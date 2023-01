Exclusivité Lee Johnson: le manager d’Hibernian dit qu’il prend la pression des fans dans sa foulée après la défaite du derby d’Edimbourg | Nouvelles du football

Le manager d’Hibernian, Lee Johnson, insiste sur le fait qu’il subit la pression de ses propres supporters dans sa foulée – disant aux fans mécontents de “garder confiance” dans l’équipe.

L’équipe des Hibs de Johnson a été battue 3-0 par son rival d’Edimbourg Hearts lors du derby lundi pour sa neuvième défaite en 11 matches, ce qui a fait monter la pression sur l’entraîneur de 41 ans.

Le prochain défi d’Hibernian est une visite de la ligue à Motherwell dimanche, en direct sur Sports du cielavec Johnson insensible à la critique.

“Vous devez le prendre dans votre foulée, vous continuez à vous concentrer sur les performances et à développer des joueurs individuels”, a-t-il déclaré. Sky Sports Nouvelles dans une interview exclusive mercredi.

Faits saillants de Tynecastle Park où Hibernian de Lee Johnson a été battu 3-0 par Hearts



“Je prends chaque décision dans un club de football comme si j’allais y rester pour toujours, car c’est ce que vous devez faire pour faire les meilleurs choix.

“En même temps, c’est un grand club de football, être manager d’un grand club de football est un privilège – et ce qui vient avec ce privilège, c’est la pression des gens qui prennent, le bruit extérieur, les médias sociaux, les médias eux-mêmes et c’est compréhensible.

“Tout ce que je veux, c’est que nos fans aiment regarder leur équipe, croient que nous pouvons réussir – ce que je crois fermement que nous pouvons à la fois cette saison et au cours des deux ou trois prochaines saisons.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons et je demande simplement aux gens de garder la foi et la confiance dans le processus – cela a en fait été assez court en termes de plan de succession et de progression dans le football.”

Image:

Hibernian a perdu neuf de ses 11 derniers matchs sous Johnson





La mauvaise forme d’Hibernian les laisse à la huitième place, quatre points au-dessus de la place des barrages de relégation, mais à deux points des six premiers.

Mais l’ignominie de perdre face à ses rivaux locaux, Hearts – qui a pris huit points d’avance sur les Hibs de Johnson – a conduit à spéculer sur le fait que Johnson serait relevé de ses fonctions.

Mais le patron des Hibs reste catégorique sur le fait que les joueurs et la hiérarchie sont derrière lui et son équipe d’entraîneurs alors qu’ils cherchent à redresser leur mauvaise forme en championnat.

Interrogé sur la nature de cette spéculation, Johnson a répondu: “Je l’ai vécu. Tout manager avec 150 matchs l’a vécu une ou deux fois, certains l’ont vécu 500 fois.

“Les top managers, à travers l’histoire, ont toujours eu des sorts comme ça et ont dû s’en sortir.

“Les lignes de communication sont claires : les joueurs et le conseil d’administration sont derrière la direction et nous voulons tous que cela fonctionne. Vous avez la prochaine occasion de le prouver, qui est notre prochain match dimanche contre Motherwell.”

Boyd : Johnson n’est pas le seul responsable de la chute de Hibs

Kris Boyd analyse ce qui ne va pas pour Hibernian



Kris Boyd de Sky Sports :

“La pression monte, il ne fait aucun doute qu’elle est là. Il doit y faire face tous les jours maintenant car il est pratiquement impossible en Écosse de perdre neuf de vos 11 matchs et les Hibs ont trouvé un moyen de le faire.

“Je ne regarde pas Lee Johnson et je pense qu’il est le seul responsable de cette forme.

“Il y a le recrutement au sein du club de football. Au cours des derniers matchs, ce sont sept des 11 titulaires qui ont fait virer Jack Ross il y a trois managers. C’est Jack Ross, Sean Maloney et maintenant Lee Johnson en ce moment.

“Ils vont devoir s’améliorer. Il y a quelque chose à Hibs. Grand stade, excellente infrastructure, tout autour du club de football pointe vers un club de premier plan en Écosse. Mais finalement, le recrutement a été loin d’être suffisant.

“Le roulement des joueurs au cours des deux dernières fenêtres de transfert a impliqué 22 joueurs – cela ne peut pas continuer. L’équipe est gonflée, ce qui signifie que les salaires sont élevés. Et pour moi, les Hibs vont devoir sortir quelques corps et ensuite, s’ils le peuvent, ajoutez-y de la qualité.

“Il y a eu beaucoup de joueurs là-bas qui sont là depuis longtemps – et ça ne marche pas.”