Exclusivité Mikel Arteta: Arsenal peut raviver la féroce rivalité de Manchester United dans la course au titre de Premier League | Nouvelles du football

La perfection n’existe pas dans les cercles de la Premier League, mais si c’était le cas, cela ressemblerait à quelque chose comme le football qu’Arsenal produit cette saison.

Les Gunners sont une équipe qui regarde à la maison quand ils sont absents. Ils équilibrent délicatement jeunesse et expérience. Ils obtiennent des résultats avec talent et faculté, mais peuvent aussi gagner moche – considérez leur victoire 1-0 sur Leeds en octobre comme un témoignage.

Le triomphe du derby du nord de Londres dimanche a également présenté des caractéristiques similaires.

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





Le succès d’Arsenal n’est pas soudain, il est méthodique. Il a été cultivé au fil du temps. Raffiné et peaufiné par un praticien dont les normes sont implacablement élevées et dont les méthodes sont aussi détaillées que précises.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que la nouvelle recrue Leandro Trossard ajoute de la polyvalence et de la qualité à l’équipe.



Le projet de longue haleine de Mikel Arteta commence à porter ses fruits.

Arsenal a, peut-être tardivement, dépassé Manchester City en tant que favori pour la couronne de Premier League cette saison, mais Arteta ne se console pas des estimations des bookmakers. Il ne laisse rien au hasard, aucune pierre non retournée.

Comme tout entraîneur-chef raisonné, il mesure les progrès par des repères tangibles – comme un premier doublé en championnat contre le vieil ennemi Tottenham pour la première fois depuis 2013-14.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les meilleurs moments du match de Premier League entre Tottenham et Arsenal



Ou l’avantage de cinq points (et le match en main) qu’ils détiennent actuellement sur leurs rivaux les plus proches, Man City.

Ou plus convaincant encore, leur impressionnant total de points (47 sur 18 joués) – le plus qu’ils aient accumulé à ce stade d’une campagne de championnat depuis, eh bien, jamais. Ils dépassent même les “Invincibles” d’Arsenal en 2003-04.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là et une forme aussi remarquable peut-elle être maintenue ?

“Le plan était toujours de s’améliorer et de s’améliorer rapidement, mais la réalité est différente”, a commencé Arteta. “Malheureusement la courbe n’est pas toujours [upwards]. La courbe est de haut en bas », illustre-t-il avec un mouvement de main en forme de vague.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Leandro Trossard était un joueur qu’ils suivaient depuis un certain temps après que le Belge ait terminé son transfert de Brighton.



“J’ai eu de la chance car j’ai eu le soutien dont j’avais besoin à chaque instant. Nous avons eu des difficultés que je n’avais jamais prévues, comme avec Covid. Nous avions besoin de temps pour faire évoluer l’équipe, pour faire évoluer l’équipe – c’était dans un état qui avait besoin de grandes améliorations. Maintenant, nous sommes dans une bien meilleure position.

La position à laquelle l’Espagnol fait référence est le haut du tableau. S’ils devaient rester sur place jusqu’au 28 mai, Arsenal remporterait son premier trophée de Premier League en 19 ans. Ils étaient 40/1 outsiders avant qu’un ballon ne soit botté, maintenant les Gunners ont toutes les chances – c’est à eux de perdre.

“Les exigences que le club impose à ses joueurs les rendent affamés”, a poursuivi Arteta, en veillant à transmettre également l’humilité dans la phrase suivante. “Rien n’est encore gagné, c’est trop tôt, mais les supporters assimilent ce feu et cette envie – la confiance est très liée. Cela doit être là à ce niveau.

“Nous ne l’avons pas fait [win the league]. Cette équipe est nouvelle. Il faut se donner tous les arguments possibles pour tenter d’y parvenir. L’envie est là, c’est certain. Je suis très content de là où nous en sommes – je ne changerais pas cela.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Bosnich dit qu’Arsenal ne considérera pas l’affrontement de dimanche avec Manchester United comme un décideur potentiel pour le titre, mais simplement comme un “tremplin” dans la course au titre



Arteta lui-même est obsédé par l’amélioration – ce qui est compréhensible si l’on considère sa tutelle. Travaillant sous Pep Guardiola à Man City, il a remporté deux titres de Premier League, une FA Cup et deux coupes de la ligue. Avance rapide de quelques années, puis quelques années de plus, et le protégé de Pep est désormais la menace la plus crédible pour le cinquième titre de City en six saisons.

Arteta ne serait pas attiré par l’ironie d’usurper son ancien éducateur, mais profite néanmoins de la bataille qui se dessine entre le côté rouge du nord de Londres et le bleu ciel de Manchester.

“C’est étrange,” dit-il. “Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Nous avons vécu des expériences incroyables ensemble. Nous avons une relation très spéciale et face à ce genre de personne, c’est toujours étrange. Mais je le savais, le jour où j’ai pris la décision [to leave Manchester City and join Arsenal]ça allait être le cas.”

