez besoin d’un bon défenseur pour gagner des duels un contre un, et Nathan nous a donné ce coup de pouce que je n’avais pas dans le passé . »

Ake avait enfin trouvé sa place à City. « C’était parfait pour moi », raconte-t-il Sports du ciel. « J’aime vraiment ce poste car c’est essentiellement un arrière gauche mais aussi un arrière central, donc un peu entre », ajoute-t-il.

« Vous avez un peu la licence pour vous présenter et vous participez à de nombreux duels un contre un, surtout maintenant, chaque semaine, vous vous heurtez aux meilleurs ailiers et personnellement, j’aime ça. C’est difficile, évidemment vous jouez contre de bons joueurs mais c’est un défi chaque semaine. J’aime aussi défendre.

« Construire en tant qu’arrière central, parfois avancer en tant qu’arrière gauche, défendre en tant qu’arrière gauche, défendre en tant qu’arrière central. Quand j’étais plus jeune, j’avais aussi l’habitude de jouer une saison en tant qu’arrière gauche et j’ai joué au milieu de terrain également. Vous avez un peu de tout.

Tout comme Ake a trouvé sa place dans l’équipe et signé un nouveau contrat de quatre ans, City a investi près de 80 millions de livres sterling dans un autre défenseur central gaucher, Josko Gvardiol. Ayant déplacé Aymeric Laporte – qui semble destiné à partir cet été – Ake a reçu un rappel des normes implacables requises sous Guardiola.

Un roulement constant de joueurs chaque été a été la clé de leur domination au cours des six dernières années. Liverpool, la seule équipe à avoir remporté le championnat en dehors de City au cours de cette période, subit désormais les conséquences de son immobilité. Ake, cependant, comme c’est si souvent le cas maintenant, est en phase avec la façon dont Guardiola veut que les choses soient faites.

« En tant que joueur ici, vous savez que le club va recruter les meilleurs joueurs à tous les postes et ce n’est qu’une bonne chose d’avoir de la compétitivité dans l’équipe mais aussi de s’entraider pour atteindre le niveau supérieur et gagner des titres », a-t-il déclaré. . « C’est toujours une bonne chose si le club a de bons joueurs. »

Guardiola aime laisser tout le monde deviner – à l’irritation de Premier League fantastique managers – en tournant presque constamment tout au long de la saison. La force de City en profondeur permet au manager de le faire sans vraiment affaiblir son équipe et Gvardiol offre une autre option de classe mondiale à la place d’Ake.

« Vous devez toujours avoir cette mentalité – en particulier dans notre équipe – selon laquelle n’importe qui peut prendre votre place à tout moment », ajoute Ake. « La saison dernière, c’était la même chose, cette saison, ce sera la même chose. Vous devez être à chaque match pour vous assurer d’abord et avant tout d’aider l’équipe à gagner des matchs et des titres. Et ensuite, garder vos propres standards élevés chaque jour . »

Gvardiol a un travail à faire s’il veut entrer dans l’équipe de City avant Ake cette saison. Le défenseur néerlandais ne connaît que trop bien la sensation de regarder de l’extérieur. Il ne cédera pas sa place sans se battre.

