Exclusivité Mikel Arteta: le boss d’Arsenal sur une bonne finition, un grand été et un Emile Smith Rowe gratifiant | Actualités du football

Les orateurs du stade de La Ceramica ont hurlé diaboliquement pendant un moment avec autoroute pour l’enfer alors que Raul Albiol doublait l’avance de Villarreal et Unai Emery frappait dans les airs.

Cela ressemblait à une bande-son adaptée à une soirée chaotique; une quinzaine tumultueuse aussi.

Mikel Arteta joignit ses mains à son cou avec plus d’horreur alors que Dani Ceballos voyait rouge mais il avait appelé à de grands moments sous pression et après l’éclat de Bukayo Saka, Nicolas Pepe a délivré du point de penalty.

Arsenal est vivant lors de sa demi-finale de Ligue Europa, vivant dans la compétition qui pourrait encore sauver une saison de milieu de table.

Dixième de la Premier League avec cinq matchs à disputer, c’est la seule véritable route qui reste vers un territoire européen familier; ils n’ont pas manqué le virage depuis 25 ans.

Et c’est Arsenal en ce moment: l’inspiration et l’inexplicable, l’énergie et l’antagonisme, les excuses et les affirmations, la déflation et encore l’espoir.

Pepe a gardé son sang-froid du point de penalty pour donner à Arsenal une bouée de sauvetage pour la Ligue Europa



La démolition à indice d’octane élevé du Slavia Prague au tour précédent était un rappel alléchant des capacités de l’équipe de transition d’Arteta dans le football à élimination directe.

Et pourtant, leur défaite en Premier League face à Everton, au milieu des protestations des fans contre les propriétaires du club et la Super League européenne qui a déraillé, a servi son propre avis; de leur lutte continue face au long travail, des erreurs individuelles et des défaillances collectives.

Il y a du travail à faire avant le décideur de la semaine prochaine, mais il y a du travail à faire bien au-delà.

Et au milieu du tourbillon du présent, Arteta est déterminée à tracer l’avenir.

« Je suis vraiment concentré sur ce que nous devons faire maintenant: terminer la saison aussi fort que possible et essayer de participer à cette finale, qui sera la clé pour nous », dit-il. Sky Sports, parlant d’Espagne après une matinée à essayer de disséquer la veille.

« Où nous voulons arriver dépendra de beaucoup de choses; comment nous terminerons la saison, où nous nous retrouvons, quelles capacités et perspectives nous aurons pour la saison prochaine. Tout est le reflet de ce qui se passe maintenant. »

Les partisans d’Arsenal manifestent devant les Emirats contre l’ESL et la propriété de Kronke



Seul le temps nous dira comment cela se traduira par la fenêtre de transfert, mais les relations d’Arsenal seront sûrement examinées dans ce qui s’annonce comme un été charnière.

Malgré la promesse d’une offre publique d’achat du propriétaire milliardaire de Spotify, Daniel Ek, aux côtés des légendes du club Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, les propriétaires Stan et Josh Kroenke disent qu’ils n’ont aucune intention de vendre.

La stratégie d’autosuffisance et de subsistance du club à partir de ses propres flux de trésorerie a longtemps rencontré le mécontentement des supporters, les hostilités aggravées par les licenciements pendant la pandémie et le rôle ultérieur du club dans cette échappée malheureuse; « une erreur », a écrit le conseil aux fans dans une lettre ouverte.

Mais la déclaration des Kroenkes en réponse à la décision d’Ek était optimiste.

Il a déclaré leur « ambition … de remporter les plus grands trophées … pour améliorer la compétitivité sur le terrain », ainsi que de tenter de panser les blessures. Lors d’un récent forum de fans, Josh Kroenke a déclaré qu’il était « enthousiasmé » par les projets d’été du club.

Stan Kroenke n’a pas l’intention de vendre Arsenal



«J’ai été vraiment encouragé», admet Arteta. « Je suis vraiment optimiste quant à ce que nous allons faire. »

Malgré une importante refonte de l’équipe en janvier, un autre été de remodelage se profile.

David Luiz est en rupture de contrat, Martin Odegaard et Dani Ceballos doivent revenir au Real Madrid et Alexandre Lacazette va bientôt entrer dans la dernière année de son contrat actuel.