Alors que l’âme torturée de Guardiola est occupée à essayer d’obtenir la perfection illicite, déplorant son équipe “méconnaissable”, Arteta a fait le contraire. Il a allumé un feu sous ses joueurs. L’ADN d’Arsenal, si reconnaissable dans les équipes à l’époque d’Arsène Wenger, est enfin de retour. Le football est facile à regarder, électrique parfois, mais surtout, il est prédéterminé pour gagner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pep Guardiola veut une réaction de ses joueurs après un retour spectaculaire contre Tottenham, alors qu’ils poursuivent leur poursuite d’Arsenal en Premier League



“Nous défendons et représentons notre club de toutes les manières possibles”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons être bien meilleurs en tant que club et en tant qu’équipe. Ce sont les exigences que nous devons nous imposer. Nous sommes les premiers à dire que nous voulons être les meilleurs, c’est le désir de ce club. Notre objectif principal est faire les bonnes choses tous les jours.

“Gagner rassemble tout, croyez-moi. Gagner est tellement utile. C’est tout l’intérêt, tout ce que nous faisons. La façon dont je parle ici, tout ce que nous faisons sur le terrain de football, chaque décision que nous prenons est de gagner. C’est le plus important chose.”

La mini-crise de Man City est le gain d’Arsenal, mais des eaux plus orageuses nous attendent. En effet, l’objectif sur le dos des Gunners s’agrandit de semaine en semaine, alors que Manchester United tente de s’insérer dans une course au titre qui se resserre. Arsenal est désormais considéré comme une menace – et une menace de taille. Un concours si délicatement préparé aura forcément “des rebondissements”, dit Arteta.

Image:

Arsenal a cinq points de mieux que la même étape de sa dernière saison victorieuse du titre PL en 2003-04





Arsenal en hausse Arsenal n’a pas terminé dans le top quatre du PL au cours des six dernières saisons, depuis la dernière saison de Mikel Arteta en tant que joueur en 2015-16.

La rencontre de dimanche avec Erik ten Hag’s United est donc arrivée à un moment intéressant. Faire face à de grandes occasions a déjà retenu cette jeune équipe d’Arsenal, alors avec des examens plus sévères arrivant en masse et rapidement, comment s’en sortiront-ils?

“Nous avons eu de grandes leçons. Vous devez comprendre que les revers ont un certain contexte – certaines choses que nous pouvions contrôler, certaines choses étaient hors de notre contrôle. Nous avons la responsabilité d’apprendre de nos erreurs.

“C’est vrai que l’équipe a appris à gérer ces moments difficiles de manière très efficace. C’est quelque chose d’important. Il y a des moments où il pleut, il y a du vent, le terrain n’est pas bon et nous jouons il y a trois jours. Mais vous avez gagner encore dans ce contexte.

“Donc, gagner en toutes circonstances est ce qu’une grande équipe devrait avoir. Vous ne pouvez pas gagner de la même manière tous les trois jours, c’est impossible. Il s’agit de trouver un moyen – ce qui déclenche ce moment pour vous faire franchir la ligne et gagner un match de football.”

Cette saison a été remplie de moments décisifs. Certains à l’avantage d’Arsenal. Juste au moment où United commençait à afficher des pousses vertes de récupération, arrachant une victoire contre ses rivaux Man City samedi dernier, leur milieu de terrain vedette Casemiro est averti pour une faute sur Wilfried Zaha lors d’une rencontre en milieu de semaine contre Crystal Palace – l’excluant du voyage de United aux Emirats. L’absence du Brésilien pourrait bien donner à Arsenal un avantage concurrentiel.

Ce luminaire, tout au long des années 90 et 2000, était synonyme de «l’art noir». Pensez Patrick Vieira contre Roy Keane. Pensez aux bust-ups et aux bagarres, aux coups de poing et aux fracases. C’est une rancune qui précède les deux managers et certainement tout le personnel de jeu. Mais la rencontre de ce week-end a le potentiel de rallumer la flamme. Un retour aux époques révolues, si vous voulez. C’est “significatif”, a reconnu Arteta.

“J’ai des souvenirs [of Arsenal vs Man United] depuis que j’étais plus jeune – je voyais ces batailles. Je me souviens à quel point c’était intense et passionné, cela a vraiment attiré mon attention… Chaque match est énorme en ce moment, mais nous sommes vraiment concentrés et déterminés.”

En effet, les deux clubs sont sur une trajectoire ascendante similaire après des périodes de transition respectives, mais ont, jusqu’à très récemment, été sujets à une oscillation. Nous aurons probablement une meilleure indication de qui est le plus avancé dans la séquence d’évolution dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux meilleurs buts de Leandro Trossard pour Brighton avec l’ailier annonçant qu’il veut quitter le club



Arteta a terminé en faisant part de ses réflexions sur le dernier nouveau venu d’Arsenal, Leandro Trossard, qui, espère-t-il, pourra contribuer à leur titre: “C’est un joueur qui nous donne beaucoup de polyvalence et de qualité dans le dernier tiers. Il connaît la ligue. Il était disponible et il voulait venir – il voulait désespérément venir. Nous accueillons ce genre de joueurs au club.

“Il avait le sourire aux lèvres et il pensait que c’était le bon moment pour lui de bouger. C’était vraiment bien fait, entre le joueur, l’agent et le club. J’aime vraiment le processus et le résultat à la fin, évidemment. Il est prêt et sera disponible dimanche. Je suis très content.”

La question est, Arteta se frottera-t-il encore les mains dimanche soir, ou la résurgence de United s’avérera-t-elle trop chaude à gérer?

Regardez Arsenal vs Man Utd en direct sur Sky Sports Premier League le dimanche à partir de 16h ; coup d’envoi 16h30