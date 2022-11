Exclusivité Leah Williamson: la capitaine anglaise se réjouit de l’opportunité d’utiliser sa plate-forme comme une force pour le bien | Nouvelles du football

Les supporters de football peuvent se rendre à Wembley dans l’espoir de voir leurs héros, mais il est rare qu’ils les rencontrent dans la rue lorsqu’ils passent devant le stade national.

Mais cette chance a été offerte à quelques chanceux lorsqu’ils sont tombés sur Leah Williamson un jour pluvieux de novembre, la capitaine de l’équipe féminine d’Angleterre étant de retour sur les lieux de son plus grand triomphe avec ses coéquipières.

On dit souvent que l’Euro féminin, qui s’est tenu en Angleterre cet été, a été le moment décisif pour le football féminin dans ce pays grâce au fait que le pays hôte a soulevé le trophée pour la première fois.

Le fait qu’Arsenal, le club de Williamson, ait vendu à deux reprises plus de 40 000 billets pour des matches de Super League féminine aux Emirats cette saison montre à quel point le football féminin a retenu l’attention du pays.

Mais un autre exemple parfait était le nombre de personnes qui prenaient le temps de faire la queue pour une photo avec Williamson à l’extérieur de Wembley, beaucoup d’entre elles après avoir fait une double prise en passant et se demandant clairement : « Est-ce vraiment le capitaine anglais ? debout là-bas?’

Image:

Williamson soulève le trophée après que l’Angleterre a battu l’Allemagne en finale de l’Euro





Williamson est heureux de poser pour autant de photos que possible avant, dans le but d’éviter une averse soudaine qui disperse la foule, se déplaçant dans un pub voisin pour une conversation exclusive avec Sports du ciel.

Le cadre – à quelques centaines de mètres du stade où elle est devenue le premier capitaine de football anglais à soulever un trophée majeur en 56 ans – est approprié.

“Je pense que c’est la seule autre façon dont j’aurais aimé faire ce jeu – dans un pub, en le regardant avec mes potes!” plaisante Williamson. “C’est toujours bon de revenir. Je pense que je l’associerai toujours maintenant à cette nuit-là.”

La victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne en prolongation remonte peut-être à quatre mois, mais reste clairement une grande source de fierté pour Williamson.

“Honnêtement, pour être aux côtés de ces filles … quand les tournois arrivent, la raison pour laquelle vous voulez être impliquée est parce que vous savez à quel point le tournoi va être génial”, a-t-elle déclaré.

“C’est évidemment un grand moment en tant que footballeur professionnel en termes de performances, mais le temps dont vous disposez, les souvenirs que vous créez et, espérons-le, le changement que vous pouvez apporter, sont incroyables.

“De toute évidence, en gagnant, nous avons eu le plus grand impact possible. Je suis tellement fier d’avoir fait partie de cela.”

La finale de l’Euro a non seulement assuré la place de Williamson dans l’histoire du football du pays, mais a également assuré qu’elle était très demandée, en apparaissant sur la couverture de GQ et créer des listes de lecture sur Radio 1 parmi ses activités récentes en dehors du terrain.

Image:

Williamson à l’événement GQ Men of the Year à Londres plus tôt ce mois-ci





Williamson convient que la vie est devenue plus occupée depuis l’été, mais insiste : “J’ai aussi beaucoup refusé – je suis footballeur ! Je suis content que ce soit toujours la chose que j’aime le plus faire.

“J’aime le football parce qu’il m’a fait découvrir des gens, des opinions différentes, des cultures différentes, des modes de vie différents et des industries différentes qui m’intéressent vraiment.

“Chaque fois que je monte sur une plateforme, je représente le football féminin, c’est ce que nous voulons qu’il se produise.”

La plateforme actuelle – celle qui l’a ramenée à Wembley – la voit dévoiler une fresque d’Helen Hardy, la fondatrice des Manchester Laces, le premier club de football féminin et non binaire inclusif de Manchester.

La pièce a été créée par l’artiste Charlotte Archer, en collaboration avec la Loterie nationale, pour célébrer ceux qui soutiennent les femmes dans le sport et encourager les autres à s’impliquer.

La cause est en “haut de notre ordre du jour”, déclare Williamson, ajoutant : “J’ai bénéficié de la Loterie nationale et je me tiens sur la première plate-forme du football féminin dans ce pays, mais ce financement va à des causes où, si je n’avais pas arrivé là où je suis, j’espère que ce serait un endroit où j’apprécierais le football.

“C’est ce que cette campagne célèbre, ce qui est vraiment important pour moi.”

Image:

Williamson avec Helen Hardy, la fondatrice de Manchester Laces, et Charlotte Archer, qui a créé l’œuvre, à Wembley





Le soutien et l’autonomisation des femmes dans le sport par Williamson, ainsi que l’utilisation de sa plate-forme pour s’exprimer sur des questions qui comptent pour elle, ont été améliorés depuis qu’elle a été nommée définitivement capitaine de l’Angleterre par la manager Sarina Wiegman en avril, mais elle dit que c’est quelque chose qu’elle ferait qu’elle soit ou non en possession du brassard.

