Exclusivité Lewis Hamilton: souvenirs du GP de Monaco, les exigences et la chance nécessaires pour gagner la «loterie» de F1

Lewis Hamilton s’est ouvert sur les défis et les exigences de l’emblématique GP de Monaco, admettant qu’il était trop fatigué pour même célébrer sa dernière victoire dans la course “la plus épuisante” de F1, qu’il décrit comme une “loterie”.

Dans un Sky Sports F1 une réflexion spéciale sur les souvenirs de Hamilton à Monaco – qui fait partie de notre couverture exceptionnelle ce week-end – le septuple champion du monde parle également de son désir d’ajouter à ses trois victoires capitales.

La passionnante saison 2022 de F1 se dirige vers Monte Carlo pour la sixième manche, avec Hamilton l’un des 20 pilotes se préparant pour le test ultime autour des circuits urbains les plus étroits alors que des barrières se profilent à chaque virage périlleux.

“C’est unique et probablement l’un des week-ends les plus intenses”, a admis Hamilton dans l’exclusivité Sky Sports F1. “Le désir et la volonté de gagner sont ravivés.”

Hamilton, qui n’entame le week-end que sixième du championnat pour Mercedes, a ajouté qu’après avoir battu Max Verstappen à la victoire en 2019, il était trop épuisé pour même profiter de la journée.

“Mentalement et psychologiquement, c’est probablement le plus épuisant [race]”, a-t-il expliqué. “Parce qu’il est si étroit, si rapide, si court entre les virages.

“Les autres circuits urbains… Bakou est un peu plus large. Cette piste est littéralement, barrière, barrière, barrière. C’est moins physique, juste mentalement tu es complètement bourré après !”

“Quand j’ai gagné cette course avec Max derrière moi, je n’ai pas pu profiter du reste de la nuit. J’ai dû rentrer chez moi et me coucher… J’étais tellement vidé mentalement !

“Tous mes amis m’ont envoyé des textos, ‘est-ce que tu sors pour fêter ça?’ J’étais comme… je suis juste épuisé !”

Hamilton : Rosberg m’a fait découvrir Monaco | Les stars doivent s’aligner pour gagner la “loterie” de la F1

Le reportage spécial offre un aperçu unique de Hamilton sur Monaco et il sera diffusé sur Sky Sports F1 avant les séances d’essais de vendredi, tandis qu’une version plus courte fera également partie de notre préparation des qualifications samedi.

Dans ce document, Hamilton révèle également qu’il a été présenté pour la première fois à Monaco, où il réside maintenant, par l’ancien coéquipier Nico Rosberg, avec qui il s’est disputé lors d’une incroyable rivalité pour le titre en 2016.

“Je ne suis allé à Monaco qu’à l’âge de 13 ans”, déclare Hamilton. “J’ai été invité par Nico. Nous faisions du karting ensemble en Italie, il faisait du karting pour une autre équipe à l’époque mais nous avons fini par être amis. Ils m’ont invité à Monaco où il a grandi et je me souviens d’avoir été là à l’époque et pensant, ‘wow, c’est le plus bel endroit que j’aie jamais vu’.

“Je dirais que ce voyage m’a ouvert les yeux sur ce qui était possible. J’étais comme, ‘un jour, je veux vivre ici’. Tout cet endroit… Je pensais que c’est pour ça que je vais travailler dur, pour finir par y arriver. Je ne le prends pas pour acquis.

Hamilton, qui détaille comment il était “si nerveux” pour le week-end de Monte-Carlo, est trois fois vainqueur à Monaco, trois de moins que son héros Ayrton Senna et deux de Michael Schumacher.

“Quand je pense à Monaco, bien sûr, je pense à Ayrton et Michael”, dit-il. “Mais ma perspective est un peu différente maintenant. Je ne pense pas être là-haut avec tous les grands… c’est une piste où il y a tellement d’éléments et tant de choses doivent s’aligner pour gagner cette course. .”

Hamilton ajoute: “C’est juste une loterie d’un Grand Prix. Vous devez avoir de la chance, vous devez vous positionner correctement dans toutes les parties, depuis les essais, les qualifications, la configuration, en assemblant toutes les pièces du puzzle.

“Il y a tellement plus d’éléments et je pense que tout est amplifié, cette course, plus que toute autre course.

“C’est une course emblématique. J’ai l’impression d’avoir eu la capacité de la gagner plus souvent, comme tant de pilotes l’ont fait, mais je me considère juste très chanceux d’avoir remporté les trois victoires que j’ai là-bas et j’aimerais J’aimerais l’étendre à quatre… Je vais essayer.”