Hector Bellerin et Eddie Nketiah ont été vantés comme des leveurs de fonds potentiels et des décisions se profilent sur Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles et Joe Willock, qui a impressionné à Newcastle: « C'était une décision difficile à laissez-le partir mais il avait besoin de plus de temps de jeu. Il a une chance [here]. »

















Serait-ce l’été le plus important depuis des années?

« Oui, » dit fermement le patron d’Arsenal.

« Parce que beaucoup de choses se sont passées au cours des dernières fenêtres de transfert. Il y a beaucoup de joueurs dans diverses situations. C’est crucial. Nous voulons passer au niveau suivant et il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver. . «

Bien que l’ampleur des investissements d’été reste à voir, Arteta pense que l’arrivée de Richard Garlick à la tête des opérations de football pour travailler avec lui et le directeur technique Edu est une décision stratégique qui se traduira à terme sur le terrain.

« Nous sommes ravis de l’avoir bientôt à bord. Nous recherchions quelqu’un avec la bonne expérience, avec une connaissance de la ligue et avec les contacts pour nous améliorer dans l’équipe. Son expertise va être vraiment importante. »

Bukayo Saka et Emile Smith Rowe ont inspiré Arsenal ce terme



Des fondations sont en cours de pose ailleurs.

Bukayo Saka a signé un nouveau contrat à long terme l’été dernier. Des discussions prolongées pour garder la main sur Folarin Balogun ont abouti au même résultat. Emile Smith Rowe, dont l’étincelle créative a été l’un des thèmes les plus brillants d’une campagne largement grise, est sous contrat avec le club jusqu’en 2023 mais pourrait bientôt signer un accord prolongé amélioré.

« Nous allons avoir cette discussion », confirme Arteta.

« Je pense qu’Emile a mérité le droit de regarder cette situation grâce aux performances qu’il a produites. Il est très engagé et veut continuer avec nous, c’est sûr. »

L’engagement d’Arteta envers la jeunesse ne montre aucun signe de déclin, mais il est réaliste quant à la tâche de reconstruire une équipe capable de relever un défi légitime au sommet, même si les chiffres sous-jacents montrent des progrès réguliers aux deux extrémités du terrain.

Mikel Arteta et le prédécesseur d’Arsenal Unai Emery lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa



Alors qu’ils se préparaient pour leur réunion de la Ligue Europa, Emery a exhorté Arsenal à « faire confiance et à avoir de la patience » avec son successeur Emirates lorsqu’il a été interrogé sur le contrôle de sa position.

Arteta ne le dira pas si explicitement, mais après avoir traversé une série de tempêtes au cours de sa carrière de manager recrue, il a le sentiment qu’il pourrait être plus équitablement jugé dans une saison post-pandémique.

«Je dirai qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour arriver là où nous devons arriver. [The timeframe] dépendra de ce que nous faisons.

«Nous avons montré dans de grands moments contre de grandes équipes que nous pouvons battre n’importe qui, mais la réalité est que nous n’avons pas montré cette cohérence tous les trois jours.

« Nous avons fait face à de nombreux défis, certains auxquels nous ne nous attendions pas, certains d’entre eux totalement sans précédent dans le monde extérieur et dans ce club de football. Gérer tout cela est assez difficile. Cela a créé de la non-durabilité et de l’instabilité.

« Les gens jugeront ce que nous faisons aujourd’hui, mais beaucoup d’éléments y contribuent. Je n’ai pas encore eu de saison normale. Sans une pré-saison appropriée, nous avons connu une certaine instabilité, et [we need] nos supporters de retour dans le stade … J’ai hâte de voir ça. «

Reconnecter avec ces fans qui cherchent à reprendre leur voix, à défier les architectes perçus du déclin est, pour Arteta, la reconstruction psychologique.

« Nous avons vraiment besoin d’eux, être avec l’équipe, croire en l’équipe, les soutenir. Avec eux plus proches, nous sommes beaucoup plus forts. »

«C’est ce que nous leur demandons et nous leur promettons que nous donnerons tout ce que nous pouvons pour répondre à leurs attentes, pour leur donner de la joie et des moments privilégiés.

Un grand été pourrait être nécessaire si Arsenal doit commencer à les servir avec fréquence, mais il est improbable qu’ils pourraient encore en créer un avant le coup de sifflet final de la campagne.

