Exclusivité Leah Williamson: la capitaine de l’Angleterre féminine se prépare à mener le pays à l’Euro à domicile | Nouvelles du football

Quelques minutes après s’être assis et avoir parlé à Leah Williamson, vous commencez à comprendre pourquoi on lui a confié le poste. Sa mère, dit-elle, la décrit comme « agressive » – ​​pour mémoire, elle préfère « affirmée » – et sa coéquipière Jill Scott la qualifie de « froide et sans émotion ».

Mais aujourd’hui, Williamson est amical, chaleureux et drôle. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si elle utilise beaucoup le mot « équilibre » pendant que nous discutons, car Williamson semble en être l’incarnation – astucieux, pondéré, honnête et – peut-être le plus important – authentique. Elle en aura besoin et plus encore alors qu’elle se prépare à diriger les Lionnes dans ce qui pourrait être quelques mois déterminants dans sa vie et celle de ses coéquipières.

En l’absence d’un Steph Houghton blessé – qui est maintenant en forme et de retour dans l’équipe – l’entraîneur Sarina Wiegman s’est tourné vers Williamson pour devenir capitaine de l’Angleterre. La joueuse d’Arsenal n’a jamais débuté dans un tournoi majeur et n’est pas capitaine de son club, mais Wiegman a été impressionnée par la progression de Williamson au fil des ans, à la fois physiquement et mentalement. Le manager dit de son skipper : « Elle est elle-même et elle ne sera pas une personne différente quand elle portera le brassard. »

Image:

Steph Houghton est de retour dans l’équipe d’Angleterre après une longue blessure





Une première rencontre mémorable entre Williamson et Wiegman a peut-être également influencé la décision du manager. Williamson décrit sa relation avec Weigman comme « très honnête ». Racontant la première fois qu’ils se sont rencontrés, le défenseur a déclaré: « Je ne me suis pas retenu, je l’ai dit comme ça. Je me suis choqué. »

Williamson parle d’être hypercritique envers elle-même. Elle veut établir la norme et puiser dans l’expertise de quelqu’un qui a mené son équipe à la gloire lors d’un Euro à domicile, comme Wiegman l’a fait avec les Pays-Bas en 2017.

« Elle a une aura, elle sait de quoi elle parle », dit Williamson. « Elle me rend nerveux et énervé. Je veux l’impressionner, ce qui me pousse à en faire plus.

« Nous avons parlé de l’endroit où nous voulons aller et de ce que nous voulons être. Nous n’avons pas trouvé le bon équilibre en tant qu’équipe et nous voulons tout mettre dans quelque chose. »

Image:

Sarina Wiegman a remplacé Phil Neville en tant que manager de l’Angleterre féminine





Encore le mot ‘équilibre’. Williamson et son équipe parlent de la chance qu’elles ont de jouer dans un tournoi à domicile compte tenu de l’évolution du jeu féminin. Ils connaissent la pression que cela apportera, mais le capitaine est déterminé à « trouver l’équilibre » au sein de l’équipe, tout en profitant de l’expérience.

La capacité de Williamson à compartimenter a certainement aidé à trouver cet équilibre dans le passé. Elle aime le football, dit-elle, parce qu’elle est capable de le reprendre là où elle l’a laissé la veille.

« J’ai toujours vu cela comme une force pour le garer », explique Williamson. « J’ai de la chance d’avoir toujours joué pour une équipe proche de ma famille dont je suis très proche. Certaines filles se déplacent à travers le monde et vous êtes seule, alors comment vous déconnectez-vous du football ?

« Je me demande, cependant, s’il y a un avantage à être allumé. Est-ce que je manque quelque chose? Je ne le forcerais jamais – je suivrais simplement ce que je ressens. C’est ce que je ressens en ce moment. Si vous y réfléchissez vraiment, dans le temps que vous ne touchez pas le terrain, vous ne vous détériorez pas. J’ai vu plus d’effets négatifs d’être trop consommé.

Avoir un journal social chargé avec de nombreux intérêts en dehors du football contribue certainement à l’harmonie dans la vie de Williamson. Elle a profité de sa pause après la saison de Super League féminine pour se reposer aux États-Unis, puis elle est partie en Italie et s’est assise au premier rang lors d’un défilé de mode Gucci.

Image:

Williamson a aidé Arsenal à prendre la deuxième place de la WSL cette saison





« Je ne fais jamais rien que je ne veuille pas faire », insiste Williamson. « J’ai d’autres centres d’intérêt, j’ai des choses qui me rendent heureuse. Si ma grand-mère m’appelle et me dit : ‘J’ai des billets pour un concert ce soir’, alors j’irai. Je vais regarder The Killers avec elle. Nous allons tout le temps aux concerts.

« Quand je repense à ma vie, j’aurai été footballeur et je suis conscient que c’est peu de temps pour avoir un impact dans mon sport, mais j’ai aussi toute une vie à vivre et ce temps pour moi est tout aussi important . »

La révélation que Williamson va à un concert de rock avec sa grand-mère demande de la clarté, mais elle confirme que, oui, ils vont bel et bien voir The Killers ensemble. « Je reçois beaucoup de qui je suis d’elle », dit Williamson à propos de sa grand-mère. « Elle vit juste sa vie comme elle veut la vivre. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas concentrée sur son travail. »

Nous parlons de cet objectif et de la difficulté de trouver un équilibre en tant qu’athlète féminine qui aime la mode. Porter un pantalon vert Gucci ne la rend pas moins footballeuse.

