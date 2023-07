Exclusivité Martin Odegaard: Arsenal utilisera la déception du titre de Premier League pour revenir plus fort | Nouvelles du football

Martin Odegaard insiste sur le fait qu’Arsenal utilisera la déception d’avoir raté le titre de Premier League contre Manchester City la saison dernière pour revenir encore plus fort lorsque la nouvelle campagne commencera.

Les Gunners ont mené la course au titre de Premier League pendant 248 jours la saison dernière avant d’être finalement poursuivis par Manchester City de Pep Guardiola, qui a ensuite remporté le triplé, laissant le côté nord de Londres sans trophée pour une troisième saison consécutive.

Cependant, malgré la déception de ne pas avoir remporté de premier titre depuis 2004, Arsenal a assuré un retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2016/17.

Le capitaine d’Arsenal Odegaard, s’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles lors de la tournée de pré-saison de son équipe aux États-Unis, il a admis qu’il y avait encore des sentiments mitigés à propos de la saison dernière, mais insiste sur le fait que son équipe utilisera la déception pour essayer d’apporter des trophées au nord de Londres la saison prochaine.

Image:

Odegaard a admis qu’il y avait des émotions mitigées à Arsenal à propos de la saison dernière





« Il y a beaucoup de sentiments mitigés [about last season] », a déclaré Odegaard.

« Nous sommes fiers de voir tout le chemin parcouru et à quel point nous nous sommes améliorés ces dernières années. Être là et se battre pour le titre contre l’équipe qui a tout gagné, c’est un bon pas pour nous mais en même temps fois que ça fait encore mal d’être si près de gagner.

Il y a une belle énergie dans le club. Il y a une bonne ambiance et les joueurs, le staff du club et les supporters sont vraiment connectés.

« Notre rêve était de gagner et c’est ce que nous voulons, donc ça fait toujours mal, mais nous devons utiliser tout ce que nous avons appris de l’année dernière dans le bon sens, comme nous l’avons fait l’année précédente. Nous avons raté la Ligue des champions, mais nous sommes venus retour encore plus fort et encore mieux préparé.

« Nous devons faire la même chose maintenant pour revenir et utiliser la déception à bon escient, et c’est ce que nous essaierons de faire. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil aux buts d’Odegaard lors de la saison de Premier League 2022-23



« Les nouvelles recrues peuvent avoir un impact sur et en dehors du terrain »

Les Gunners ont dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour amener Declan Rice, Kai Havertz et Jurrien Timber à l’Emirates Stadium, alors que Mikel Arteta se prépare à monter un autre assaut sur le titre de Premier League.

Odegaard est enthousiasmé par la perspective de jouer avec les nouveaux joueurs d’Arsenal, mais a également hâte de voir ce qu’ils peuvent ajouter à l’équipe en dehors du terrain.

Que regarder sur Sky Sports cette semaine Le 151e ouvert – 20 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Golf

Quatrième test des cendres masculin – 19 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Cricket

Série d’été de Premier League – à partir du 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Premier League

Grand Prix de Hongrie – 21 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports F1

F1 Juniors : GP de Hongrie – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Mix

Fléchettes World Matchplay – 17 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Fléchettes World Matchplay pour femmes – 22 au 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action

Éliminateur de titres légers IBF – 23 juillet – EN DIRECT sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports

Diffusez les plus grands moments sur MAINTENANT

« Toutes les signatures peuvent apporter quelque chose de grand au club », a-t-il déclaré.

« Ce sont de grands joueurs et aussi de grands personnages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Declan Rice dit que l’opportunité de travailler avec Mikel Arteta a été un facteur important dans sa décision de rejoindre Arsenal, mais admet qu’il était difficile de quitter West Ham



« Ils s’adaptent déjà très bien au club et il est maintenant très important d’avoir une bonne équipe.

« Nous allons jouer la Ligue des champions, participer à de nombreux tournois et jouer dans de nombreux grands matchs.

« Je suis ravi de jouer avec les nouveaux arrivants. Ce sont de bons gars sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, et je sens qu’ils vont nous donner beaucoup. »

« L’unité est ce qui rend Arsenal spécial » Le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard à Sky Sports News : « L’unité est ce qui est vraiment spécial dans cette équipe. Nous sommes comme une famille avec tout le monde travaillant les uns pour les autres et s’aidant les uns les autres. « Le club et Mikel Arteta ont fait un très bon travail pour construire cette culture et c’est crucial. « Aujourd’hui, dans le football, vous avez besoin que l’équipe soit vraiment ensemble et se batte les unes pour les autres, et c’est ce que nous faisons. C’est pourquoi nous avons tellement confiance les uns dans les autres parce que nous nous faisons confiance et que nous travaillons les uns pour les autres. »

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent mais nous resterons concentrés »

Image:

Odegaard console Bukayo Saka après son penalty manqué à West Ham





Les améliorations de la saison dernière et les arrivées de cet été apportent de nouvelles attentes.

Odegaard accepte que la pression soit exercée pour livrer mais insiste sur le fait que lui et ses coéquipiers ne prendront aucunement note des discussions en dehors du club.

Interrogé sur l’attente qu’Arsenal pousse à nouveau Man City cette saison, il a répondu: « C’est le football et c’est comme ça que ça marche.

« Il y aura toujours des discussions et des attentes, mais notre travail consiste à rester concentré sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir la performance, et sur ce que nous pouvons faire chaque jour à l’entraînement pour nous assurer de travailler dur et de nous améliorer.

