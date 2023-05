Exclusivité Mikel Arteta: « Au moment où je quitterai cette porte à Arsenal un jour, je regarderai en arrière et dirai que nous avons passé de bons moments » | Nouvelles du football

La vue varie en fonction de qui encadre la saison d’Arsenal. Serait-ce un échec d’avoir été perché sur le sommet de la Premier League pendant 248 jours pour céder le titre à Manchester City ?

Ou est-ce un triomphe du processus qu’une équipe qui n’était largement pas pressentie pour les quatre premiers a forcé la machine de Pep Guardiola à passer à une vitesse invisible, marmalisant tout devant eux?

La perspective est une denrée rare dans le football, mais Mikel Arteta en a à revendre.

« Je pense que tout le monde décrirait la situation avec des mots différents », a déclaré le manager d’Arsenal Sky Sports Nouvelles de la base du club à Londres Colney.

« Mais probablement les mêmes personnes qui pensaient que nous allions terminer sixième ou septième de la saison disent maintenant que terminer deuxième serait un échec. Vous avez toutes les réponses là-dedans. »

Arteta a été mesuré, acceptant qu’Arsenal se soit créé une opportunité extraordinaire de contrecarrer le monopole de City sur la ligue tout en reconnaissant que son équipe est plus avancée dans son développement que prévu.

Gary Neville évalue pourquoi Arsenal a pris du retard sur Manchester City dans la course au titre de Premier League.



Ils n’ont perdu que sept points lors de leurs 19 premiers matches de Premier League cette campagne, mais en ont perdu 20 lors de leurs 17 matches suivants.

Lors d’une vaste rencontre avec Sports du cielArteta réfléchit au vertige et à la nature éviscérante de cette réalité.

Quelles sont vos pensées immédiates ?

La saison a été longue et il s’est évidemment passé beaucoup de choses parce que c’est 10 mois et demi ou 11 mois de préparation parce qu’il y a une Coupe du monde entre ça. Cela a été très émouvant à cause de tout le chemin parcouru et de la position dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd’hui. Ça a été vraiment excitant, mais c’est sûr que ça a été très exigeant en termes d’énergie et de travail.

Comment avez-vous géré cela, les exigences de celui-ci, d’un point de vue personnel?

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que ses joueurs peuvent être fiers de tout ce qu’ils ont accompli cette saison, mais qu’ils ne doivent pas perdre leur concentration avec deux matchs à jouer, car ils peuvent toujours être champions de Premier League si les résultats vont dans leur sens.



Quand les choses vont bien, c’est toujours beaucoup plus facile. Nous avons un groupe incroyable de personnes et de joueurs, donc c’est une joie de faire partie de cette équipe et j’ai vraiment apprécié.

Il y a des moments difficiles, bien sûr qu’ils le sont ; il y a beaucoup d’heures, beaucoup de demandes, et nous sommes tous perfectionnistes. Je veux tirer le meilleur parti de chaque situation et c’est compliqué. Mais dans l’ensemble, je pense que c’est très satisfaisant.

Tu dis que quand ça va bien, c’est facile. Ces dernières semaines ont été difficiles, est-ce que la chose la plus difficile est d’essayer de remonter le moral et d’offrir ce rappel du chemin parcouru par cette équipe quand il y a ce sentiment de découragement et de déception ?

S’exprimant sur Monday Night Football, Jamie Carragher analyse où cela a mal tourné pour Arsenal à l’arrière et examine de plus près l’impact de William Saliba sur le côté.



Probablement oui. Je pense que c’est la chose avec laquelle je lutte le plus : quand vous sentez que vous avez déçu quelqu’un, vous savez, quand vous avez créé certaines attentes et que vous n’êtes pas assez bon pour les satisfaire.

Mais ensuite, nous devons également mettre en perspective où nous en sommes, l’équipe avec laquelle nous sommes en compétition et où nous en sommes avec deux matchs à jouer. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Et à la fin de la saison, nous pourrons probablement évaluer ce que nous avons fait de mieux.

Comment vous assurez-vous que les joueurs n’écoutent pas les voix extérieures, qu’ils se concentrent sur ce que vous et votre personnel de backroom avez à dire ?

Impossible, je dirais parce qu’ils ont des téléphones, ils ont la télé, ils ont la radio, et à la fin ils sont constamment nourris.

Ils sont nourris aussi par leurs familles donc à la fin on essaie de trouver cet équilibre et de s’assurer que les messages que l’on veut faire passer ou les messages que l’on croit bons pour eux ont plus de poids que les autres.

Lorsque vous étiez joueur, pouviez-vous étouffer le bruit extérieur ?

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, explique pourquoi il a amené un Labrador chocolat appelé Win sur le terrain d’entraînement et dit qu’elle a la capacité de changer l’ambiance en une ambiance positive en un instant



A cent pour cent ? Non, je pense que c’est très, très difficile parce que vous avez trop de sources d’information autour de vous. Mais en restant à l’écart de ces choses, j’étais assez discipliné à cela. Ouais.

Je veux parler de processus parce que je pense que les gens sont tellement embourbés et fascinés par le résultat final qu’ils ne voient pas toutes les étapes impliquées avant cela. Parlez-moi de ce voyage dans lequel vous avez emmené Arsenal.

C’est d’abord une vision très unifiée de ce que l’on veut réaliser, quels sont les objectifs, et ensuite de définir vraiment comment on va le faire. Et puis il faut de la discipline.

