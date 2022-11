Exclusivité Max Verstappen à Abu Dhabi: réflexion sur la victoire “miracle” du titre de F1 et la sympathie de Lewis Hamilton

Max Verstappen s’est ouvert à Sky Sports F1 sur le drame et les émotions extraordinaires de sa victoire “miracle” au dernier tour du GP d’Abu Dhabi l’année dernière, admettant qu’il sympathise avec Lewis Hamilton pour la fin de leur “grande” bataille de championnat.

L'interview exclusive – qui peut être regardé pendant la préparation de Sky Sports F1 pour le GP d'Abu Dhabi 2022 aujourd'hui à partir de 11h30, avec les lumières éteintes à 13h – voit Verstappen parcourir en détail la finale du championnat, de la résignation à la défaite à l'extase d'un dépassement dans le dernier tour et d'un premier titre mondial.

Verstappen révèle également ce qu’il ressentait pour Hamilton au milieu de la fin controversée, le Néerlandais n’ayant eu que la possibilité d’empêcher le pilote Mercedes dominant de décrocher une huitième couronne historique en raison d’une application incorrecte des règles par le directeur de course de la FIA, Michael Masi.

“Bien sûr, tout s’annonçait bien [for Lewis]”, raconte Verstappen Sky Sports F1 David Croft de la scène de la dispute, le circuit de Yas Marina. “Et quelque chose comme ça arrive… c’est dur.

“Vous savez, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Si vous êtes du côté des perdants, ça va être mauvais quoi qu’il arrive. Et peu importe comment, si vous perdez, vous perdez. Et que c’est juste terrible quand tu es si proche, n’est-ce pas ?”

Verstappen ajoute: “La seule chose que je me suis dit à l’époque, c’est qu’il a sept championnats du monde. Et il en a aussi remporté un où il semblait qu’il perdait, puis dans le dernier virage, il n’a pas [referencing the 2008 Brazilian GP]. J’espère donc qu’il a pu comprendre au moins un peu la différence d’émotion.

“Mais oui, j’ai ressenti pour lui et surtout, vous savez, nous avons eu nos moments où nous nous sommes réunis cette année-là, mais je l’ai toujours respecté et je pense que nous avons eu une grande bataille.

“Et enfin, nous avions deux équipes qui se battaient pour un championnat. J’espère vraiment que nous pourrons l’apprécier un jour.”

Verstappen et Hamilton ont ensuite connu des saisons 2022 contrastées, Verstappen décrochant sa deuxième couronne avec quatre courses à perdre. Hamilton, quant à lui, se lance dans la course d’aujourd’hui en cherchant à éviter la première saison de sa carrière sans une seule victoire en course.

Verstappen sur le drame d’Abu Dhabi : Accepter la défaite

“Les premières fois, cela m’a définitivement donné la chair de poule, c’est sûr”, a déclaré Verstappen à Crofty en se souvenant d’avoir regardé en arrière ce qui est sûrement l’une des conclusions les plus remarquables de toute saison sportive.

Dans une interview exclusive de Sky Sports F1, il y réfléchit à nouveau.

Il dit qu’il avait déjà accepté la défaite face à Hamilton, qui a mené pendant 57 des 58 tours après avoir dépassé le Red Bull en pole position.

“Nous n’avions tout simplement pas ce rythme comme eux”, admet-il. “Et oui, ça n’avait pas l’air bien. Nous avons également essayé une stratégie différente, mais ce n’était pas assez accrocheur, vous savez, pour combler cet écart.

“À l’époque, je me disais, OK, nous ne gagnerons peut-être pas, mais je vais quand même me souvenir de cette année comme d’une saison incroyable. Je veux dire, ce que nous avons fait en équipe, vous savez, pour surmonter ce déficit que nous dus au fil des ans, je pense que nous pouvons en être très fiers.

“Mais je me suis aussi dit : ‘Je vais quand même donner tout ce que j’ai, à chaque tour jusqu’à la fin.'”

Même le patron de l’équipe toujours optimiste, Christian Horner, semblait être dans le même bateau lorsqu’il parlait à Sky Sports F1 depuis le mur des stands. “Christian l’a même mentionné à la télé, n’est-ce pas ?” dit Verstappen. “Nous avons besoin d’un miracle en ce moment. Et nous l’avons eu.”

Verstappen sur les règles controversées d’Abu Dhabi

Cue Nicholas Latifi s’écraser dans les barrières avec huit tours restants, ce qui signifie une voiture de sécurité – et la fermeture du peloton effaçant la grande avance de Hamilton – semblait inévitable.

“Ce type doit se déplacer le plus rapidement possible”, se souvient Verstappen. “Nous devons courir. Ouais, bien sûr – c’était ma seule chance.”

Red Bull a opposé Verstappen sur des pneus tendres, Mercedes gardant Hamilton à l’écart et estimant que la course ne redémarrerait pas en raison de la réglementation F1 sur les redémarrages de la voiture de sécurité et des voitures enroulées.

Les pilotes ont d’abord été informés que les voitures doublées ne seraient pas autorisées à se défaire, avant un tour plus tard, Masi a décidé que seules les voitures entre Verstappen et Hamilton pouvaient le faire. La course a ensuite reçu le feu vert pour un dernier tour – à la grande surprise de Mercedes – la FIA affirmant que les parties prenantes de la F1 étaient d’accord pour dire qu’elles ne voulaient pas que le championnat se termine derrière la voiture de sécurité.

“Je pense qu’il est toujours difficile de plaire à tout le monde”, déclare Verstappen. “Parce qu’ici on a fait la course, puis à Monza [in 2022], nous ne l’avons pas fait. Et puis les gens se plaignent aussi. Alors, qu’est-ce qui est bien, pas de course ou de course?

“C’est toujours celui qui perd qui se plaindra que c’est mal, pas celui qui en profite. C’est comme ça que ça marche.

« Franchir la ligne sous la voiture de sécurité est toujours un peu dommage, vraiment. »

Verstappen dans le dernier tour : La crampe, le dépassement, les célébrations

Verstappen se souvient alors d’être entré dans ce dernier tour avec les problèmes les plus inopportuns.

“Je suis nerveux, il y avait beaucoup de nerfs”, déclare Verstappen. “C’était le tour le plus important de ma carrière jusqu’à ce moment-là… ça va être un championnat du monde ou pas.

“Et puis le pire ce qui s’est passé, c’est que j’ai franchi la ligne [for the final lap]et j’ai eu une crampe à la jambe droite.

“C’était le tour le plus nerveux de votre vie, puis j’ai dû faire face à une crampe qui luttait pour rester à plein régime. Je ne pouvais pas contrôler ma jambe ! C’était terrible.”

Verstappen, sur ses pneus neufs, a surpris Hamilton, et d’autres, avec un dépassement audacieux dans le virage cinq.

“Mon père ne s’y attendait pas, Christian ne s’y attendait pas, personne ne s’attendait à ce que je le fasse là-bas parce qu’ils pensaient qu’il y a une si longue course dans les deux lignes droites.”

Verstappen, aux prises avec ses spasmes à la jambe droite, a retenu Hamilton dans ces lignes droites et a franchi la ligne en tant que quatrième plus jeune champion du monde de F1.

“Ce fut la plus grande explosion émotionnelle de ma vie”, dit-il. “Les gens devenaient fous, les gens pleuraient.”

Il effectuera son premier tour de course à Yas Marina aujourd’hui, depuis la pole position.