“Si vous êtes une footballeuse, vous savez que vous avez cette responsabilité, c’est une évidence”, dit-elle. “C’est presque comme si cela vous avait été transmis par la personne qui vous précédait, nous sommes donc tous assez au courant et c’est quelque chose qui compte vraiment pour nous. J’espère que cela continuera.

“Le monde change évidemment maintenant mais, quand nous étions plus jeunes, nous n’avions pas ce que les jeunes filles ont maintenant et nous espérons que les jeunes filles du futur en auront plus.

“Évidemment, en tant que capitaine, je serai sur certaines plateformes et j’aurai la chance de parler – et c’est important que j’utilise ma voix – mais tout le monde porte le même poids sur ses épaules. Mais nous adorons ça – cela fait partie du travail.”

L’un des problèmes auxquels Williamson s’est attaqué ces dernières semaines est la Coupe du monde masculine au Qatar, un pays qui a été confronté à de nombreuses questions concernant son traitement de la communauté LGBTQ +, ainsi que des travailleurs migrants.

La coéquipière de Williamson, Beth Mead, a critiqué la décision d’attribuer au Qatar les droits d’accueil pour la prochaine Coupe du monde



Tout en exprimant son soutien à l’équipe masculine d’Angleterre, la joueuse de 25 ans a admis que le choix du pays hôte faisait de la suite du tournoi en tant que supporter une expérience moins agréable.

Williamson dit qu’elle a suivi le tournoi – “J’adore le football et je veux regarder le football” – mais ajoute : “J’aimerais juste que nous nous dirigions vers une Coupe du monde où nous pourrons en profiter pour ce qu’elle est.

“Malheureusement, l’ombre qui plane sur le tournoi rend cela un peu plus difficile”, ajoute Williamson. “Cela ne ressemble pas à une Coupe du monde normale pour moi.

“Mais j’aime le football et je veux que les garçons gagnent la Coupe du monde. Je veux être là pour célébrer avec eux – je souhaite juste que nous ne parlions que de football parce que c’est ce que nous faisons normalement.”

En plus des événements sur le terrain au Qatar, le demi-tour effectué par la Football Association – ainsi que plusieurs autres fédérations européennes – sur les plans pour que le capitaine Harry Kane porte le brassard OneLove a fait la une des journaux.

Le brassard – conçu pour montrer son soutien à la communauté LGBTQ+ – devait être porté par Kane et ses collègues capitaines pendant la Coupe du monde, mais ces plans ont été abandonnés sous la menace d’une sanction par la FIFA.

Alors que la FA a été critiquée pour avoir reculé, d’autres – dont l’ancien international anglais Alex Scott et Nancy Faeser, une haut responsable politique allemande – ont affiché le brassard OneLove au Qatar.

“Je suis fier que les gens l’aient porté”, déclare Williamson. “Je suis fier avec mon ami Alex de l’avoir porté à la télévision nationale.

“Je suis content que les gens le portent et continuent de faire passer ces messages, car nous avons toujours utilisé le football comme véhicule pour promouvoir ces messages positifs.”

Un message positif que Williamson et ses coéquipières anglaises ont reçu avant les Euros est venu de l’équipe masculine, qui a partagé ses expériences d’atteindre la finale de la compétition masculine – où elle a été battue par l’Italie aux tirs au but à Wembley – l’année précédente.

Mais après avoir fait mieux que leurs homologues masculins cet été, Williamson affirme que l’équipe féminine n’a pas eu la chance d’inverser les rôles avant que l’équipe de Gareth Southgate ne se rende au Qatar.

“Je n’ai eu de discussions individuelles avec les garçons qu’en raison de leur emploi du temps et de la sortie directe de la saison en club”, a expliqué Williamson.

“Avant l’Euro, c’était parfait pour nous car ils étaient autour du camp et nous pouvions vraiment nous intégrer. Peut-être que cela aurait été bénéfique.

“Mais je ne vais certainement pas me tenir devant qui que ce soit et leur dire comment le faire, même si je l’ai déjà fait une fois. Cela ne me rend pas différent d’avant.”

Reste à savoir si Kane pourra rejoindre Williamson pour mener l’Angleterre à la gloire sur la scène internationale cet hiver.

Image:

Harry Kane a aidé l’Angleterre à battre l’Iran 6-2 lors de son premier match de Coupe du monde





Quant à Williamson, elle révèle que l’équipe de Wiegman s’est concentrée sur sa propre Coupe du monde – qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande l’été prochain – il y a longtemps.

“Dès que nous avons gagné l’Euro, on s’est dit : ‘Qu’est-ce qu’il y a ensuite ?'”, révèle Williamson. “Tu cherches presque aussi haut encore.”

Pouvons-nous donc nous attendre à la voir hisser un autre trophée en l’air, devenant le premier capitaine de football anglais à mener son équipe à deux titres internationaux majeurs ?

“C’était la même chose avant d’entrer dans l’Euro”, explique Williamson. “Qui sait?”