« C’est un grand groupe. Il y a beaucoup de joueurs affamés et de jeunes joueurs.

« C’est la clé pour nous, continuer à travailler dur, continuer et pousser chaque jour pour être meilleur.

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent et écrire ce qu’ils veulent, mais notre travail consiste à rester concentré. »

Tout le monde va être un peu plus expérimenté cette année après ce que nous avons vécu l’an dernier. Nous allons en tirer des leçons et nous améliorer.

Timber: les attentes sont vraiment élevées à Arsenal

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Wayne Rooney pense qu’Arsenal a fait quelques bonnes signatures jusqu’à présent cet été et sera à nouveau sur le point de défier Manchester City pour le titre de Premier League



Le défenseur Timber, qui est arrivé d’Ajax pour 38 millions de livres sterling ce mois-ci, a déclaré à ses coéquipiers d’Arsenal qu’on attendrait beaucoup d’eux lors de la campagne 2023/24.

« J’ai dit aux autres qu’ils avaient fait une excellente saison et qu’ils avaient acheté des joueurs – donc les attentes sont vraiment élevées », a déclaré le Néerlandais lors de la tournée des Gunners aux États-Unis.

« C’est vraiment agréable de voir qu’ils construisent et construisent, alors voyons ce qui se passe. »

Timber, dont la famille est fan d’Arsenal depuis toujours, a révélé que la décision d’échanger l’Ajax contre Arsenal avait été très rapide après quelques conversations avec le manager Arteta.

Image:

Arteta a refusé de fermer la porte à d’autres arrivées avant la date limite de transfert





« C’est quelque chose entre l’entraîneur et moi », a déclaré Timber lorsqu’on l’a interrogé sur le rôle joué par Arteta dans ces discussions.

« Mais c’était une bonne conversation et nous en avons eu quelques autres après ça. J’ai décidé très vite de venir à Arsenal.

« C’est un rêve qui se réalise, c’est tout pour être honnête. Ma patience a payé. J’ai juste suivi mes sentiments. C’est l’un des plus beaux clubs du monde.

« Je pense qu’ils m’ont acheté pour une raison, c’est pour montrer mes compétences et ajouter quelque chose à ce groupe. J’espère pouvoir le faire cette saison. »

Nketiah : J’espère que Rice se souviendra à quel point j’aime ces passes !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Arteta est ravi d’avoir trié les transferts importants tôt afin que les joueurs aient le temps de s’adapter, et décrit ce que certaines des nouvelles recrues apporteront



Pendant ce temps, l’attaquant Eddie Nketiah attend avec impatience les retrouvailles avec l’ancien coéquipier Declan Rice aux couleurs d’Arsenal.

La majorité des dépenses de transfert estivales d’Arsenal ont été consacrées à la sécurisation du transfert record de 105 millions de livres sterling de Rice à travers la capitale depuis West Ham.

Nketiah et Rice ont joué ensemble dans l’académie de Chelsea du niveau U9 aux U14 – et la paire a même été libérée par les Blues le même jour.

« Je suis proche de sa famille et il est proche de la mienne. Cela aide d’avoir cette relation avec lui et j’espère qu’il pourra se rappeler à quel point j’aime ces passes! » Nketiah a dit en exclusivité Sky Sports Nouvelles.

« C’est bien de l’avoir et je suis sûr qu’il va être un très bon ajout et nous aider cette saison. »

Image:

Rice et Eddie Nketiah étaient ensemble à l’académie de Chelsea





Nketiah, quant à lui, n’est pas déconcerté par la compétition dans le rôle d’attaquant, qui pourrait inclure une nouvelle signature de 65 millions de livres sterling Havertz et le retour de Folarin Balogun en prêt – et a ciblé plus de temps de jeu que ses neuf départs en Premier League la saison dernière.

« Ce fut une saison vraiment positive pour moi et pour le club. C’était bien d’avoir cette course dans l’équipe pour une étape aussi importante et critique pour nous dans la course au titre et les grands matchs », a déclaré l’attaquant.

« C’est ce dont vous rêvez en tant que joueur de jouer dans ce genre de matchs, donc c’était bien de contribuer et de marquer des buts et d’aider l’équipe.

« J’ai faim de plus – je veux avoir plus de temps de jeu pour aider davantage l’équipe et vraiment me pousser à m’améliorer. J’espère que je pourrai faire une bonne saison personnellement et que l’équipe pourra faire mieux. »

Le programme de pré-saison d’Arsenal…

8 juillet : Arsenal 1-1 Watford

Arsenal 1-1 Watford 13 juillet : FC Nuremberg 1-1 Arsenal

FC Nuremberg 1-1 Arsenal 20 juillet : MLS All-Stars vs Arsenal, coup d’envoi à 4h30 (Audi Field, USA)

MLS All-Stars vs Arsenal, coup d’envoi à 4h30 (Audi Field, USA) 22 juillet : Man Utd vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (MetLife Stadium, USA)

Man Utd vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (MetLife Stadium, USA) 26 juillet : Barcelone vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (Sofi Stadium, USA)

Barcelone vs Arsenal, coup d’envoi à 22h (Sofi Stadium, USA) 2 août : Arsenal vs Monaco – coup d’envoi 18h (Emirates Stadium)

Arsenal vs Monaco – coup d’envoi 18h (Emirates Stadium) 6 août : Arsenal vs Man City – coup d’envoi 16h (Wembley) Bouclier communautaire FA

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.