Vous avez besoin de beaucoup de personnes à partir de la propriété ou du directeur sportif, du personnel d’entraîneurs pour vous rappeler constamment ce que vous avez dit, car vous pouvez devenir très confus.

La concurrence est énorme, la pression est énorme et vous voulez prendre des raccourcis à de nombreux moments, ce que vous pouvez parfois faire. Parfois, vous pouvez vraiment mettre ce que vous essayez de faire dans un scénario très difficile et nous ne l’avons pas fait.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est excusé pour la performance de son équipe en seconde période après avoir été battu par Brighton et a déclaré que son équipe n’avait pas les réponses aux Seagulls.



Je pense que nous avons été très disciplinés. Nous avons une grande clarté sur la façon dont nous voulions le faire. Nous avons adapté le plan quand il le fallait pour l’accélérer, puis le ralentir à certains moments.

Je pense que la communication est essentielle. Je pense que le club a vraiment très bien réussi à communiquer ce que nous essayons de faire, à être ouvert, à être transparent.

Cela a aidé à renouer avec nos gens et à créer un véritable sens du club, en poussant dans la bonne direction avec nos supporters, notre personnel, les gens de tout le club, puis vous obtenez un élan. Vous avez besoin de grands joueurs qui sont sûrs de réussir et nous essayons de nous améliorer dans tous les domaines pour devenir meilleurs.

Vous parlez de grands joueurs et d’essayer de s’améliorer. Beaucoup de jeunes talents consacrent leur avenir à Arsenal.

Il faudra faire quelques adieux durs mais nécessaires, Granit Xhaka par exemple, et renforcer encore l’effectif. La planification de la saison prochaine a-t-elle déjà commencé à cet égard?

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la superbe victoire de Brighton à Arsenal en Premier League



Ouais, et le premier plan est de me regarder d’abord dans le miroir et de me demander ce que je peux faire de mieux ? Que puis-je faire de différent ? Comment puis-je stimuler à nouveau les joueurs pour qu’ils livrent ce qui est nécessaire.

Et puis passer par l’équipe : tirons-nous le meilleur de chacun d’eux ? Nous avons de très bonnes choses. Est-ce le mieux que nous puissions en tirer ? En Europe, il n’y a pas d’autres joueurs comme [Bukayo] Saka, [Gabriel] Martinelli, Martin [Odegaard]… Cela ne veut pas dire que c’est le plafond.

Je ne sais pas où est le plafond. Ont-ils des choses à améliorer ? Oui. Nous devons donc chercher cela. Et puis si nous n’atteignons pas certaines zones avec certaines choses, tout ce qui n’est pas dans cette page qui est nécessaire pour gagner, doit être recruté. C’est aussi simple que ça.

Vous avez parlé de vous regarder dans le miroir, comment avez-vous ressenti que la saison vous a changé ou vous a fait évoluer et vous a aidé à grandir en tant que manager ?

Je regarderai ça quand j’aurai fini la saison. Je n’ai pas encore eu le temps de le faire, mais je ferai cet exercice profondément après les émotions et un peu de fatigue est sorti de mon système avec plus de clarté et je recommencerai.

Ressentez-vous déjà une sorte de changement en vous ?

Il y a des changements oui, il faut évoluer. D’abord personnellement parce que j’ai une famille et mes enfants et ma femme exigent des choses différentes d’il y a un an, il y a deux ans.

Et puis parce que je pense que ce club ; ces joueurs, ces personnes ont besoin d’une évolution différente d’un entraîneur. Je ne sais pas si c’est Mikel 4.3 ou 5.7, mais la saison prochaine, je dois m’améliorer, j’ai besoin de mettre à jour, j’ai besoin d’avoir vraiment une idée de ce qui est nécessaire et d’essayer d’y arriver pour donner le meilleur pour eux.

Vous plus que quiconque saurez ce qu’Arsenal a rencontré cette saison. Vous faisiez partie de cette machine de Manchester City… À quel point êtes-vous fier de vos joueurs, du club dans les coulisses qui les a poussés aussi longtemps ?

Je ne peux pas être trop ouvert à ce sujet parce qu’évidemment j’y suis resté quatre ans et je connais le niveau là-bas, mais à l’intérieur, je sais ce que nous avons fait et ce à quoi nous sommes confrontés, c’est sûr. Mais je laisse aux autres le soin de porter ce jugement car venir de moi n’est pas trop pertinent.

Quels aspects de la saison avez-vous le plus apprécié de la part de vos joueurs et ce qu’ils ont livré ?

L’essentiel au quotidien avec eux, vivre avec eux, vivre de belles choses ensemble. Traverser ensemble des moments difficiles. Venir dans ce bâtiment et avoir les gens autour de moi, avec une bonne énergie et souriant et se sentir fier de travailler avec nous chaque jour.

C’est ca le truc. Au moment où je quitte cette porte un jour et que je regarde en arrière et que je viens ici, je dirai que nous avons passé de bons moments. Vous savez, c’était, c’était un plaisir de travailler ici. C’était un plaisir, c’était stimulant, c’était inspirant et cela valait tous les sacrifices que nous faisons dans nos vies pour mettre tout ce que nous pouvons pour améliorer le club. C’est pour moi de quoi il s’agit.

Alors diriez-vous que la chose que vous pensez avoir le mieux fait ici jusqu’à présent est de changer la culture, l’environnement et les normes pour en faire un lieu de plaisir mais aussi de substance ?

Avoir cette partie avec beaucoup de clarté que nous sommes ici pour gagner. Ouais, jouer vraiment bien et gagner et rendre nos gens vraiment fiers. C’est ça.