« Je sais que je suis un modèle et je me soucie de la façon dont je me présente », dit-elle. « Je ne veux pas que les gens me perçoivent mal, mais j’ai la peau assez épaisse pour savoir que je prends soin de mon football et de mes performances. Je vais parfois passer une mauvaise journée mais cela n’est pas directement corrélé , et si c’était le cas, je ne le ferais pas. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant l’Euro féminin, la vice-capitaine Millie Bright déclare – malgré sa joie à l’annonce de la prise de contrôle de Chelsea – que sa mentalité est entièrement tournée vers l’Angleterre



Au cours des prochaines semaines, cette peau épaisse pourrait bien avoir besoin de se développer d’une couche ou deux alors que les Lionnes deviennent le centre de la scène, et avec cela, l’examen minutieux s’intensifiera. Williamson peut être relativement anonyme en ce moment, et pour prouver le point, elle parle de faire une course sur le chemin de la rencontre avec l’équipe alors qu’elle était vêtue de son survêtement d’Angleterre, et personne ne lui a jeté un second coup d’œil.

Williamson admet cependant qu’elle se méfie des pressions qui pourraient l’attendre. « Cela en fait partie intégrante », dit-elle. « Je ne suis pas sûr que quiconque puisse être prêt pour cela, mais si cela signifie que notre jeu a atteint des sommets et que les générations futures ont quelque chose à admirer, alors cela en vaudra la peine. »

Le capitaine des hommes d’Angleterre, Harry Kane, connaît la pression de mener un Euro à domicile, après avoir mené l’équipe lors de sa course à la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie à Wembley l’année dernière. Kane a regardé les femmes s’entraîner à St George’s Park la semaine dernière, et Williamson a déclaré: « Je n’ai jamais rencontré Harry mais ce serait formidable de lui en parler. J’ai de la chance que Steph soit dans l’équipe maintenant et il y a tellement de gens autour qui ont une expertise que je n’ai pas. Je veux apprendre et l’absorber comme une éponge.

Image:

Harry Kane a mené l’Angleterre à la Coupe du monde 2018 et à l’Euro 2020





« Je ne peux pas décrire le sentiment qui entoure le tournoi et son ampleur. Je ne pense pas que quiconque soit vraiment prêt pour la croissance. Notre jeu se développe parfois si rapidement et de manière inattendue et il dépasse toutes les attentes car il saute de force en force. »

Si les ventes de billets pour le tournoi sont un indicateur – la finale à Wembley s’est vendue en moins d’une heure – alors cet été pourrait s’avérer monumental pour le football féminin. Williamson dit qu’elle a été une grande fan de football toute sa vie et espère qu’ils pourront donner à la nation quelque chose dont elle sera fière et excitée cet été.

« En 2018, en regardant le [men’s] La Coupe du monde a été le meilleur été de ma vie », déclare Williamson. « Puis l’année d’après a été la nôtre [Women’s World Cup] et être de l’autre côté de jouer dans une Coupe du monde et savoir ce qui se passait à la maison était incroyable.

« Savoir que c’est notre chance de faire ce qu’ils [men’s team] l’année dernière à l’Euro, pour donner ces souvenirs aux gens, c’est une sensation agréable. Rien ne vaut de descendre au pub ou n’importe où et de regarder le football ensemble – c’est notre culture anglaise. »

Malgré la description de Scott de son capitaine comme « froide », vous pouvez vous attendre à une larme ou deux lors du match d’ouverture du tournoi lorsque l’Angleterre affrontera l’Autriche à Old Trafford à guichets fermés le 6 juillet, dit Williamson.

Image:

Jill Scott a plaisanté en disant que Williamson était « froid »





« Tout le monde dit que j’ai froid – Jill Scott le dit tout le temps », admet-elle. « Je ne montre pas d’émotion très souvent, mais ce qui m’importe, je m’en soucie vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de larmes au cours de ma carrière et je pense que ce sera l’un de ces moments. »

Après presque deux décennies d’efforts pour atteindre le niveau auquel elle se trouve actuellement, qui la blâmerait ? Alors que Williamson et ses Lionnes visent à devenir des créateurs d’histoire, elle déclare : « J’y ai pensé depuis l’âge de six ans. J’ai toujours voulu laisser ma marque et, en tant qu’équipe, l’héritage que nous avons commencé à créer est si puissant.

« J’ai tellement de chance. J’ai commencé ce voyage avec des gens qui devaient occuper deux emplois, et je fais maintenant partie d’une équipe où nous sommes tous des professionnels. Je suis très reconnaissant et fier de la façon dont nous représentons cette équipe aujourd’hui. Nous savons d’où nous venons, ce qui est important pour moi, mais nous aimerions tous quitter le jeu en sachant que nous avons mis un trophée dans l’armoire.

« Nous parlons tous de l’équipe masculine qui avait tous ces joueurs qui n’ont jamais tout gagné – la » génération dorée « . Vous ne voulez pas être cette équipe. Vous savez aussi que vous ne pouvez pas le faire en un claquement de doigts. Vous ne savez pas non plus ce qui va se passer – c’est la beauté du football et pourquoi nous l’aimons.

« C’est l’un de ceux-là – oses-tu rêver ? Mais aussi, tu dois prendre soin du quotidien. »

C’est un autre exercice d’équilibre que le capitaine anglais semble déjà maîtriser.